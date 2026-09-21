El mercadillo 'outlet' ideal para visitar en Madrid del 25 al 27 de septiembre: chollos en ropa de marca y entrada gratis

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Las claves Generado con IA El mercadillo 'Unfeigned Archive Market' se celebra en Madrid del 25 al 27 de septiembre con entrada gratuita. Se podrán encontrar prendas de colecciones pasadas de la firma Unfeigned y marcas invitadas, a precios muy reducidos. La propuesta destaca por su moda sostenible, fabricación local y materiales de alta calidad como algodón orgánico y tejidos reciclados. El evento tendrá lugar en el número 17 de la calle Fernando VI, en el barrio de Salesas, de 11:00 a 20:00 horas.

Si buscas renovar tu armario con prendas atemporales, de diseño impecable y a precios imbatibles, apunta este plan en la capital. La conocida firma madrileña Unfeigned, que triunfa en Nueva York, París y Tokio, celebra la primera edición de su esperado archive market.

Se trata de un evento imprescindible para amantes del smart dressing (la tendencia de crear un armario funcional y versátil) y la moda sostenible que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre.

Durante únicamente tres días, el espacio de Unfeigned ubicado en pleno barrio de Salesas, en el número 17 de Fernando VI, abrirá sus puertas con una selección exclusiva de prendas de colecciones pasadas a precios reducidos como nunca antes. Moda de autor y piezas de archivo a precios inéditos.

Su propuesta destaca por reinterpretar los clásicos masculinos combinando cortes depurados con tejidos técnicos y confortables. Gracias a la versatilidad de sus diseños, patrones y variedad de tallas, la marca ha conquistado a un público amplio que incluye una sólida comunidad femenina.

Además de las prendas de la propia firma, el evento contará con la participación de marcas afines invitadas —especialmente de calzado— que comparten su misma visión de diseño, calidad y funcionalidad.

Calidad y fabricación local

Unfeigned abandera una producción responsable fabricando localmente entre España y Portugal. Desde el uso de algodón orgánico hasta lanas de primera calidad o tejidos reciclados, cada pieza destaca por su resistencia para adaptarse a cualquier ritmo de vida, desde el trabajo hasta una escapada de fin de semana.

Además, su compromiso medioambiental y transparencia le han valido la prestigiosa certificación B Corp.

Información práctica del evento Evento: Unfeigned Archive Market. Fechas: Del 25 al 27 de septiembre. Horario: De 11:00 h a 20:00 horas. Lugar: Calle Fernando VI, 17 (Barrio de Salesas, Madrid).

Una oportunidad única para adquirir ropa de alta calidad con sello local y grandes descuentos en el centro de Madrid.