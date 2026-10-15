Una foto de archivo del festival El Jardín de las Delicias en Madrid. El Jardín de las Delicias

El Jardín de las Delicias, el festival madrileño que lleva 8 años en la Complutense y sale por primera vez a Sevilla

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LO ESENCIAL Las claves El festival El Jardín de las Delicias se celebra por primera vez fuera de Madrid instalándose este sábado 17 de octubre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla. El evento mantendrá su formato característico con dos escenarios, una cuidada escenografía inspirada en el cuadro de El Bosco y las performances de la compañía de Pablo Méndez. El cartel de la edición sevillana estará encabezado por artistas de música indie y pop como Sebastián Yatra, Siloé, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena.

El Jardín de las Delicias es uno de los festivales universitarios y de música indie y pop de referencia en el calendario madrileño. Lleva haciéndose año tras año desde 2018 en el campo de Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Hasta ahora, pues este fin de semana, el Jardín de las Delicias sale de Madrid para instalarse por primera vez en Sevilla.

Y es que, aunque el espíritu de la marca ya había viajado por España en formato de gira y pequeños eventos universitarios llamados road show, esta es la primera vez que la estructura, la producción masiva y la experiencia completa del festival aterrizan fuera de la capital.

Tras su fundación, hace casi 10 años, una de las caras conocidas es Gonzalo Marrón, ahora también manager de artistas en auge como Inazio. En una entrevista reciente con El País aseguró que su idea era "hacer un festival para gente que no fuese a festivales". Es decir, que rompiera con la dinámica de los festivales en ese entonces: marcados por géneros concretos como la electrónica o el reguetón.

Por eso, por sus escenarios han pasado artistas nacionales de la talla de Melendi, Izal, Vetusta Morla o Leiva, aunque también algunos DJs como DJ Nano u otros cantantes del panorama internacional. La edición de este sábado en Sevilla tendrá un cartel encabezado por Sebastián Yatra, Siloé, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena, entre otros.

El festival

El festival normalmente cuenta con dos escenarios: el principal, con los artistas más consolidados, y el Escenario Bosque, donde apuestan por bandas emergentes y los DJs para poner la nota más electrónica.

Pero otro de los aspectos más representativos es su decoración. Y es que el nombre de El Jardín de las Delicias no es en vano. Al igual que el cuadro de El Bosco en el que se inspira -una obra llena de color, símbolos, criaturas y elementos de ensueño-, el festival traslada esa estética a su puesta en escena con decorados, luces, magia y performance.

Una imagen del festival Jardín de las Delicias de 2019. El Jardín de las Delicias Europa Press

Así, el cuadro mezcla lo lúdico y lo pecaminoso, lo divino y lo terrenal, creando un universo surrealista. Y el festival busca reflejar esa misma mezcla entre la fiesta, la fantasía y el desfogue juvenil.

Esto lo hacen, por ejemplo, con decoraciones como una estructura ajardinada de grandes dimensiones o unas criaturas mágicas coloridas y divertidas que se pasean por el recinto para interactuar con los asistentes, hacerse fotos y disfrutar de la música.

Todos estos diseños (de hadas, árboles, flores...) están a cargo cada año de Pablo Méndez, creador escénico, director artístico y productor multidisciplinar con más de veinte años de trayectoria internacional.

Se trata del fundador de la compañía Pablo Méndez Performances, originaria de Galicia -de donde es él-, que ha producido y dirigido espectáculos que han girado por más de 25 países en Europa, América, Asia y África, participando en teatros, festivales internacionales, grandes eventos y espacios públicos.

Para completar la oferta del evento, también se dispone cada año de elementos como una pared con frases festivaleras, un photocall y activaciones de patrocinadores como Singularu, Endesa u Ouigo. La de este último, por ejemplo, será la instalación de un asiento XL gigante donde poder hacerse fotos para el recuerdo.

La edición de Sevilla -que llega tras la última en Madrid el pasado mes de septiembre- será este sábado 17 de octubre. El primer concierto empezará a las 14.00 horas y terminará con el fin del último show, con horario a las 2.00 horas.

Además de los cabezas de cartel, la programación la completan Hey Kid, Hermanos Martínez, Tu Otra Bonita y Q2.

Será el emblemático Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) el lugar que acoja el evento que, en esta ocasión, solo durará un único día.

Con esta parada en Sevilla, el festival consolida su expansión por el sur peninsular. Una apuesta por salir de su territorio madrileño y que ya tuvo una primera toma de contacto en Andalucía el pasado mes de julio con su Edición Boutique en Marbella, de un formato más íntimo.