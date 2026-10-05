Una simulación de las futuras obras de Las Rozas Village. Value Retail

Las 29 nuevas tiendas del 'outlet' de Madrid con marcas de lujo: crece con una superficie de 21.000 metros cuadrados

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LO ESENCIAL Las claves Value Retail invertirá 106 millones de euros en la ampliación de Las Rozas Village, la mayor inversión desde la apertura del complejo. El proyecto elevará la superficie por encima de 21.000 metros cuadrados e incorporará 29 nuevas boutiques de marcas de lujo. La Fase IV prevé crear unos 350 empleos y reforzar la actividad turística, comercial y hostelera de la Comunidad de Madrid. Las obras empezarán en octubre de 2026; la expansión sumará 1.048 plazas de aparcamiento y estará completada en noviembre de 2029.

Value Retail presenta un nuevo proyecto de ampliación de Las Rozas Village, parte de The Bicester Collection, que contará con una inversión de 106 millones de euros, la mayor realizada desde la apertura del Village.

La iniciativa reafirma el compromiso a largo plazo de Value Retail con su continua inversión en España y con un modelo de crecimiento basado en la excelencia del retail, el impulso al turismo y la generación de valor económico.

El proyecto elevará la superficie del Village por encima de los 21.000 m2, incorporará 29 nuevas boutiques de marcas de lujo y añadirá una nueva generación de servicios exclusivos, concebidos para ofrecer una experiencia diferencial y a medida para el visitante.

La nueva ampliación consolida Las Rozas Village como "destino de compras de referencia" y amplía su propuesta para responder a "las expectativas de un visitante cada vez más exigente".

Una inversión con impacto económico y social

Está previsto que la Fase IV genere aproximadamente 350 nuevos puestos de trabajo en áreas como retail, servicios al visitante y experiencias, además de otros servicios asociados, que se sumarán a los cerca de 1.400 profesionales que actualmente trabajan en Las Rozas Village.

La inversión contribuirá también a la actividad económica y turística de la región, reforzando la capacidad del Village para atraer visitantes tanto de España como de mercados internacionales.

La ampliación de su oferta y la mejora de su propuesta de hospitalidad contribuirán a consolidar el papel de Las Rozas Village dentro del ecosistema turístico de Madrid, generando una mayor actividad económica en sectores vinculados al turismo, el retail y la hostelería.

Nuevos espacios para una experiencia más personalizada

En el centro de la Fase IV se encuentra una importante ampliación de los servicios y espacios concebidos en torno a la experiencia del visitante. El proyecto contempla la ampliación de The Apartment, junto con ocho nuevas Personal Shopping Suites y un espacio específico que permitirá a los visitantes disfrutar de su visita sin tener que llevar consigo sus compras.

El desarrollo incluirá también un nuevo restaurante y nuevos espacios destinados al bienestar de los equipos, mejorando tanto la experiencia de los visitantes como el entorno de trabajo.

La Fase IV incorporará además importantes mejoras de infraestructura, entre ellas 1.048 nuevas plazas de aparcamiento subterráneo. Una vez finalizada la expansión, Las Rozas Village contará con un total de 2.398 plazas de aparcamiento, aumentando la capacidad y mejorando la comodidad de los visitantes.

Las obras comenzarán en octubre de 2026. La primera fase, que incluye las nuevas boutiques y parte del aparcamiento subterráneo, está prevista para septiembre de 2028. La segunda fase, que completará la infraestructura de aparcamiento subterráneo, está prevista para noviembre de 2029, fecha en la que se completará la totalidad de la expansión.