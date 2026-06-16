Carmen 113 anuncia concierto en la Sala Copérnico de Madrid para presentar su nuevo álbum: 'Mañanas de Euforia'

El grupo tocará el 19 de diciembre después de pasar por Murcia, Sevilla, Valencia o Bilbao, entre otras ciudades.

Las claves

Las claves Generado con IA Carmen 113 presenta su nuevo álbum 'Mañanas de Euforia' con un concierto en la Sala Copérnico de Madrid el 19 de diciembre. El disco reivindica la importancia de celebrar cada nuevo día y transforma la ausencia y el dolor en reconciliación y memoria. Las canciones del álbum exploran el amor en su forma más pura, abordando temas como la familia, los amigos y las ausencias significativas. Producido por Joan Borràs y editado por U98Music, 'Mañanas de Euforia' es el proyecto más ambicioso de la banda, con un enfoque íntimo y universal.

Carmen 113 presenta su nuevo álbum, “Mañanas de Euforia” y lo harán con una gira que pasará por Madrid el 19 de diciembre (Sala Copérnico).

Pero no es solo un disco, es una forma de mirar la vida. Nace de una idea sencilla pero profundamente transformadora: entender que cada despertar, cada mañana, es en sí mismo un acto de euforia.

En un mundo donde la prisa y la rutina nos empujan a olvidar lo esencial, este disco reivindica la presencia, el estar aquí, el seguir. Porque abrir los ojos cada día ya es, en sí, motivo suficiente para celebrar.

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El álbum se construye desde lo íntimo hacia lo universal. Habla del amor en su forma más pura: el que se encuentra en la familia, en los amigos, en las personas que nos sostienen y también en aquellas que, aunque ya no estén, siguen habitando en nosotros.

En el corazón del disco hay una ausencia que lo atraviesa todo y lejos de quedarse en el dolor, “Mañanas de Euforia” transforma esa pérdida en un ejercicio de reconciliación emocional. Con el paso del tiempo, la mirada cambia; la herida se convierte en memoria, y la memoria en un lugar desde el que escribir.

A través de sus canciones, el disco transita entre la nostalgia y la luz, entre la fragilidad y la celebración. No busca respuestas cerradas, sino compartir preguntas, emociones y pequeños instantes de verdad que conectan con cualquiera que haya amado, perdido y aprendido a seguir adelante. Mañanas de euforia es, en definitiva, un recordatorio: vivir es urgente, sentir es necesario y cada día que empieza es una oportunidad para volver a elegir la vida.

Producido por Joan Borràs (la nueva sensación del pop catalán Oques Grasses, La Ludwing Band, Renaldo y Clara…) y editado por U98Music, “Mañanas de Euforia” es el proyecto más ambicioso que jamás hayamos creado. Un disco lleno de amor, riesgo y evolución.