Una de las exposiciones de la feria Feriarte

La mejor feria de coleccionismo para visitar en Madrid del 21 al 29 de noviembre: casi 80 galerías y anticuarios en IFEMA

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LO ESENCIAL Las claves IFEMA MADRID acoge la 49ª edición de Feriarte del 21 al 29 de noviembre con la participación de casi 80 galerías y anticuarios. El evento reúne a prestigiosos nombres nacionales e internacionales como Artur Ramón Art, Stephane Renard Fine Art, Colnaghi y Caylus. La feria cuenta con presencia internacional de galerías procedentes de Portugal, Francia e Italia, reforzando su crecimiento global. En esta edición destacan incorporaciones en el arte contemporáneo de renombre como Guillermo De Osma Galería y Mayoral.

Madrid volverá a convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al coleccionismo, el arte y las antigüedades con la 49ª edición de Feriarte, organizada por IFEMA MADRID.

Del 21 al 29 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de cerca de 80 galerías, en una de las propuestas más sólidas de los últimos años.

La edición de 2026 reunirá a algunos de los nombres más prestigiosos del mercado del arte y las antigüedades, reforzando el posicionamiento de Feriarte como punto de encuentro para el coleccionismo nacional e internacional.

Entre las incorporaciones más destacadas de esta edición figuran Artur Ramón Art, una de las galerías españolas de mayor reconocimiento internacional, y el anticuario parisino Stephane Renard Fine Art, que se suman a participantes de referencia como Colnaghi, Caylus, Gonzalo Eguiguren Gallery y Galería Ana Chiclana.

La edición contará además con relevantes reincorporaciones, entre ellas Palau Antiguitats, Escorial Fine Arts y la italiana Fabbri Arte. La organización ha señalado que la selección de participantes mantiene criterios de especialización, autenticidad de las piezas y trayectoria profesional.

La feria sigue demostrando su crecimiento internacional con la participación de galerías y anticuarios procedentes de Portugal, Francia e Italia. Entre ellos se encuentran Alexandra Matias, D'Orey Tiles, Galería Bessa Pereira, Luis Alegria, Miguel Arruda Antiguidades y Tomás Branquino.

En esta edición, Feriarte ha reforzado sus criterios de selección para garantizar una propuesta plenamente alineada con la identidad y el carácter de la feria, priorizando galerías consolidadas, artistas con trayectorias acreditadas y proyectos de especial calidad expositiva. La apuesta por la calidad se extiende también al ámbito del arte contemporáneo.

En este contexto destacan especialmente las incorporaciones de Guillermo De Osma Galería y Mayoral, dos de las galerías españolas con mayor prestigio y proyección internacional, que se suman a la presencia habitual de firmas reconocidas por los coleccionistas como Galería Jordi Pascual y Galería Jorge Juan.

Feriarte afronta esta edición reforzando los valores que han definido históricamente su identidad, como la autenticidad, excelencia, especialización y confianza.

Una combinación que, junto a la creciente presencia internacional y la incorporación de destacados profesionales del sector, consolida la edición de 2026 como una de las más relevantes y cualificadas de su historia reciente.