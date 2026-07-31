Qué hacer en las verbenas de agosto de Madrid 2026: conciertos, chotis, procesiones y actividades gratuitas

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Las claves Generado con IA Madrid celebrará sus tradicionales verbenas en agosto con fiestas en Embajadores, Lavapiés y La Latina, destacando San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. La programación incluye conciertos gratuitos de artistas como DePol, Celtas Cortos, Miss Cafeina, Soleá Morente y Modestia Aparte, además de actividades familiares y populares. Las fiestas contarán con concursos de chotis, limonadas gratuitas, procesiones, espectáculos de magia y títeres, y actividades infantiles en diferentes plazas del distrito Centro. Los actos religiosos mantienen su protagonismo, con misas, ofrendas florales y procesiones, incluyendo la tradicional bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma por los bomberos.

Agosto en Madrid es sinónimo de verbenas. Durante casi dos semanas, los barrios de Embajadores, Lavapiés y La Latina vuelven a convertirse en el epicentro de las fiestas populares con la celebración de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, tres citas consecutivas que mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de la capital.

Entre el 4 y el 16 de agosto, vecinos y visitantes volverán a encontrarse con calles engalanadas, chulapos y chulapas, organillos, concursos de chotis, limonadas populares, procesiones y un amplio programa de conciertos gratuitos repartidos por distintos escenarios del distrito Centro.

La programación presentada este jueves por el Ayuntamiento de Madrid estará encabezada por nombres como DePol, Celtas Cortos, Miss Cafeina, Raya Real y Modestia Aparte, a los que se suman otros artistas como Soleá Morente, Los Vinagres, Karavana, Jarana o Metrolé.

El pregón de las fiestas correrá a cargo de representantes de SAMUR-Protección Civil, en reconocimiento a la labor que desempeñan sus profesionales y voluntarios.

Las fiestas comenzarán con San Cayetano, del 4 al 7 de agosto, con la plaza del General Vara de Rey como uno de sus principales escenarios. Además de los conciertos, habrá exhibiciones de gigantes y cabezudos, actividades infantiles, talleres, clases populares de chotis y la tradicional procesión del santo.

Las propuestas familiares incluirán espectáculos de magia y títeres, y el proyecto 'Historia de Lavapiés' llegará a la plaza de Cascorro con un aperitivo popular.

El carácter vecinal volverá a ser protagonista con la limonada gratuita que ofrecerán los vecinos de la calle del Oso durante los cuatro días de celebración y con el tradicional encierro popular familiar organizado por la Asociación de Vecinos La Corrala.

Uno de los momentos más esperados de San Cayetano será la actuación de Soleá Morente, que actuará en Embajadores, el barrio donde nació y creció, en un concierto con un marcado carácter simbólico. También pasarán por los escenarios artistas como Raya Real, Jarana o Montoya & Carmona, entre otros.

El relevo lo tomará San Lorenzo, del 8 al 11 de agosto, con la plaza de Arturo Barea como centro de la programación. El barrio acogerá conciertos, espectáculos infantiles, una batalla de agua, juegos infantiles, talleres y una nueva edición del Concurso de Chotis Virgen de la Paloma.

El broche final llegará con las fiestas de la Virgen de la Paloma, del 13 al 16 de agosto, que volverán a concentrar la mayor parte de la programación en los jardines de Las Vistillas y la plaza de la Paja.

Ahí actuarán Celtas Cortos, Miss Cafeina y Modestia Aparte, además de celebrarse campeonatos de mus, carreras de camareros y de tacones, concursos de pasodobles y chotis y las tradicionales actividades castizas.

Como cada año, los actos religiosos seguirán ocupando un lugar destacado en la programación. En San Cayetano, la misa se celebrará el 7 de agosto en la parroquia de San Millán y San Cayetano y, posteriormente, la imagen del santo recorrerá las calles del barrio en procesión.

La festividad de la Virgen de la Paloma, el 15 de agosto, incluirá la ofrenda floral, la misa, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen a cargo de un piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la posterior procesión por las calles del barrio.