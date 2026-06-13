La hazaña de Alberto, el artista más joven del Thyssen: el Vaticano, Alejandro Sanz y La Legión tienen cuadros suyos

Su exposición 'Ars Gratia Artis' en el Centro Cívico José Saramago de Leganés incluye una de sus exclusivas piezas de luminiscencia y otras series destacadas.

Inventor de la técnica 'Luminiscencia', sus cuadros cambian de aspecto según la luz y solo existen quince obras con esta técnica.

Ha entregado personalmente un cuadro al Papa Francisco, ahora en la Colección Vaticana, y cuenta con obras en colecciones de Europa, América, Asia y Oceanía.

Alberto Rodríguez Serrano es el artista más joven con obra en el Museo Thyssen-Bornemisza y uno de los pocos vivos en lograrlo.

Alberto Rodríguez Serrano tiene una convicción: asegura que todo lo que se propone lo acaba consiguiendo. Lo dice sin arrogancia, casi como una constatación. Y aunque la afirmación podría sonar temeraria, lo cierto es que, repasando su trayectoria, resulta difícil encontrar demasiados argumentos para rebatirla.

"Una cosa es decirlo y otra demostrarlo", asegura de hecho. Quizá, de hecho, su carrera no se entendería sin esta afirmación. Y es que cuando habla de ella no lo hace en términos de casualidad, sino de un camino que está seguro de que le toca seguir.

El madrileño —concretamente, del barrio de Aluche— ha conseguido ya hitos bastante espectaculares para un artista de 37 años: es el pintor más joven y uno de los pocos vivos con una obra suya en el Museo Thyssen-Bornemisza, consiguió dar en persona uno de sus cuadros al Papa Francisco (que ahora pertenece a la Colección Vaticana) y ha sido partícipe con una pintura en la creación de la que "probablemente" sea la botella más cara del mundo (con un valor de unos 340.000 euros).

Pero de lo más novedoso y único que puede presumir es de haber creado una técnica pictórica nueva. Un juego de luces y sombras que parece magia, pero es real. Y es que, dependiendo de la iluminación que tenga, el cuadro será uno u otro.

Lo llama 'Luminiscencia' y es uno de los factores que le ha dado reconocimiento internacional, con obras en colecciones privadas e institucionales de Europa, América, Asia y Oceanía. Una de las pinturas realizadas con dicha técnica (de las que solo ha hecho 15) se podrá visitar como parte de su nueva exposición Ars Gratia Artis (el arte por la gracia del arte). Estará en el Centro Cívico José Saramago de Leganés hasta el próximo 29 de junio.

En el Thyssen y el Vaticano

Como casi todo artista, Alberto lo tiene claro: crear y pintar siempre estuvo en su vida. "Mis primeros recuerdos son entre lápices y pinturas. Es más, en el colegio me regañaban porque pensaban que calcaba los dibujos", expresa.

Suerte es que su madre se dio cuenta de ello. Al acabar el Bachillerato de Ciencias, su padre, funcionario de profesión, quiso que estudiara Medicina, como buena parte de su familia. Sin embargo, fue su madre la que le hizo cambiar de opinión: "Yo tenía esa sensibilidad. Para mí [estudiar arte] no era una elección, era algo que tenía que ser así", afirma Alberto.

Alberto Rodríguez en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, donde estarán sus cuadros expuestos hasta el 29 de junio. Sara Fernández

Así que se pasó la prueba de acceso que había en aquel entonces para poder cursar la carrera de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, donde intentó aprender lo máximo posible. Especialmente, sobre algo que repite varias veces a lo largo de la entrevista: la importancia de la técnica. "Conlleva mucho sacrificio. Se tiene que aprender y desarrollar. Mientras mis amigos se iban de fiesta, yo me quedaba en casa trabajando, pintando, dibujando, estudiando... Era necesario", recuerda.

Tanto es así que cuando llegó a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Florencia gracias a un Erasmus, cuenta que "todos los profesores de las asignaturas dijeron: 'Nosotros no te podemos enseñar nada. Técnicamente, nos superas'". "Ahora, ellos tenían una cosa que yo no: madurez. Me ayudaron a enfocar toda esa formación, toda esa técnica, para que encontrara mi manera de expresión", añade.

Y cuando terminó su etapa de formación (en la que también pasó por un curso en la Real Casa de la Moneda), empezó su empeño por encontrar su hueco en ese sector. "Como no me puedo quedar quieto, hice una academia nacional de esbozos durante dos años que fue un fracaso".

Mientras tanto, iba preparando cuadros para realizar su primera exposición. "Al principio es duro porque es un camino muy solitario. El arte no da de comer. Quiero decir, no como el panadero o como el abogado, que ofrecen un servicio. Yo ahora tengo unos contactos y una cimentación, pero cuando empiezas, vas con una mano delante y otra detrás".

Alberto Rodríguez Serrano con la baronesa Thyssen y el cuadro que le compró 'Museo Thyssen-Bornemisza' en 2015. Cedida

Pero es ese empeño por demostrar lo que aseguraba al principio de este reportaje, que empezó a recorrerse "las setenta y tantas galerías de Madrid con un dossier en PDF". Su primera muestra fue, finalmente, gracias a un amigo de un familiar en la Fundación Pons.

Esa fue la semilla que le hizo darse a conocer en el mercado del arte. "También tengo una habilidad. No sé por qué, pero suelo caer bien a la gente. Yo soy un chaval de barrio, y al final parece que hay una especie de mano que hace que me vaya bien".

Fue algo tan sencillo como eso la razón por la que una de sus obras actualmente pertenece a la colección del Museo Thyssen-Bornemisza desde 2015. "Hace años me comentaron que estaba en la sala del patronato, pero no sé si seguirá allí", cuenta.

El cuadro, que lleva por nombre el mismo que el del centro, muestra un paisaje con la fachada del museo. Lo adquirió la llamada baronesa Thyssen, Carmen Cervera, vicepresidenta de este, tras conocerse por gente en común.

- ¿Y cómo acabó otro cuadro suyo, La Piedad, en el Vaticano?

- Mi madre falleció en 2013 y yo quería hacer un cuadro que representase el amor de una madre por un hijo. Y antes de acabarla, me dije para mis adentros: '¿Este cuadro dónde tiene que estar para que mi madre se sienta orgullosa?'. En el Vaticano. Y tengo esa virtud de que me planteo un objetivo hasta que lo consiga. Después de una serie de innumerables cartas al Vaticano y gracias al ya jubilado arzobispo Carlos Osoro Sierra, quien me ayudó en esta travesía, se lo pude entregar a Su Santidad.

Estuve molestando cinco años. Me fui a vivir a Venecia; fue mucho estrés. Y al final pasó una cosa muy bonita: mi madre falleció un 13 de diciembre y el cuadro se lo entregué la noche del 13 al 14 de diciembre de 2017.

Luminiscencia

A su innovadora técnica llegó de casualidad. Hace unos 15 años, cuando empezó con los primeros coletazos de esta nueva técnica, encontró en su casa un botecito de pintura fluorescente que le había regalado un amigo en el instituto para que le pintara las zapatillas y se iluminaran con las luces de la discoteca.

"El proceso es un poco particular, porque se trabaja sin ver para evitar quedarme ciego. La linterna de luz ultravioleta produce daños oculares si pinto con ella durante mucho tiempo. Es la mayor dificultad de estos cuadros, porque cambia el color, el tono, la luminosidad, la saturación y hasta el pincel. También según las capas que hay debajo y según las que hay arriba. Y no permite error porque todo va con veladuras. Por lo tanto, la técnica es extremadamente complicada", explica.

Muestra del cuadro de luminiscencia en la exposición Ars Gratia Artis de Leganés. Sara Fernández

Y añade: "Mucha gente me pregunta por qué no lo patento. Yo siempre digo que si alguien es capaz de hacerlo...".

Son cuadros que "en principio" no están a la venta, por lo difíciles que son y por los pocos que ha conseguido hacer a lo largo de los años. "Solo hay cuatro que yo no tengo: uno lo tiene la Legión Española, otro lo tiene Alejandro Sanz, uno lo vendí para poder cubrir gastos y el otro está en una colección privada".

Tampoco suelen estar en las exposiciones, debido a la complejidad a la hora de poder apreciarlas. Por eso, suele enseñarlas en teatros como una especie de espectáculo inmersivo con música que acompaña al juego de luces.

En la muestra que se encuentra actualmente expuesta en Leganés, sin embargo, sí hay una de ellas: el Ángel silencioso, hecho en 2019. El resto de obras pertenecen a sus series: Danza, Toros y Aurum (esta última realizada con oro de 22 quilates).

Y es que estos tres son temas recurrentes en sus óleos. "Me gusta el toro como animal. Es un animal castellano, español. A la hora de trabajar, con cuatro manchas te permite narrar mucho: su nobleza, su movimiento, su potencia... El caballo es un poco más desmarcado".

No tiene que ver con un gusto por lo taurino: "Nunca he ido a una corrida". Tampoco baila, aunque dibuje bailarinas, pero le interesa la anatomía.

'Venezia' es otro de los cuadros de la exposición de Alberto Serrano. Tardó varios años y tiene una sorpresa para quien lo compre: guarda en el centro una carta. Para conseguirla hay que cortar la tela del cuadro. Sara Fernández

"Cada cosa que realizo es una especie de proyección de lo que yo he vivido. Los árboles rojos llegaron en un momento de mi vida complicado. Cuando mi madre murió, me sentía en un terreno hostil y, aun así, sentía que tenía que haber algo de vida. De ahí nacieron los árboles rojos y los paisajes", cuenta.

Alberto no deja de superarse y para el futuro quiere expandirse de manera más internacional: hacia China, Estados Unidos y Latinoamérica.

Cuadros de la serie Toros de Alberto Rodríguez Serrano. Muchos de ellos los realiza con las manos. Sara Fernández

Aun así, lo hará de manera muy progresiva, pues el ritmo vertiginoso que ha tenido su carrera ha hecho que la defina como "agotadora": "A veces me siento como si tuviera 80 años. El desgaste es enorme, porque me encargo yo de todo: de pintar, de organizar los eventos, de asumir los problemas de aduanas... Así me aseguro de que salga bien. Así que ahora estoy en un momento de cambio en el que intento rodearme de gente que me pueda aportar o que me pueda apoyar".