Cazan a Zendaya y Tom Holland en una casa de comidas de Madrid: tiene solo nueve platos, un Sol Repsol y un menú de 51 €

Las claves

Las claves Generado con IA Zendaya y Tom Holland fueron vistos en el restaurante Trèsde, ubicado en La Latina, Madrid. Trèsde es conocido por su menú de nueve platos, con un precio de 51 euros y un enfoque en producto local y cocina de temporada. El restaurante ha sido galardonado con un Sol Repsol y cuenta con el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin. El local fue fundado por tres amigos madrileños y ha conseguido gran éxito en poco tiempo gracias a su propuesta honesta y creativa.

Trèsde, el restaurante situado en plena Cava Alta, en el barrio madrileño de La Latina, recibió este fin de semana la visita de Zendaya Maree Stoermer Coleman y Tom Holland, dos de los actores internacionales más reconocidos del momento.

La pareja eligió este enclave castizo de Madrid para disfrutar de una experiencia gastronómica marcada por el producto, la temporada y una cocina con raíz local, en un espacio que ha sabido conquistar tanto al público madrileño como a las principales guías gastronómicas.

En su menú actual de 51 euros, Trèsde propone solo nueve platos como la ensalada de judías verdes à la minute con stracciatella de burrata, pistacho tostado y cebolla encurtida; la corvina a la plancha con gazpachuelo malagueño, agretti y kumquat; o el sticky toffee pudding, un bizcocho de dátiles acompañado de helado de vainilla que pone el broche dulce a la experiencia.

Trèsde cuenta con el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin y un Sol Repsol de la Guía Repsol, dos distinciones que avalan una propuesta honesta, cercana y con identidad propia. Ubicado en una de las calles más emblemáticas de La Latina, el restaurante se ha consolidado como una dirección imprescindible para quienes buscan descubrir la esencia gastronómica de la capital desde una mirada actual.

La visita de Zendaya y Tom Holland refuerza el atractivo de Trèsde como uno de esos lugares capaces de conectar con un público local e internacional, manteniendo intacto el carácter castizo del barrio y el encanto de una cocina pensada para disfrutar sin artificios.

Los inicios de Trèsde

Hace tres años, tres madrileños y amigos de toda la vida decidieron convertirse en tres socios y abrir un restaurante en el que sirvieran solo tres entrantes, tres platos principales y tres postres.

"Ni en nuestros mejores sueños nos hubiéramos esperado la repercusión que hemos tenido", confesó a este diario Lucas Fernández, jefe de sala y uno de los tres que decidió cumplir el sueño de abrir su propio restaurante.

En el número 17 de la Cava Alta encontrarás al chef Aitor Sua, al camarero Lucas Fernández y al gestor Miguel Vallés; tres madrileños que se conocieron jugando en el patio del colegio Montserrat en Sainz de Baranda y, tras una trayectoria impecable por restaurantes de alta cocina, como Ugo Chan (Madrid), Saddle (Madrid), Montia (San Lorenzo de El Escorial) o La Mutinerie (Lyon), abrieron su propio proyecto con treinta años.

Su profesionalidad y producto de calidad les llevó poco después de abrir a estar entre los recomendados de la Guía Michelin y Repsol (este último se convirtió finalmente en un Sol en febrero de este año), además de haber conseguido la T de Oro de la Comunidad de Madrid a la mejor apertura 2023.

"Tenemos una cocina de temporada y nuestro valor añadido son los vegetales. Les damos personalidad y las servimos en las guarniciones, sin olvidar la proteína", explicaba el jefe de sala de Trèsde.

El restaurante tiene solo nueve platos. "Nuestra fórmula es EPP (entrante, plato y postre) y hay tres de cada categoría". El ticket medio es de 51 euros por comensal. El maridaje, formado por tres copas, es un plus de 25 euros.