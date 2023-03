Un mes sin enterrar a sus muertos en el cementerio: el pueblo de Madrid que se ha quedado sin nichos

Los vecinos de Valdemoro llevan un mes sin poder enterrar a sus familiares en el municipio porque no quedan nichos en el cementerio municipal ni en el parroquial. Por ello, se les ha ofrecido a tres familias afectadas la posibilidad de elegir entre la incineración de los cuerpos de sus allegados o su sepultura en una fosa común.

Según La Razón, esta situación ha indignado y frustrado a una de las familias que se vio obligada a incinerar a una allegada que murió el 10 de febrero: "Nos dijeron que era imposible enterrarla porque el Ayuntamiento no disponía de nichos y que debíamos elegir entre esas dos opciones. No es normal que no podamos dar sepultura a nuestros difuntos".

Esta misma familia asegura que la única explicación que han recibido es que esta situación en los cementerios se debe a los numerosos fallecidos que hubo por coronavirus y por la falta de previsión del Consistorio para construir nuevas tumbas.

Según el Ayuntamiento de la localidad, esta situación es "puntual" y la empresa privada responsable del cementerio, del tanatorio y del crematorio dispone el permiso desde el 7 de febrero para construir nuevos nichos y columbarios.

