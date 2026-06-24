Confirman que todavía quedan entradas para el Iberdrola Music Festival: actúan Lenny Kravitz o Manuel Carrasco

Lenny Kravitz en concierto antes de la final de la UEFA Champions League en junio de 2024 en el Wembley Stadium de Londres. Tom Weller / dpa Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Iberdrola Music Festival se celebra este sábado 27 de junio en Villaverde, Madrid, con motivo del 125 aniversario de la empresa. El cartel incluye a Lenny Kravitz como cabeza de cartel, junto a Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano. Las entradas generales cuestan 48,50 euros e incluyen contribución a proyectos sociales de varias entidades. Habrá lanzaderas eléctricas gratuitas entre Atocha y el recinto, cuya capacidad supera las 100.000 personas.

El verano ha llegado oficialmente a Madrid cargado de festivales, conciertos y grandes artistas dispuestos a entretener al público con sus mejores espectáculos. Este sábado llegarán varias estrellas, tanto nacionales como internacionales, para dar una celebración por todo lo alto.

Será el Iberdrola Music Festival, un evento creado para conmemorar los 125 años de la empresa energética. Tendrá lugar este sábado 27 de junio en el Iberdrola Music, el recinto ubicado en el distrito de Villaverde; el mayor sostenible de Europa dedicado al ocio y la cultura.

La fiesta será por todo lo alto y para ella han organizado un cartel de cinco conciertos encabezado ni más ni menos que por el conocido cantante estadounidense Lenny Kravitz. Ganador de cuatro premios Grammy consecutivos, ha establecido un nuevo récord al ganar más veces en la categoría de Mejor interpretación vocal de rock masculino.

Influenciado por el soul, el rock y el funk de los años 60 y 70, cuenta con doce álbumes de estudio, más de 40 millones de copias vendidas y grandes éxitos como American Woman, It Ain't Over 'Til It's Over y Fly Away.

Tras él, completan el cartel los cantantes españoles de música pop y en auge en la actualidad: Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. También la DJ Lola Bozzano, que interpretará un dinámico set híbrido de música electrónica en un hipnotizante y estimulante espectáculo.

Horarios específicos Los cantantes actuarán cada uno en los siguientes horarios estimados: 17.30 horas. Lola Bozzano.

18.30 horas. Álvaro de Luna.

19.45 horas. Ana Mena.

21.15 horas. Manuel Carrasco.

23.15 horas. Lenny Kravitz.

La jornada comenzará aproximadamente a las 17.30 horas, con la apertura de puertas y la amenización por parte de la DJ. Se extenderá hasta la 1.00 horas, cuando finalizará con la actuación de Lenny Kravitz, que pondrá el broche de oro a esta velada.

La entrada general tiene un precio de 48,50 euros y están disponibles en la web oficial del 125 aniversario. Con su compra, además, se contribuye a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, que ofrece hogar, apoyo psicológico y formación a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad; Betania, que ayuda a familias afectadas por la DANA en Valencia, y la Fundación Integra, enfocada en mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social y con discapacidad.

Organización del transporte público para el Iberdrola Music Festival. Live Nation

Para facilitar la movilidad, desde la organización explican que han habilitado un servicio de lanzaderas eléctricas y gratuitas de ida y vuelta que saldrán desde Atocha (calle de la Resina con calle San Erasmo) con varios horarios de salida: cada media hora desde las 16.30 horas y hasta las 19.00 horas.

Los horarios de vuelta tendrán un recorrido que irá desde Gran Vía de Villaverde nº 20 a Atocha, pasando por Legazpi. Saldrán de 00.30 horas a 1:00 horas (cada 20 minutos) y de 1.00 horas a 3.00 horas (cada 10 minutos).

Iberdrola Music

El recinto del Iberdola Music alberga unos 185 metros cuadrados con capacidad para más de 100.000 personas.

A lo largo de sus tres años de vida ha acogido numerosos festivales y eventos como el Mad Cool, que desde entonces celebra ahí su edición todos los veranos.

El recinto del Iberdrola Music durante el festival de los 125 años de la compañía. Live Nation

Este año será uno de los más importantes desde su inauguración, pues además de estos festivales también acogerá el Estadio Shakira, donde la cantante colombiana hará su residencia en España con 12 fechas.