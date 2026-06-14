Stephanie Marin, la pionera que ha abierto 4 gimnasios faciales en 4 años: "El 70% de la papada tiene relación con la postura"

El perfil de cliente va de 30 a 65 años, con un 30% de hombres, y el modelo de negocio incluye sesiones individuales, masterclass y próximamente membresías mensuales.

El 70% de la papada está relacionado con la postura, según Marin, quien destaca la importancia de los hábitos cotidianos y la constancia en el cuidado facial.

El método Work Your Face se basa en masajes y técnicas de drenaje facial para mejorar la piel y prevenir flacidez, promoviendo el bienestar y la aceptación de las arrugas.

Stephanie Marin ha abierto cuatro gimnasios faciales en cuatro años en Barcelona, Madrid, Andorra y Portugal, ofreciendo una alternativa a los tratamientos estéticos invasivos.

En una silla reclinable, sin agujas, sin batas y sin necesidad de quitarse la ropa. Así funciona Work Your Face, el concepto de gimnasio facial que nació en Barcelona y que en cuatro años ha abierto centros en Madrid, Andorra y Portugal.

Detrás está Stephanie Marin, experta en cosmética y estética desde hace más de 15 años, que decidió crear una alternativa a los tratamientos más invasivos después de años trabajando en el sector.

"Yo personalmente tengo un poco de pánico a las agujas en la cara y pensé: si yo tengo esta sensación, no debo ser la única", explica.

La idea nació después de viajar durante años por trabajo y descubrir técnicas de masaje facial y cuidado de la piel que todavía no existían en España. El objetivo era ofrecer una forma diferente de cuidarse: más lenta, más manual y también más ligada al bienestar.

El concepto mezcla estética y relajación. En las sesiones se trabaja la musculatura facial mediante masajes y técnicas de drenaje que buscan mejorar la textura de la piel, la flacidez o las arrugas sin recurrir a tratamientos estéticos invasivos.

Pero Marin insiste en que la filosofía va más allá de las apariencia.

"Llevamos años trabajando la aceptación corporal, pero falta la facial", explica. "Tenemos que entender que una arruga no es algo feo. Una arruga bien cuidada no tiene por qué verse mal".

El boom del bienestar

El auge del autocuidado y el bienestar ha ayudado a impulsar este tipo de negocios, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde cada vez aparecen más conceptos vinculados a la salud, la estética y el cuidado personal.

P.- ¿Ha cambiado el cuidado de la piel de ser algo estético a convertirse en bienestar?

R.- Totalmente. Las generaciones nuevas buscan equilibrio en todo: en el trabajo, en cómo viven y también en cómo se cuidan. La gente quiere sentirse bien, no solo verse bien.

P.- ¿Crees que las personas se toman el tiempo que el cuidado facial requiere?

R.- No, de hecho gran parte de la experiencia tiene que ver con parar unos minutos y desconectar. Nos ponemos cremas deprisa mientras miramos el móvil o salimos corriendo a trabajar.

Añade que en Work Your Face intentan recuperar ese momento de tocarte la cara, entender qué necesita tu piel y dedicarte tiempo.

Clientes de entre 30 y 65

El perfil de clientes es amplio, aunque la mayoría tiene entre 30 y 65 años. Hay personas que combinan este tipo de tratamientos con medicina estética y otras que prefieren evitarlos por completo.

Uno de los datos que llama la atención es el peso de los hombres en el negocio: representan alrededor del 30% de la clientela.

"Son los mejores clientes", cuenta entre risas. "Los más constantes y los que más gastan. Y muchos vienen solos porque sienten que ese es su momento de desconexión".

La ausencia de cabinas tradicionales también cambia la experiencia. El formato se parece más a una peluquería o un estudio de bienestar que a un centro de estética clásico.

"No tienes que desvestirte ni encerrarte en una cabina. Vienes, te sientas, haces tu workout facial y sigues con tu día".

Además de las sesiones individuales, también organizan masterclass grupales para aprender automasajes y ejercicios faciales que pueden hacerse en casa.

P.- ¿Funcionan realmente los ejercicios faciales?

R.- Sí, pero igual que el gimnasio: no tienes abdominales al segundo día. Hay que ser constante, entender bien el ejercicio y ejecutarlo de la manera correcta.

P.- ¿Qué se enseña en las sesiones?

R.- Muchas cosas pero lo clave es las técnicas de drenaje, el uso de herramientas y pequeños ejercicios enfocados en la musculatura facial y la postura corporal.

P.- ¿Hay errores que cometemos sin darnos cuenta que afectan a nuestra cara?

R.- Muchos de los problemas estéticos cotidianos tienen relación con hábitos que repetimos constantemente sin darnos cuenta. El 70% de la papada tiene relación con la postura. La manera en la que colocamos el cuello, cómo nos sentamos o incluso apoyarnos siempre sobre la mano acaba afectando muchísimo.

También explica que prestar atención a pequeños gestos cotidianos, como la dirección en la que se aplica una crema o las tensiones que acumulamos en la cara durante el día.

"Si tiras constantemente del tejido hacia abajo, la piel lo nota. Son pequeños gestos que sumados tienen mucho impacto".

La empresa abrió su primer centro en Barcelona en junio de 2022 y actualmente prepara un nuevo modelo basado en membresías mensuales, similar al funcionamiento de los gimnasios tradicionales.

La previsión de facturación para este año ronda los 600.00 euros.

Pero más allá del crecimiento, Marin cree que el éxito de este tipo de conceptos responde a un cambio cultural más amplio.

"Cada vez buscamos cosas diferentes. Ya no queremos entrar siempre en el mismo loop. Queremos cuidarnos, sí, pero también disfrutar del proceso".