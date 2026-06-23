Nace Somos Infinitos, el primer festival de literatura romántica de España en Madrid: autores bestseller, 1.000 personas...

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid acogerá el 20 de septiembre de 2026 el primer festival de literatura romántica de España, 'Somos Infinitos', en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Se esperan más de 1.000 asistentes y una programación que incluye presentaciones, firmas de libros, encuentros con autoras y experiencias inmersivas. El evento, impulsado por Penguin Random House, busca celebrar la conexión entre lectoras, autoras y las historias que marcan a nuevas generaciones. Las entradas tienen un precio de 19,95 euros y la programación se anunciará en redes sociales y la web oficial del festival.

Del enemies to lovers al slow burn, pasando por el love triangle, bad boy hero o uno de esos finales que se esperan con el corazón en la mano. Todo empieza con una página, después llega la frase que se subraya y ese personaje que cuesta dejar atrás.

Y es que estas historias no terminan cuando se cierra el libro: siguen en una conversación con amigas, en las emociones compartidas, en una recomendación inesperada o en esa necesidad urgente de decirle a alguien: "Tienes que leer esto".

Este fenómeno tendrá su gran cita presencial en Madrid con Somos Infinitos, el primer festival literario de la capital, impulsado por Penguin Random House Grupo Editorial, que tendrá lugar el 20 de septiembre de 2026 en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Un acto donde se esperan más de 1.000 asistentes y una programación que combinará la presentación de novedades editoriales, conversaciones con autoras, firmas, experiencias inmersivas y otras sorpresas alrededor de los libros que están marcando a una nueva generación de lectoras.

El festival irá anunciando próximamente a través de sus cuentas de Instagram y de Tiktok @SomosInfinitosLibros, así como en la página web oficial del Festival los nombres de las autoras que formarán parte de la programación. Las entradas ya están a la venta con un precio único de 19,95 euros (+gastos de gestión) en la web del teatro.

Un programa para descubrir

El festival Somos Infinitos no nace como una presentación literaria al uso, sino como una jornada para celebrar todo lo que pasa alrededor de un libro cuando conecta con miles de lectoras: la recomendación, la espera de una novedad, la emoción de una firma, la conversación después de cerrar la última página y las ganas de compartirlo con quien entiende exactamente lo que se ha sentido.

La programación de Somos Infinitos combinará grandes momentos: auditorio, firmas y encuentros con autoras, y un recorrido experiencial pensado para entrar de lleno en el universo del festival.

En el auditorio, las lectoras podrán descubrir novedades, próximos lanzamientos y contenidos exclusivos, además de escuchar de cerca a algunas de sus autoras favoritas.

El espacio de firmas y encuentros será uno de los momentos más esperados de la jornada: la oportunidad de acercarse a las autoras, compartir una emoción, llevarse un libro dedicado y convertir esa lectura que le ha marcado en un recuerdo compartido. Y el recorrido experiencial contará con zonas de bienvenida, rincones para crear contenido, espacios de juegos y participación vinculados al imaginario romántico y fantástico y muchas más sorpresas pensadas para vivir el día con amigas, cámara en mano e historias por descubrir.

Madrid, punto de encuentro

Madrid acogerá este gran festival de literatura romántica, una cita pensada para reunir a lectoras de toda España en un espacio accesible y conectado con la vida cultural de la ciudad.

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se convertirá durante una jornada en el escenario de una comunidad que no deja de crecer y que ha hecho de la lectura una forma de compartir, recomendar y pertenecer.

Más que un evento literario, Somos Infinitos será una fiesta alrededor de los libros: una celebración de las historias que emocionan, de las autoras que las escriben y de las lectoras que las convierten en algo infinito. Además, de un momento para recordar que el canal de TikTok cumplirá un año de su lanzamiento y hoy es una comunidad donde viven todas las historias infinitas de Penguin Libros.

El auge de la literatura

Este género vive un momento especialmente dulce. Sus títulos se cuelan en las listas de los más vendidos en España y a nivel internacional, inspiran algunas de las series y películas más comentadas y alimentan una conversación que va mucho más allá de las librerías.

Ya no hablamos solo de géneros literarios, que sin duda han construido un lenguaje propio, una forma de leer, reconocer y recomendar historias que esta generación comparte y vive como parte de su identidad; sino también de una forma de vivir las historias dentro y fuera de las páginas.

Somos Infinitos es la comunidad de Penguin Libros dedicada a la literatura romántica. En sus canales de Instagram y TikTok reúne a más de 270.000 seguidores, una comunidad especialmente activa y conectada que busca nuevas lecturas, recomienda novedades, sigue a sus autoras favoritas y convierte cada historia en conversación.

Nació en digital, pero con este festival quiere llevar esa energía al mundo real: transformar los comentarios, los vídeos y las recomendaciones en una experiencia presencial donde la comunidad pueda encontrarse cara a cara.