La cantante asegura que sigue siendo la misma niña que componía canciones con 11 años. Sara Fernández

Celebra el 30.º aniversario en la música con las canciones que os han unido desde Ella Baila Sola hasta hoy.

Marilia repetirá en noviembre en la Sala Galileo Galilei tras llenar en su primer concierto

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Las claves Generado con IA Marilia, cofundadora de Ella Baila Sola, celebra 30 años de carrera con una gira especial por España y Latinoamérica. Tras agotar entradas en su primer concierto, Marilia volverá a actuar en la Sala Galileo Galilei el 19 de noviembre. El repertorio incluye grandes éxitos de Ella Baila Sola y canciones de su carrera en solitario, acompañada por su banda y artistas invitados en algunas ciudades. La gira 30 Aniversario también contará con encuentros con fans y firmas de discos, reforzando la cercanía de Marilia con su público.

La cantautora Marilia, cofundadora del mítico dúo Ella Baila Sola, celebra 30 años de trayectoria musical con una gira muy especial que recorrerá distintas ciudades de España y Latinoamérica. Un tour conmemorativo en el que el público volverá a cantar, en directo, las canciones que han acompañado a varias generaciones durante tres décadas.

Tras llenar en la Sala Galileo Galilei, volverá a repetir el 19 de noviembre.

Acompañada por su banda, Marilia interpretará los grandes éxitos de Ella Baila Sola, como Amores de barra, Cuando los sapos bailen flamenco o Lo echamos a suertes, temas con los que el dúo vendió más de cinco millones de discos en todo el mundo y se consolidó como una referencia imprescindible del pop en español.

Tras la publicación de tres discos como parte de Ella Baila Sola y tres álbumes en solitario, Marilia continúa desarrollando una carrera sólida y coherente, girando regularmente y estrenando nuevas canciones que conectan de forma directa con el público. Su trabajo más reciente, Bailar conmigo, ha sido recibido con gran acogida, reafirmando el vínculo con un público fiel, agradecido y ávido de buenas canciones.

La Gira 30 Aniversario de Marilia será una celebración de la música compartida, con conciertos en los que la artista estará acompañada por grandes músicos de su banda y, en determinadas ciudades y países, contará además con la colaboración de artistas locales invitados.

Los conciertos se completarán con encuentros con fans y firmas de discos, reforzando la cercanía que ha caracterizado la relación de Marilia con su público a lo largo de los años.

Esta gira nace con la voluntad de celebrar el camino recorrido, cantar juntos las canciones que han unido a tantas personas, reconectar con músicos amigos de cada localidad, agradecer el apoyo recibido y generar nuevos lazos que permitan regresar en el futuro y seguir compartiendo su música.

Tras el éxito de sus conciertos más recientes, llega el momento de dar paso a la Gira Marilia – 30 Aniversario de Ella Baila Sola: una oportunidad única para disfrutar en directo de una gran artista, una voz inconfundible y una figura esencial en la historia del pop en español.