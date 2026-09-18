Alberto Chicote, cocinero: "Son dos restaurantes muy diferentes, pero son los que más visito al cabo del año"

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Las claves Generado con IA Alberto Chicote destaca dos restaurantes madrileños que más visita: Sacha y el de Paco Roncero, ambos muy diferentes entre sí. El restaurante Sacha, gestionado por Sacha Hormaechea, es considerado un referente histórico de la gastronomía madrileña. Chicote recomienda el menú degustación del restaurante de Paco Roncero en el Real Casino de Madrid por su calidad y variedad. Otras recomendaciones de Chicote incluyen O'Rosal para comer bien por menos de 20 euros y Cañadío para el mejor pincho de tortilla.

Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos en el mundo de la televisión española. Su famoso programa Pesadilla en la cocina le ha llevado durante años a recorrer restaurantes de toda España y probar todo tipo de platos.

Su opinión se ha ganado un peso especial entre los amantes de la gastronomía. Al fin y al cabo, el chef no solo analiza los platos que llegan a su mesa, sino que ha hecho de detectar los problemas de un restaurante y tratar de devolverlo a sus días de gloria una de sus señas de identidad.

Por eso, cuando Chicote recomienda un restaurante, son muchos los que toman nota. Una valoración del cocinero puede convertirse en un reclamo para un local y despertar la curiosidad de quienes buscan nuevos sitios donde comer.

En uno de los vídeos del creador de contenido gastronómico Kino Jerez —conocido como 'el chico gastro de Madrid'— hizo una lista con sus nueve establecimientos hosteleros favoritos en Madrid.

Se trata de lugares de todo tipo: desde sitios donde poder disfrutar de platos caseros típicos de todas partes de España hasta propuestas de alta cocina.

Sus nueve favoritos

Entre la casi decena de recomendaciones, Chicote destaca dos de ellas por encima del resto: Sacha y el restaurante de Paco Roncero. "Dos lugares muy diferentes, pero son los que más visito al cabo del año".

"Yo los recomiendo siempre muchísimo porque me lo paso de cine, cocinan de cine y además son muy buena gente", destaca.

El primero es el restaurante de Sacha Hormaechea, situado en el distrito de Chamartín. Se trata de un lugar que se ha convertido en uno de los restaurantes históricos de Madrid. Abrió en 1972 y fue fundado por los padres de Sacha, Carlos Hormaechea y Pitila Mosquera, tras una historia "de novela", como relató el autor del libro Madrid Gastro. La nueva movida, Alberto Fernández, en una entrevista con Madrid Total.

Sacha terminó tomando las riendas del negocio familiar y convirtió el restaurante en uno de los locales de referencia de la gastronomía madrileña. Su cocina parte de recetas y productos reconocibles y les da una vuelta, como la 'tortilla vaga' o la lasaña de changurro.

Por su parte, el restaurante del célebre Paco Roncero se encuentra en la última planta del Real Casino de Madrid, en la calle Alcalá del centro de la capital.

Chicote menciona con especial atención el menú degustación de dicho establecimiento: "La última vez que estuve, cumplía con todos los ingredientes que yo creo debe tener un menú de una gran casa de cocina".

#buenobonitobarato #madrid #restaurantesmadrid #restaurante #castizo #cenarenmadrid #planesmadrid ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem @kinojerez Respuesta a @Javier C ENTREVISTA COMPLETA 🎙️ - Alberto Chicote 😱 GUARDATELO ✅ para que no se te olviden, que luego no sabeis donde llevar al/la Churri 🩷 ⭐️ Mejor restaurante: Sacha 📍Zona ajardinada, C. de Juan Hurtado de Mendoza, 11, Posterior, Chamartín, 28036 Madrid Restaurante Paco Roncero 📍C. de Alcalá, 15, Centro, 28014 Madrid 🍽️ Mejor menú degustación: Restaurante Paco Roncero 📍C. de Alcalá, 15, Centro, 28014 Madrid 🫰Donde comer por menos de 20€: O’ Rosal 📍C. de Ferraz, 69, Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid 🤩 Deseando de probar: Bras 📍Route de Laguiole, 12210 Laguiole, Francia 🫒 Donde tomar el aperitivo: La Catapa 📍C. de Menorca, 14, Retiro, 28009 Madrid Restaurante El Pescaito 📍C. del Duque de Sesto, 33, Salamanca, 28009 Madrid Taberna Laredo 📍Calle del Dr. Castelo, 30, Retiro, 28009 Madrid Tres Por Cuatro 📍C. de Montesa, 9, Salamanca, 28006 Madrid 🥣 1 plato de 1 Restaurante: Panceta con puré de patatas y caviar, en El Raco Del Can De Fabes 📍08470 Sant Celoni, Barcelona (Cerrado permanentemente 🥲) 🥔 Mejor pincho de tortilla: Cañadio Madrid 📍C. del Conde de Peñalver, 86, Salamanca, 28006 Madrid La primera 📍Gran Vía, 1, Centro, 28013 Madrid 👌 Mejor croqueta de Madrid: Omeraki 📍C. del Duque de Sesto, 27, Salamanca, 28009 Madrid 🤝 Siguiente entrevista La Catapa 📍C. de Menorca, 14, Retiro, 28009 Madrid SIGUEME ✅ para más recomendaciones en Madrid ⭐️ #comerenmadrid

Otra de sus recomendaciones, de precio más económico, es O'Rosal. Se trata de un restaurante de comida casera gallega que se ubica en la calle de Ferraz. Y es que tiene opciones por menos de 20 euros. "Siempre que hemos ido nos han tratado muy bien y hemos comido rico", comenta el chef.

Para tomarse un aperitivo hay cuatro bares: La Catapa, El Pescaíto, Laredo y Tres por Cuatro. Todos ellos, además, en la zona cercana a su propio restaurante, Omeraki, en el barrio Salamanca.

Además, si la búsqueda es en cuanto a un pincho en específico, el de tortilla de patata, la opción favorita de Chicote es otro típico: Cañadío.

Este restaurante de la calle Conde de Peñalver pertenece a un grupo de establecimientos que, según explica el cocinero, preparan la misma tortilla. Y para él, el resultado es "espectacular".

Por último, precisamente menciona su propio restaurante, Omeraki, porque está convencido de que tiene las mejores croquetas de Madrid. "Y eso que este parece que no es un local donde comerte una croqueta, pero como en Pesadilla en la cocina siempre estoy con lo de la croqueta, me decían: 'Oye, ¿y las croquetas?'", cuenta. "Hago unas croquetas cojonudas".

El local, situado en la calle Duque de Sesto, nació como un proyecto en el que el cocinero quería alejarse de una propuesta cerrada y poder cocinar distintos tipos de gastronomía. Su carta cambia y se adapta al producto y a la temporada.