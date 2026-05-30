Nazareth Castellanos, neurocientífica con 150.000 libros vendidos: "El móvil crea niños con déficit de atención"

Subraya la necesidad de educación emocional y mental desde la infancia, y critica la falta de formación en temas como la ansiedad o el autoconocimiento.

Advierte sobre el impacto negativo del uso excesivo de móviles en niños, asociándolo a déficit de atención y desconexión social.

Nazareth Castellanos, neurocientífica y autora de éxito, defiende la importancia de humanizar la ciencia y acercarla a todos los públicos.

Han pasado 27 años, pero Nazareth Castellanos (Madrid, 1977) todavía recuerda cómo su madre, aquel día, fue al dentista y regresó con una revista que, de algún modo, le hizo de guía. “Necesitaremos físicos para estudiar el cerebro”, anunciaba la publicación.

Un mes después, aquella estudiante de tercero de Físicas, se enteró de que un laboratorio necesitaba a un físico que supiese sobre campos electromagnéticos para estudiar el cerebro. Y allí estaba él, el hombre que salía en la revista, durante la tercera entrevista para acceder a ese puesto.

Después, vino todo lo demás: su experiencia en el Clínico de Madrid, su labor como investigadora o la publicación de El puente que habitan las mariposas, del que ha vendido 150.000 ejemplares. “Quise acercar la Ciencia a todo el mundo”, reconoce. Y lo ha conseguido.

Ahora, esta doctora en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y directora de investigación del laboratorio del Instituto Nirakara en el Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, lo vive con tranquilidad, sin dárselas de nada y, sobre todo, sin prisas por publicar otro libro.

A la entrevista con este periódico, Nazareth llega tras dar "un paseo agradable" por el centro, revisitar La Latina -donde vivió durante una parte de su vida- y bajar la calle Toledo. "Me ha sorprendido mucho el barrio", explica, sorprendida, al llegar a Bardo Café (Calle Santa Casilda, 1), en pleno barrio de Arganzuela. Lo hace como prolegómeno de la Feria del Libro, donde estará firmando ejemplares durante todo este fin de semana, pero también el sábado 13 de junio y el domingo 14.

P.—¿El científico nace o se hace?

R.—Yo creo que nace y, si no se hace, se muere. Pero necesitamos estimular a las personas. Si mi familia no me hubiese apoyado desde el principio, quién sabe. La semilla necesita tierra.

Y luego, yo podría haber trabajado como programadora en un banco y hubiese ganado más dinero. Pero decidí tirar por la investigación, en la que hay épocas en las que te quedas sin beca y sin dinero. Ese es el pan nuestro de cada día.

Nazareth Castellanos, durante la charla con este periódico. Diego Radamés EL ESPAÑOL

P.—En su libro habla de humanizar las Ciencias. ¿Era su propósito con su libro, El puente donde habitan las mariposas?

R.—Por un lado, quería acercar la Ciencia a todo el mundo porque hoy en día todo lo científico tiene mucho peso en las decisiones que se toman. Yo diría que se le da demasiado poder. Porque hay gente analfabeta científicamente a la que la engañan fácilmente. Y creo que eso es peligroso.

En España hay una gran división entre los que son de Ciencias y de Letras. Si tú eres un analfabeto en letras eres muy analfabeto. Porque si yo digo que no sé quién es Cervantes soy una analfabeta, pero el que no sabe qué es una célula lo cuenta casi con orgullo. Y es como... ¡No te da vergüenza! El mundo científico necesita tener algo más de humanismo.

P.—En cierto modo la investigación humaniza la Ciencia.

R.—La investigación básica es fundamental. Lo que me gusta mucho de la neurociencia es que está tomando un toque un poco más práctico. Hay una frase que dice: ‘El día que la Ciencia haya resuelto todos sus enigmas, la humanidad se habrá quedado igual’.

La parte más interesante es: qué hago con eso. Yo sé hacer cosas más o menos complejas y sin embargo no sé qué hacer conmigo. ¿No es un poco absurdo? Qué curiosa es la educación.

Acabamos de ir a Marte y no sé qué hacer para no tirarme del pelo. Hemos destacado en algunas cosas y en otras somos completamente analfabetos. Y, sin embargo, a la luna han ido cuatro, pero estrés y ansiedad tenemos todos.

P.—Ha vendido 150.000 ejemplares. Está claro que usted sí ha explicado la Ciencia para todos los públicos.

R.—La temática no era fácil, pero he conseguido llegar a todo el mundo. La gente que me comenta tiene perfiles intelectuales muy variados. A mí me fascinaba Carl Sagan, el divulgador de Cosmos, y es que hay que llegar a todo el mundo. Si yo cojo un libro y no lo comprendo, pues... Pero pasa también en la Universidad. Te encuentras a profesores que explican cosas que nadie entiende y se sienten orgullosos. Están esos que dicen: no ha aprobado ninguno. Pues...

P.—La idea que fundamenta todo el libro es que “todos podemos ser escultores de nuestro propio cuerpo si nos lo proponemos”. ¿Ocurre, sin embargo, que no nos lo proponemos?

R.—Ese es el tema principal, pero no es que no nos lo propongamos por egoísmo o falta de iniciativa propia, sino por el contexto educativo y cultural que vivimos, que es muy fuerte. Nos hemos propuesto cuidar de nuestra formación. Tú has hecho una carrera y eso tiene muchas propuestas por detrás, muchos días en los que te has sentado a estudiar en vez de a hacer otra cosa. Entonces, sí que sabemos proponernos cosas y ejecutarlas.

Fíjate, una carrera, por ejemplo, es un trabajo muy difícil para el cerebro porque es un esfuerzo a largo plazo en el que has tenido que guiar tu conducta día a día en muchos campos. Y lo que yo digo es que esas propuestas se abran al otro mundo. Somos muy listos para ir a Marte. Entonces, ¿y si nuestra inteligencia la derivamos a saber cómo poder estar mejor?

P.—¿Uno de los principales déficits de la educación es no enseñar a estudiar nuestro cuerpo?

R.—El conocimiento de la mente unido al cuerpo. Yo no he tenido nunca clases en las que me hayan dicho qué es la ansiedad, o cómo se pueden reconocer patrones psicológicos de otras personas —que son una fuente de conflictos diarios, los microconflictos—-, no saber escucharse a uno mismo, comprender los sesgos que tiene la propia mente... De todo eso no nos han dicho nada desde pequeños. Sin embargo, sí que nos han dicho que hay que ir al cole y hay que estudiar y hay que convertirse en periodistas o lo que sea.

P.—¿Paliamos ese déficit leyendo mucho sobre psicología? La prueba es que usted ha vendido mucho y que hay infinidad de libros de autoayuda o de psicólogos.

R—Hemos llegado a un momento en el que nos hemos dado cuenta de que estamos mal y no sabemos qué hacer. Pero todo esto ha venido después de que se empiece a hablar de nuestra salud mental. Hoy todo el mundo ha oído hablar de ansiedad y te llegas a plantear la posibilidad de que no estás bien. Antes ni lo planteábamos.

Nazareth Castellanos, en el Puente de Toledo. Diego Radamés EL ESPAÑOL

P.—¿Qué nos pasa para que haya tanta gente yendo al psicólogo? ¿Estamos peor que antes?

R.—Siempre hemos estado mal. Y el que va ahora es porque quiere estar mejor. Antes había mucho prejuicio. Iba el loco. Estaba mal visto.

Pero, ¿cuándo se empezaron a popularizar los gimnasios? Hace dos o tres décadas. Antes existía la rehabilitación y tú ibas cuando te habías caído o habías tenido un accidente. Eran para recuperarte. Ahora vamos al gimnasio para estar bien. Ha cambiado la mirada y eso es lo que tiene que pasar con la psicología. Hay que asumir que la vida mancha. Todo el mundo tiene algo.

Pero es que vivir nunca ha sido fácil. El 80% de la población ha vivido situaciones potencialmente traumáticas.

P.—¿Y cómo esculpimos nuestro cerebro?

R.—Nosotros estudiamos mucho cómo hacerlo a través de nuestro cuerpo, con respiración, dieta... Lo que dice la Universidad de Helsinki es que hay que apoyarse en una triple terapia preventiva: ejercicio físico regular —porque seguimos siendo muy sedentarios—, una alimentación saludable y la regulación del estrés.

Pero ocurre que fallamos en los tres pilares porque hay muy poca gente que haga ejercicio físico, hay otra parte de la población que tampoco tiene una alimentación saludable y luego la mayoría de la gente no sabe regular el estrés.

P.—Por eso estamos mal.

R.—Sobre todo, podríamos estar mejor. Ese concepto de sufrimiento evitable. Hay parte de ese sufrimiento que puedes evitar. Porque hay otro que es imposible. Tienes que tener el control, sobre todo.

P.—¿Tenemos que entender que todo lo que hacemos afecta a nuestro cerebro? A menudo disociamos las dos cosas.

R.—Ahora ya se sabe que no, que el cerebro está incorporado e inmundado. Lo que pasa en el cuerpo influye al cerebro y también lo que pasa en el mundo. Por eso detesto esas frases de ‘si quieres puedes’ o ‘todo depende de ti’.

P.—¿Y cómo conseguimos hacer eso en el entorno en el que vivimos?

R.—Si tienes una situación compleja, eso te va a afectar, pero también importa dónde vives, quién te rodea. Si no cambio las circunstancias, las circunstancias no cambiarán. El lugar donde estés te limita y te influye. Y todo eso lo absorbes.

P.—Siempre hemos estado mal, pero quizá estábamos un poco mejor cuando la vida no iba tan deprisa.

R.—No lo sé. Tengo mis dudas.

P.—Yo, por ejemplo, soy de Puertollano y tengo la sensación de que se vive mejor en un pueblo.

R.—Madrid te quita mucho, pero también te da mucho. Lo que sí se ha demostrado es que las personas que han pasado su infancia y adolescencia en un entorno rural tienen menos problemas de salud mental. Y cuando están más cerca de la naturaleza, también. Pero cuando tu día a día es pa, pa, pa.... Eso te afecta.

Por ejemplo, ¿si tú te hubieses quedado en Puertollano habrías sido feliz? Puedes quedarte y trabajar la tierra y seguramente eso sea más saludable, pero, ¿estarías igual de satisfecho? Allí igual no habrías sido periodista.

Entonces, la opción no es volverte al pueblo, sino ver qué tienes que hacer para que el precio por estar aquí sea menor. Y luego hay cosas incontrolables: que tengas alguna enfermedad en tu familia o lo que sea. Saber qué hacer cuando te llega un estresor. En esos casos hay que aprender a saber qué hacemos.

P.—Hablando de estrés. El 80% de las mujeres dicen estar agotadas. ¿Se puede vivir así?

R.—No. Pero en esto influyen las políticas y la cultura. La mujer está agotada porque trabaja y, cuando llega a casa, se carga con la inmensa parte del trabajo. Eso sigue siendo así. Cuando los niños se ponen malos, por ejemplo, está comprobado que en el 90% de los casos la persona que va es mamá. Hay un problema gordo que estallará en algún momento porque es insostenible.

A partir de ahí, tenemos que trabajar varias cosas. Cuando eres madre te sientes muy culpable si te dedicas tiempo a ti. Tenemos asumido que hay que sacrificarse y que dedicarnos tiempo a nosotras mismas está mal. Eso es algo que culturalmente hemos asumido. Y luego tiene que reflexionar el hombre.

P.—Ese sentimiento de culpabilidad es intrínseco a todas las madres.

R.—Sí, la mujer privilegia al resto por encima de sí misma. Entonces, tiene que comprender que cuidarse a una misma es cuidarlos a ellos. Sigue poniendo el foco en ellos, pero eso siempre ayuda.

P.—Habla de la meditación como uno de los caminos para estar mejor.

R.—Es una de las cosas de las que hablábamos y que sirven para cuidarnos y mantenernos. En esa higiene mental, una de las partes es la meditación, pero no tiene que ser una meditación formal, sino que debe ser accesible para todo el mundo. Yo hablo de tener un momento de relajación donde aprendes y puedas observar tus estados mentales sin juzgarte. A mí esa herramienta me parece muy necesaria y te permite saber dónde estás metida. Eso te genera una perspectiva que te ayuda. No estoy hablando de sentarse media hora.

Hay una cosa que me ha pasado este fin de semana que me parece muy curiosa. Estábamos en el cumpleaños de mi hija, y entonces venía un grupo de teatro al jardín de la urbanización y había 30 niños del cole. Y cuando se va el grupo de teatro me dicen: ‘Hacía años que no teníamos un grupo que nos atendiera toda la obra y participara’.

Así que por una parte piensas: ¡Qué bien! Pero por otra dices: ¡Es tremendo! Y es verdad que mi hija va a un colegio donde se ocupan de todo esto, y también es verdad que yo puedo pagar ese colegio y hago un esfuerzo, pero no se lo puedes exigir a los demás. Entonces, algo está fallando.

Nazareth Castellanos, en el Puente de Toledo. Diego Radamés EL ESPAÑOL

P.—Esto, supongo, tiene que ver con los móviles.

R.—Sí, en el colegio de mi hija utilizan cero pantallas y las familias están muy concienciadas con esto. Y luego yo estoy muy encima de ella, para que no coma con el móvil... Hay que hablar, escucharse... Pero tampoco quiero juzgar a las madres que hacen eso porque igual están agotadas.

P.—Recuerdo el pasado verano andar por el buffet del hotel y que todos los padres le tuvieran puesto el móvil a sus hijos mientras comían. En esas estamos.

R.—Eso es muy fuerte. Luego los padres se preocupan mucho de que sus hijos sepan inglés, pero eso es increíble. Hay que hacer un trabajo de educación tremendo, porque si en un hotel donde estás de vacaciones tienes a tu hijo con un móvil... Entiendo que en momentos de estrés puedas recurrir a ellos, en el día a día, pero estando de vacaciones...

Para mí es un reflejo del cansancio de la sociedad. Estamos creando unos monstruos.

Yo el otro día en la peluquería me llevé a mi hija y unas cosas para pintar. No disfruté de las sesiones, pero es que si les das el móvil, se acaba el niño. Desaparece.

Dicho esto, no les prohibiría completamente el móvil porque al final es el mundo en el que viven.

P.—¿Estamos creando monstruos?

R.—Los que se dedican a esto dicen que crea déficit de atención, desconexión social, falta de presencia en lo que están haciendo...

P.—¿Y eso en qué puede repercutir?

R.—En niños emocionalmente muy desconectados, con muy poca capacidad de vivir en el presente... Pero que te sientes a comer con tu familia, en un momento que biológicamente es muy interesante, donde todo lo que se hace alrededor de la mesa es social, y les pongas el móvil... Pero es que claro, así se lo come todo y ni se entera.

P.—Para terminar, y aprovechando que estamos en la sección de Madrid. ¿Un lugar para esculpir el cerebro?

R.—La sierra de Madrid. A media hora tenemos paraísos absolutos.