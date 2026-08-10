Dormir rodeado de pinos en pleno Madrid: el camping urbano con wifi, lavandería a pocos pasos del Metro

Las claves

Las claves Generado con IA El camping Osuna, ubicado en Barajas, es el único camping urbano de Madrid y ofrece alojamiento rodeado de naturaleza sin salir de la ciudad. Situado junto al parque de El Capricho y cerca del metro, permite fácil acceso al centro y combina entorno natural con servicios urbanos. Dispone de bungalows, cabañas y casas modulares, con opciones como el Bungalow Suite, equipado con cocina, baño privado y terraza. El complejo ofrece wifi gratuito, lavandería, minimercado, áreas de barbacoa, parque infantil y actividades de ocio, siendo una alternativa creciente para escapadas urbanas.

Dormir rodeado de pinos, despertarse con el ruido de los pájaros... Aunque parezca una escapada a las afueras, todo ocurre en Madrid.

En el distrito de Barajas se encuentra el único camping urbano de la ciudad: Osuna, un complejo que combina naturaleza, alojamientos de diseño y una larga lista de servicios sin necesidad de abandonar la capital.

Parcelas disponibles Web Osuna

Situado junto al parque de El Capricho, este espacio abrió sus puertas en 1959 y se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente sin recorrer kilómetros por carretera.

Cerca del metro

Su principal ventaja es precisamente esa mezcla poco habitual entre entorno natural y conexión urbana: está a pocos metros de la estación de metro de El Capricho (Línea 5), lo que permite llegar al centro de la ciudad en apenas unos minutos.

Lejos de la imagen tradicional de un camping repleto de tiendas de campaña, el recinto ha evolucionado hacia fórmulas más cercanas al glamping.

Entre sus alojamientos destacan pequeñas casas modulares, cabañas de madera y bungalows equipados para disfrutar de una estancia cómoda en plena naturaleza.

Entre las opciones más demandadas figura el Bungalow Suite, un alojamiento de 18 metros cuadrados pensado para dos personas. Cuenta con cocina integrada, baño privado, aire acondicionado, terraza, cafetera y vistas a las zonas ajardinadas del complejo.

Una simulación de reserva para dos personas durante dos noches, entre el 14 y el 16 de agosto, arroja un precio total de 190 euros.

El establecimiento solicita además un depósito temporal de 50 euros durante la estancia.

Interior de los bungalows Web Osuna

Amenities

Dentro del complejo, los huéspedes pueden encontrar servicios como wifi gratuito, lavandería, minimercado y espacios para reuniones y actividades.

A ello se suman otras instalaciones orientadas tanto a familias como a viajeros que buscan una estancia más prolongada, como zonas comunes, parque infantil, áreas de barbacoa y programación de ocio en determinadas fechas.

Ya sea para pasar una noche en una cabaña entre árboles, organizar una barbacoa, disfrutar de actividades al aire libre o simplemente desconectar del ritmo urbano, la opción de camping en medio de la ciudad pisa cada vez más fuerte.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros crecieron un 3% en España, mientras que los campings rozaron los 50 millones de noches contratadas, consolidándose como una de las fórmulas vacacionales con mayor crecimiento del país.

Por eso, encontrar disponibilidad en determinados fines de semana no siempre resulta sencillo. En algunas fechas, las reservas se agotan con mucha antelación. Habrá que darse prisa.