Confirman la apertura de la terraza con vistas a todo Madrid: azotea con 900 m2 y espacio para 200 personas

Las claves

Las claves Generado con IA El Novotel Madrid Center inaugura The Summit, una terraza de 900 m2 con vistas panorámicas a Madrid y capacidad para 200 personas. La azotea, ubicada en la séptima planta, incluye piscina exclusiva para huéspedes, solárium, camas de alquiler y un pool bar de estilo mediterráneo. La oferta gastronómica apuesta por platos informales y creativos, además de una coctelería artesana con cócteles a 13 euros. La terraza estará abierta de junio a septiembre, de 11:00 a 00:00 horas, en pleno barrio Salamanca.

La traducción de summit es cumbre. Es por eso que un céntrico hotel de Madrid ha bautizado uno de sus espacios más sofisticados y preparados para el verano como The Summit.

Y es que se trata de la planta más alta del Novotel Madrid Center —el que durante décadas y hasta el 2015 fue el Hotel Convención—, situado en la calle de O'Donnell en pleno barrio Salamanca de la capital.

El nombre de 'la cumbre' "no es una promesa vacía", como recalcan desde el hotel. Tienen la intención de convertir esta terraza que se alza en una séptima planta en el nuevo punto de referencia del lujo relajado en el skyline de la ciudad.

Aseguran así que no solo se trata de una azotea con vistas. La propuesta incluye un espacio de 900 metros cuadrados en total que integra tres salas para reuniones y el rooftop, con piscina incluida.

Es este último la joya de la corona, con vistas a siluetas madrileñas emblemáticas como el Torrespaña -llamado popularmente Pirulí-, que emerge cercano a este, ubicado en la misma calle.

La terraza

La terraza, el espacio principal listo para los meses de verano que acaban de comenzar, se articula en torno a un pool bar de vocación mediterránea. Es un ambiente desenfadado propio de los mejores rooftops europeos.

Está abierta de junio a septiembre, en horario de 11.00 horas a 00.00 horas y con un aforo de hasta 200 personas. Además, cuenta con una piscina, de uso exclusivo para huéspedes del hotel, que integra incluso camas disponibles para alquiler.

El rooftop The Summit. Novotel Madrid Center

La azotea también integra una zona de solárium con tumbonas y una propuesta gastronómica "de altura": una apuesta deliberada por la creatividad sin renunciar a la accesibilidad.

Esta se compone de una carta que contiene un concepto que promete "sabores que tocan el cielo". Se trata de una apuesta informal y ligera que se adapta al momento, con opciones ideadas para picar o brindar entre amigos.

Por otra parte, se encuentra la coctelería artesana del EatBar. Junto a clásicos como el Negroni con Tanqueray, Campari y Martini Rojo, el Old Fashioned con Bourbon Jim Beam, aparecen creaciones como el Peachy Herb Fizz, que combina ginebra, zumo de melocotón, lima y San Pellegrino en una propuesta refrescante y de temporada que revela una mano con criterio detrás de la barra. El precio fijo es de 13 euros por cóctel.

En ambos casos, los productos naturales se sitúan como sello de identidad.