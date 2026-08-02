Los 20 años del Plenilunio que dirige Óscar Rodríguez: el mayor centro comercial de la capital con 13 M de visitas al año

Las claves

Las claves Generado con IA Plenilunio celebra 20 años como uno de los mayores centros comerciales de Madrid, con 13 millones de visitas anuales y una oferta de 130 marcas y 40 restaurantes. Desde su apertura en 2006, el centro ha impulsado la transformación y dinamización de la zona este de Madrid, especialmente en el distrito de San Blas. Bajo la gestión del grupo Klépierre desde 2015, Plenilunio ha renovado su imagen, ampliado su oferta comercial y de ocio, e incorporado marcas exclusivas y servicios innovadores. El centro comercial destaca ahora por su enfoque experiencial, con eventos, actividades deportivas, espacios de bienestar y una amplia variedad de opciones de entretenimiento para todos los públicos.

Cuando abrió, en mayo de 2006, Plenilunio nació como el mayor centro comercial de la ciudad y de la región (luego fue superado por Xanadú). El este de Madrid, donde se ubica -exactamente, en la llamada glorieta de Eisenhower-, no era lo que es actualmente: alrededor había sobre todo industria, naves logísticas y pocas viviendas.

Por eso, este complejo tenía el objetivo de cubrir una zona de la capital que apenas tenía grandes superficies comerciales. Un distrito, el de San Blas, que tenía entonces unos 150.000 vecinos empadronados, según datos del Ayuntamiento. Actualmente, llegan a los casi 170.000.

Y es que ahora, 20 años después, Plenilunio sigue erigiéndose en el mismo lugar, pero todo a su alrededor —y el edificio mismo— ha cambiado. Con el paso de los años, se han empezado a añadir numerosos servicios como "hoteles, el parque de parques empresariales, otros centros comerciales incluso y mucha residencia".

"Se ha dinamizado toda esta zona muchísimo y sigue creciendo. Con humildad creemos que ha sido un poco provocado por la implantación de Plenilunio", cuenta Óscar Rodríguez, director del centro comercial desde hace cuatro años.

Aun así, todavía en torno a él continúan a la espera de una promesa que ya en crónicas de la época de su inauguración se mencionaba: un apeadero de Cercanías para conectar el centro comercial con el resto de la ciudad y los municipios vecinos.

Se señalaba que estaba prevista para 2008, aunque 20 años después sigue sin existir. "Era uno de los requerimientos que querían los vecinos y nosotros, porque al final, con tanta dinamización de la zona, tanta actividad, empleados... Se ha demandado durante años".

Hace unos meses, precisamente, se comunicó por parte del Ministerio de Transportes y Adif la intención con previsión para 2030 de construir la futura estación de Las Rejas (que sustituirá a la antigua estación de mercancías de O'Donnell).

Orígenes y reforma

Plenilunio en sus orígenes fue fundado por Riofisa, una inmobiliaria especializada en el desarrollo de centros comerciales, tras una inversión de unos 200 millones de euros, como recogen algunos artículos de 2006 en diarios como El País.

Tras pasar por varias manos y procesos de compra-venta, acabó adquiriéndolo el grupo Klépierre en 2015 por 375 millones de euros. Se trata de una empresa francesa que nació en los 90 como resultado de una escisión del grupo inmobiliario financiero Locabail-Immobilier. Sus principales accionistas son el gigante estadounidense de centros comerciales Simon Property Group y el fondo de pensiones neerlandés APG.

Óscar Rodríguez en la entrada principal del Plenilunio. Mónica Mollá El Español

En la actualidad, es uno de los mayores propietarios y gestores de centros comerciales de Europa. En España tiene algunos repartidos por Málaga, Murcia, Barcelona, Tenerife y Madrid. En la capital también son dueños de La Gavia y Príncipe Pío.

Con la llegada del grupo a la gestión de Plenilunio, el centro inició una nueva etapa. Entre los cambios se encontraba la propia configuración del edificio. Dos años después, la compañía acometió una reforma integral para modernizar el complejo.

Al frente se encuentra hoy Óscar Rodríguez, con una extensa experiencia dentro de Klépierre. Lleva 25 años pasando por diferentes puestos de dirección de varios centros comerciales, no solo de Madrid.

La reforma transformó la imagen del edificio, incluida la fachada, y renovó la oferta comercial. "Hemos introducido nuevas marcas, más opciones de ocio y una oferta más adaptada a las necesidades actuales del cliente", resume el director.

Plenilunio antes de la reforma de 2017. Cedida

La reforma incluyó la transformación de toda la infraestructura: suelos, paredes, fachadas... Rodríguez recuerda algunos aspectos que se modernizaron, particularmente las zonas de descanso y las pantallas digitales en los atrios.

La superficie total sigue estando en torno a los 220.000 metros cuadrados. Actualmente, tiene 130 marcas y 40 restaurantes repartidos en 170 locales. "La rotación es natural. Hay marcas que resultan mejor y marcas que resultan peor en todos los centros comerciales. Nosotros vamos a por las marcas que sabemos que funcionan, las que son novedosas y las que no tienes en cualquier lado", comenta el director.

En los últimos años han aterrizado enseñas como Blue Banana, Grosso Napoletano, Divorare, Mango Teen o Scalpers (estas dos últimas hace apenas un par de semanas). "Nike fue una incorporación muy novedosa. Es la primera tienda física que tiene en Madrid —sin contar sus flagships del centro de la ciudad—. Porque solo la tenías en outlet".

Calvin Klein y Swarovski se incluirán próximamente en esta lista; ahora mismo se encuentran en obras. "Son marcas que no suelen estar en centros".

La nueva tienda de Scalpers en Plenilunio. Mónica Mollá El Español

Rodríguez explica que son ellos los que definen la estrategia y buscan las marcas que quieren tener para negociar con ellas. Aunque también en ocasiones son ellas las que se lo proponen. "Al final, quieren venir a Plenilunio porque es un centro muy referente de Madrid. Es un escaparate". Además, afirma que cada tienda aporta un aspecto diferenciador, incorporando productos que no venden en el resto.

Y es que asegura que el centro "ha crecido en visitas paulatinamente", llegando ahora a los 13 millones anuales. Además, crea unos 5.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos (de los 2.500 que producía en sus orígenes).

Experiencias y ocio

Rodríguez hace alusión con frecuencia durante la entrevista con Madrid Total al cambio de paradigma que se ha producido en los 20 años de vida que tiene el Plenilunio. "Ya no vienes solo a comprar; vienes a pasar el día", cuenta.

"Experiencia" es una palabra que repite como un mantra. En torno a la cual se configura la estrategia del complejo. "Los centros comerciales se han convertido en algo experiencial". Y es que mientras en 2006 el gran reclamo era tener 200 tiendas, hoy el discurso gira alrededor de restaurantes, conciertos, gimnasios, pantallas, eventos infantiles...

El gimnasio y balneario Metropolitan del Plenilunio, ejemplo de actividad experiencial. Mónica Mollá El Español

En este sentido, cuentan con una bolera, un rocódromo, un club de bienestar, el cine... Una oferta en servicios que va creciendo con novedades como un beauty corner (puesto de maquillaje) o un mobility hub, con cargadores para patinetes eléctricos, y parques infantiles.

Además, organizan eventos, como los conciertos que se organizaron el pasado mes de junio con Paula Koops y Noan como parte de una programación especial. También incluían actividades deportivas, como yoga o pilates, y otras acciones como un glam station, donde recibir asesoramiento profesional de maquillaje y fotografía.

Para él, hubo dos puntos de inflexión en el cambio de mentalidad de la gente a la hora de entender los centros comerciales: primero, el comercio online, "en el que ya no compites solo con la venta", y, posteriormente, la pandemia por el Covid-19, "que hizo que mucha gente quisiera pasar más tiempo en la calle" al poder salir. "Cambiaron el comportamiento de la gente".

Pese a los augurios que hace aproximadamente una década vaticinaban el declive de los centros comerciales por el auge de internet, Rodríguez está convencido de que el modelo tiene todavía recorrido. A su juicio, la tienda física y la venta online no compiten, sino que se complementan.

Óscar Rodríguez durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Mónica Mollá El Español

"Se dijo que los centros comerciales iban a desaparecer y se ha demostrado que no. Conviven con el comercio electrónico. La gente sigue necesitando un espacio donde relacionarse, tocar las prendas... Aunque hagan compras online, siempre les gusta ir a la tienda. De hecho, marcas que han nacido digitalmente siempre acaban abriendo su local", sostiene.

Así, Plenilunio continúa siendo un punto de encuentro para millones de madrileños y un reflejo de cómo ha cambiado la forma de entender el ocio: de ir únicamente de compras para los vecinos que han llegado al barrio, a convertirlo en un centro de ocio que atrae a personas de toda la ciudad.