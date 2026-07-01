Mad Cool tendrá su propia 'Casita' a lo Bad Bunny: así es la experiencia más VIP para disfrutar del festival

Las claves

Las claves Generado con IA Mad Cool Festival celebra su décimo aniversario en Madrid del 8 al 11 de julio con un cartel destacado y más de 50.000 asistentes diarios. Vibra Mahou ofrece una experiencia VIP inédita: ganar una estancia en 'La Casita', una suite exclusiva dentro del recinto con todas las comodidades. Los ganadores del concurso disfrutarán de traslado privado, acceso VIP, catering, zona de descanso y actividades exclusivas como jam sessions y sesiones de DJ. Mahou consolida su rol innovador en Mad Cool desde 2016, organizando propuestas únicas y promoviendo el ambiente musical del festival.

Madrid se prepara para acoger una nueva edición de Mad Cool Festival, que celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio con un cartel de primer nivel y más de 50.000 asistentes diarios.

En este contexto, Vibra Mahou ha lanzado una propuesta inédita: la posibilidad de disfrutar del festival desde una habitación exclusiva ubicada dentro del propio recinto.

Los ganadores podrán ver bandas legendarias como Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Kings of Leon o Nick Cave con las comodidades de un hotel de lujo.

Y es que después de la famosa Casita de Bad Bunny, llega La Casita Vibra Mahou, un espacio que la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas instalará en el festival con el objetivo de convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del evento.

La experiencia para los afortunados -hay que participar en un concurso- comenzará antes de pisar el festival. Un servicio de transfer privado recogerá a los ganadores y a sus acompañantes en la puerta de sus casas para trasladarlos directamente al recinto con acceso VIP.

Dave Grohl de Foo Fighters. Geety Images

El concurso ya está activo a través del perfil de Instagram @vibramahou, donde los participantes deben compartir con quién vivirían esta experiencia y relatar su historia más original vinculada a Mad Cool.

Los elegidos -uno por jornada- disfrutarán junto a un acompañante de un plan que incluye traslado privado desde su domicilio, acceso VIP al recinto, check-in exclusivo en la suite y regreso a casa al finalizar la jornada.

Dentro ya de La Casita, los ganadores podrán acceder a una suite equipada con aire acondicionado, nevera con cerveza Mahou Cinco Estrellas, catering y zona de descanso, diseñada para ofrecer una experiencia premium sin salir del festival.

La propuesta aspira a consolidarse como "el hogar de la música en directo" dentro del festival. Además de esta experiencia, el espacio contará con jam sessions participativas, sesiones de DJ, juegos, concursos y una amplia oferta cervecera que incluirá desde la Mahou Cinco Estrellas de Bodega hasta nuevas referencias como Mahou Reserva o Mahou 0,0 Rubia.

La presencia de Mahou en Mad Cool se remonta a la primera edición del festival en 2016, consolidándose como uno de sus principales impulsores. En esta década, la marca ha destacado por propuestas innovadoras como escenarios sorpresa, experiencias inmersivas o espacios temáticos que han dinamizado la oferta del recinto.

Uno de los escenarios principales del Mad Cool. Geety Images