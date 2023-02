Guerra en El Rastro: los 174 puestos 'desahuciados' reabren sin acuerdo y fuera de su sitio

Hay ruido de sables en el centro de Madrid. Un total de 174 puestos de El Rastro están en pie de guerra contra el Ayuntamiento por haber sido desplazados de su ubicación habitual por las obras en la plaza del General Vara del Rey y la calle de las Amazonas. Estos comerciantes fueron trasladados temporalmente al jardín de las Heroínas de Sálvora el pasado septiembre, cuando empezaron las obras. Este domingo 12 de febrero deberían volver a su emplazamiento original, pero no será así.

Este conflicto nació a raíz de los trabajos de reforma de plaza del General Vara del Rey y sus alrededores, que empezaron el pasado mes de septiembre de 2022. Estas obras incluían la reordenación de las plazas de aparcamiento para optimizar el espacio peatonal y mejorar la accesibilidad de la zona. También se ha renovado el pavimento, el ajardinamiento y el mobiliario urbano.

El Ayuntamiento ha invertido un total de 620.000 euros en esta reforma, pero el polvo que ha provocado trae unos lodos que los comerciantes desplazados no están dispuestos a asumir.

La acera de los pares de la calle de las Amazonas, el nuevo lugar donde deben instalarse los puestos, el pasado lunes. Cedida

“De los 174 puestos, en los cinco meses que han estado reubicados, no han montado ni la mitad”, protesta Mayka Torralbo, vicepresidenta y portavoz de la Asociación El Rastro Punto Es. “Muchos, porque no cabían. Otros porque no les compensaba. Las ventas eran irrisorias. no cubrían ni los gastos. Durante estos cinco meses se han montado 70 puestos como máximo”.

“A finales de diciembre, el concejal [del Distrito Centro, José Fernández] se comprometió a que las obras serían finalizadas y volverían a su zona habitual. El día 27 de enero nos convocaron a una reunión y nos ofrecen diferentes posibilidades de ubicación de los puestos, pero siempre desplazado de su lugar original”.

En esta reunión se hizo patente el descontento de los comerciantes con las nuevas ubicaciones que plantea el Ayuntamiento. Ninguna de las cuatro opciones que ofreció el consistorio satisface a los vendedores, porque todas ellas conllevan un desplazamiento de su posición tradicional.

“Los puestos de la calle de las Amazonas, colindantes con la escalinata que sube a la Escuela de Danza, los han pasado a la acera de enfrente. Pero lo han hecho una vez que han ampliado la acera, han puesto farolas, han puesto arbolado y hay entradas a comercios”, prosigue Torralbo. En definitiva, los comerciantes se ven abocados a lidiar con nuevos obstáculos en el montaje de sus puestos y en el desarrollo de su actividad.

La razón esgrimida por el Ayuntamiento para este cambio es que, de volver a su ubicación original, un vehículo de emergencia no podría transitar por la calle de las Amazonas.

La quinta propuesta

La quinta propuesta del Ayuntamiento llegó este miércoles, pero sigue sin satisfacer las demandas de los vendedores y las asociaciones que les representan, que la califican de “decepcionante”. “Si bien algunas cosas mejoran respecto de la cuarta propuesta, en absoluto es lo que hemos solicitado”.

“Nuestra propuesta siempre ha sido regresar a las ubicaciones habituales. Si algún puesto puntualmente hubiese que desplazarlo por razones de seguridad se hablará con el titular del puesto y se le daría la opción de elegir una buena ubicación de los muchos puestos libres que hay en el eje principal de la Plaza”.

Sin embargo, en esta quinta propuesta, el Ayuntamiento “siguen situándolos en la acera de enfrente, delante de bares, portales, entre árboles, etcétera, lo cual desplaza gran parte de los puestos y conlleva diversos problemas”.

Plano de la disposición de los puestos de El Rastro en la plaza del General Vara del Rey y la calle de las Amazonas, que muestra que quedan espacios libres (en blanco), en el eje principal de la plaza. Cedida

“En la ubicación original es donde los vendedores tienen fidelizada a la clientela y donde los vecinos de puesto ya se conocen. Tenemos una organización de la carga y la descarga. Si eso se trastoca, se trastoca todo”, afirma Torralbo. Para colmo de males, esa nueva ubicación de los puestos en la calle de las Amazonas queda bañada por el sol de mediodía. “Se nos estropea el género”.

"Problemas el domingo"

Los planes iniciales del Ayuntamiento han ido cambiando a medida que avanzaba el tiempo, según denuncian los comerciantes. En un primer momento, el consistorio pretendía entregar y explicar las nuevas ubicaciones entre el 1 y el 2 de febrero en una jornada de puertas. Posteriormente decidieron convocar la reunión del pasado lunes 6 y fijar la vuelta de los puestos a la renovada plaza este domingo 12.

Asimismo, Torralbo denuncia que la junta de distrito se niega a celebrar una asamblea con los comerciantes afectados. "Una vez más, proceden con prisas sin tener en consideración la seriedad de la situación, dado que afecta a nuestro puesto de trabajo”, aseguraba la asociación en uno de los múltiples comunicados que ha tenido que emitir durante esta guerra.

La plaza del General Vara del Rey, el pasado lunes. Cedida

Así pues, El Rastro se celebrará este domingo en medio de un clima de crispación y de hartazgo por parte de unos comerciantes que llevan seis meses fuera de su ubicación original. Algunos de ellos, ni siquiera han podido trabajar en este tiempo.

“Consideramos que va a haber problemas el domingo porque hay muchos vendedores que no están de acuerdo donde les han ubicado”, augura Torralbo. “El concejal no ha cumplido su palabra, no solo de que regresarían a finales de diciembre, sino que tampoco regresan a sus ubicaciones habituales, tras casi seis meses de exilio en los Jardines de las Heroínas de Sálvora, junto a la Glorieta de Puerta de Toledo”.

Archivado en Ayuntamiento de Madrid, Comercio, Madrid, Venta ambulante

Jaime Susanna Reportero de sociedad y sucesos en EL ESPAÑOL desde octubre de 2019 y en Madrid Total desde enero de 2023. Antes pasé por El País Retina, ICON y El Mundo, entre otros. Fotógrafo de todo un poco, motero y batería.

Sigue los temas que te interesan