Los hermanos Figurato repartirán pizza gratis en su restaurante de Madrid, uno de los 10 mejores de Europa

Las claves

Las claves Generado con IA Los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato celebran la Festa della Pizza el 25 de junio en Madrid, repartiendo pizza gratis en su restaurante Fratelli Figurato. El evento enfrentará dos estilos icónicos: pizza romana fina y crujiente, y pizza fritta napolitana, suave y tradicional del sur de Italia. La entrada es gratuita con registro previo y habrá sorteos, música en directo, DJ italiano y degustaciones de pizza y cerveza. Otras actividades incluyen menús especiales, colaboraciones gastronómicas y eventos en diferentes restaurantes italianos de Madrid durante la Pizza Week.

La Festa della Pizza regresa este 25 de junio con una tercera edición que consolida este evento como una de las citas más esperadas para los amantes de la gastronomía italiana en Madrid.

Los restaurantes italianos de la capital han organizado diferentes actividades para celebrarlo y, en contreto, los hemanos Riccardo y Vittorio Figurato han decidido repartir pizza gratis.

La fiesta tendrá lugar en Pizzeria Friggitoria, dentro del universo Fratelli Figurato, a partir de las 20 horas y, por primera vez, será totalmente gratuita.

Bajo el claim "¿Romana o napoletana? Lo importante es que sea buena", esta edición estará protagonizada por el encuentro entre dos referentes de la pizza popular italiana: Fratelli Figurato y L'Elementare. Dos ciudades, Roma y Nápoles.

Dos estilos aparentemente opuestos. Por un lado, la pizza romana, fina y crujiente.

Por otro, la pizza fritta napolitana, suave, contundente y profundamente ligada a la tradición callejera del sur de Italia.

Para la ocasión, L'Elementare viajará desde Roma para participar en una noche que busca acercar al público madrileño dos de las expresiones más representativas de la pizza popular italiana. Los asistentes podrán disfrutar gratuitamente de pizza tonda romana, pizza fritta napolitana, cerveza de barril y las tradicionales bombas rellenas de Nutella que se servirán al final de la velada.

¿Cómo conseguir la pizza gratis?

Como novedad, el acceso será gratuito mediante registro previo. Las inscripciones ya están abiertas desde la web de Fratelli Figurato.

Entre todas las personas registradas se sortearán diez accesos garantizados con acompañante. Los ganadores recibirán además merchandising oficial del evento y una cena para dos personas en Pizzeria Friggitoria.

Una vez completado el acceso preferente, la entrada se gestionará por orden de llegada y según disponibilidad de aforo.

La experiencia estará diseñada como una auténtica sagra de pueblo italiana. Al acceder al local, cada asistente recibirá tres tickets: uno para la pizza romana, otro para la pizza fritta napolitana y un tercero para la cerveza.

Cada especialidad contará con su propio espacio y serán los propios pizzaioli quienes preparen y entreguen las pizzas llamando a cada persona por su nombre, recreando el ambiente de las fiestas populares italianas.

Durante toda la noche habrá actuaciones en directo con repertorio tradicional napolitano y stornelli romanos, además de un DJ set italiano, sorteos y otras sorpresas preparadas para la ocasión.

La historia de esta edición no terminará en Madrid. La Festa della Pizza viajará también a Roma el próximo 10 de septiembre para celebrar una segunda cita en la capital italiana.

Otras actividades

Con motivo de la Pizza Week de 50 Top Pizza, Totò e Peppino mantiene disponible en Origine, hasta el viernes 26 de junio, el menú especial creado para la ocasión.

Salvatore Romano de Totò e Peppino, Gianni Pinto del restaurante Noi y Rafa Bergamo de Kuoco.

Ayer 23 de junio, Salvatore Romano de Totò e Peppino, Gianni Pinto del restaurante Noi y Rafa Bergamo de Kuoco compartieron una cena a seis manos en la que una misma masa dio lugar a tres interpretaciones completamente distintas de la pizza. La propuesta reunió universos gastronómicos muy diferentes: desde una receta inspirada en esa pizza que nunca cambia con el paso del tiempo, hasta un encuentro entre Italia y Perú o una reinterpretación del clásico cóctel de gambas llevada al terreno de la pizza.

Más allá de una colaboración puntual, el menú plantea una reflexión sobre cómo uno de los platos más universales de la gastronomía sigue siendo un territorio abierto a la creatividad, la técnica y la identidad de cada chef. El menú estará disponible en Origine hasta el viernes 26 de junio.

Pizza y cine

El restaurante del chef y empresario napolitano Ciro Cristiano será uno de los muchos establecimientos que, hasta el 28 de junio, formarán parte de este homenaje a la buena pizza en diferentes ciudades de nuestro país. Durante esa semana, la trattoria ubicada en la calle José Ortega y Gasset, 100, rendirá homenaje al cine napolitano, el segundo más importante de Italia. A lo largo de la semana, Baldoria contará con diferentes colaboraciones para poner en valor el cine italiano y la pizza como icono napolitano.

La programación continuará el 25 de junio con una colaboración donde la pizza se cruzará con los matices de la cocina india y el universo de la coctelería de autor gracias a Tandoori Station y un cóctel especial en colaboración con 1862 Dry Bar. La protagonista de esta unión es la pizza ‘India-Na Jones’ —base napoletana a la cúrcuma, cornicione de queso scaamorza, salsa butter chicken, pollo tandori cocinado a baja temperatura, yogurt al limón de Amalfi y cebolla de Torpea encurtida.

El festival cerrará su cartel de invitados el 26 de junio con Raf Bonetta, llegado desde Nápoles para reforzar el vínculo con la ciudad que inspira toda esta edición y con la tradición pizzera que define el ADN de Baldoria.

Pizza de alta cocina

Can Pizza participa en la Pizza Week Spain Edition 2026 junto al chef Mario Sandoval.

Can Pizza participa en la Pizza Week Spain Edition 2026 junto al chef Mario Sandoval (dos estrellas Michelin) con 'La Coquetta', una pizza de edición limitada (disponible en todos los locales hasta el al 31 de julio) cuyos beneficios se destinarán íntegramente a World Central Kitchen.