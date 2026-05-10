Confirman la apertura de probablemente la terraza más grande de España: 3.000 m2 con tardeo incluido

Las claves

Las claves Generado con IA Rita la Bailaora abre la terraza más grande de España, con 3.000 m2 y diversas zonas al aire libre y cubiertas. El local, situado en El Pardo, Madrid, ofrece música en directo, variedad gastronómica con foodtrucks y coctelería. Dispone de cuatro zonas diferenciadas, incluyendo área de baile, chill out, zona VIP y cinco barras distribuidas. La programación incluye conciertos de flamenco, pop y rock, así como eventos privados como cumpleaños y despedidas.

Durante estas semanas, gracias a la llegada del buen tiempo, la gente comienza a salir a tomar algo por las distintas terrazas de la capital buscando un momento de desconexión junto a su pareja, familiares o amigos.

Dada esta situación, hay un local que está en boca de todos por la gran variedad de ocio que ofrece. Rita la Bailaora se ha convertido en la opción preferida por muchos para disfrutar de un plan de tardeo al aire libre.

Ubicado en el municipio madrileño de El Pardo, a tan solo 20 minutos en coche del centro de la capital, Rita la Bailaora reúne en un mismo espacio espectáculos de música en directo, distintas propuestas gastronómicas con foodtrucks y una amplía selección de coctelería.

El local cuenta con 3.000 m2 de superficie. No obstante el recinto, a su vez, está dividido en cuatro zonas diferenciadas en las que los asistentes podrán disfrutar de distintos ambientes según sus preferencias personales.

Entre las salas que ofrece Rita la Bailaora se encuentran una amplia zona de baile, distintas áreas de chill out en las que poder relajarse al aire libre mientras se disfruta de un clima distendido e, incluso, una zona VIP con sofas cerca de escenarios.

La ubicación del recinto es otro de sus puntos fuertes. Encuadrado en un paraje natural, es una opción perfecta en la cual poder disfrutar de la naturaleza combinado con ambiente festivo. No obstante, pese a sus amplías zonas al aire libre, Rita la Bailaora también ofrece un amplio espacio techado por si la meteorología no acompañara.

Sin embargo el punto fuerte es su amplio espacio de 3.000 m2 donde los asistentes podrán disfrutar de varios espectáculos de música en directo. De hecho, Rita la Bailaora tiene agendados los espectáculos del mes, incluyendo una fiesta tematizada para el día de San Isidro.

Sus cuatro terrazas al aire libre ofrecen una gran variedad de ambientes. Por otra parte, cabe destacar que, en total, el local cuenta con cinco barras, tres escenarios diferenciados y otros tres camiones de foodtrucks.

En cuanto a los conciertos, la gran variedad de proyectos hace que se puedan disfrutar de grupos de todo tipo de estilos como flamenco, pop o rock, sumado a la presencia de musicos en directo como violinistas o saxofonistas.

También la gran amplitud del espacio facilita que Rita la Bailaora pueda ofrecer distintos eventos privados personalizados. Tanto cumpleaños, como despedidas de soltero o eventos de empresa, el local otorga una gran variedad de ofertas para disfrutar con un entorno cerrado.