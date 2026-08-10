El Rayo no sale de Madrid: jugará su primer partido de temporada en el estadio de Butarque de Leganés

Las claves

Las claves Generado con IA El Rayo Vallecano jugará su primer partido de la temporada 2026-2027 como local en el estadio Ontime Butarque de Leganés. El club se quedó sin campo tras la suspensión de la concesión del estadio de Vallecas por graves deficiencias de seguridad. El Leganés y el Rayo Vallecano llegaron a un acuerdo, con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, para disputar ese encuentro en Butarque. La afición del Rayo rechazó la opción de jugar en Burgos, que habría supuesto un desplazamiento de casi 250 kilómetros.

El Rayo Vallecano jugará su primer partido de la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña de Leganés, según confirmó este lunes el club 'pepinero'.

"El Leganés ha llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para que el conjunto madrileño pueda disputar su primer partido de Liga como local en el Estadio Ontime Butarque el próximo jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés", indicó el Leganés en un comunicado.

El equipo franjirrojo está actualmente sin campo donde jugar después de que la Comunidad de Madrid le suspendiese a finales de julio la concesión del estadio de Vallecas por haber detectado graves deficiencias de seguridad.

Asamblea abierta de aficionados del Rayo Vallecano Instagram Bukaneros1992

A Burgos, no

Desde entonces, las informaciones habían apuntado a una posible marcha del Rayo Vallecano a El Plantío, en Burgos, algo que había provocado un nuevo enfado mayúsculo de su afición, que advirtió que no viajaría a casi 250 kilómetros para animar a los suyos, aunque esta confirmación se refiere de momento a este primer encuentro.

"Ante la delicada situación que afecta al estadio de Vallecas, y en coordinación con la Comunidad de Madrid, desde el CD Leganés se ha tendido la mano para que el partido pueda jugarse en el Estadio Ontime Butarque, siempre que se cumplieran unas mínimas garantías que defiendan los intereses de los aficionados 'pepineros' y del propio club.

Finalmente, y de la mano de la CAM, ambos clubes han llegado a un acuerdo para que los vallecanos puedan disputar el primer partido de Liga en el Estadio Ontime Butarque, según Europa Press.

De este modo, el Rayo Vallecano, que abrirá a domicilio ante el Sevilla FC su participación en LaLiga EA Sports el próximo 15 de agosto, volverá a jugar en Butarque, donde ya tuvo que disputar la pasada campaña el derbi ante el Atlético de Madrid por las malas condiciones del césped de su campo.