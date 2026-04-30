El imperio de 150 años de los Arnau, creadores del festival Elrow: facturan 60 M y llegan a Madrid con 35.000 personas

Las claves

Las claves Generado con IA La familia Arnau lleva seis generaciones organizando espectáculos y es la creadora del festival Elrow, con un imperio iniciado en 1870. Elrow factura 60 millones de euros anuales y vende 700.000 entradas en más de 200 ciudades de 45 países. Elrow Town Madrid reunirá a más de 35.000 asistentes en Torrejón de Ardoz, con ocho escenarios tematizados y más de 70 artistas. El festival destaca por sus experiencias inmersivas, combinando música electrónica, espectáculos visuales, teatro y actividades lúdicas.

Pocos festivales hay en España que tengan tanta trayectoria como Elrow. La marca de música electrónica conocida por sus grandes espectáculos llenos de color, confeti y temática de fantasía nació como tal en 2010 en Barcelona, pero sus dueños llevan más de 150 años organizando espectáculos.

Y es que tras este masivo evento se encuentra una familia de ya seis generaciones dedicadas al entretenimiento y los festivales: los Arnau. Su imperio surgió en 1870.

Fue cuando al tatarabuelo de Juan Arnau, artífice de Elrow, y fundador de Florida 135 y Monegros Desert Festival, se le ocurrió "hacer bailar a los jóvenes de un pueblecito pequeño de la provincia de Huesca", como explicaron tanto este como su hijo, Juan Arnau Jr., actual CEO de la marca, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Ahora, con sede en el País Vasco, factura anualmente 60 millones y venden en torno a 700.000 tickets en las más de 200 ciudades de 45 países de todo el mundo en las que tienen presencia: Londres, Las Vegas, Ibiza, Dubái, Bali, Milán, Montpellier, Malta... Este viernes 1 de mayo llegan a Madrid en una nueva edición con más de 35.000 asistentes internacionales.

En concreto, al recinto ferial de la localidad de Torrejón de Ardoz. Este contará con ocho escenarios tematizados, más de 70 artistas y un recorrido musical que atraviesa más de 15 géneros. Una edición que describen desde la organización como "de las más ambiciosas hasta la fecha".

Historia de los Arnau

Durante estos casi 160 años —recogidos en su novela gráfica Elrow Orígenes (1870-2025)—, los Arnau han estado completamente ligados al mundo del entretenimiento. Todos ellos han trabajado en ámbitos como el cine, los cabarets, los musicales, las discotecas, las salas de baile, las raves, los festivales… "Y esto es lo que nos hace únicos. Es muy difícil aguantar seis generaciones en cualquier negocio, pero en lo nuestro casi es imposible", aseguraba el mayor de ellos durante la citada entrevista.

¿Uno de los secretos de este éxito? "No somos consumidores de la noche. Nunca hemos sido clientes, nos ha gustado para hacer felices a los demás, para hacerles vivir lo que no viven en el mundo del día, habitual, de la rutina". Y añadía Arnau Jr.: "Siempre se lo he dicho a mis hijos y mis padres me lo decían a mí: Si haces un proyecto que no sea divertido, entretenido, que no te provoque evasión, es que lo has hecho mal".

El fundador y CEO del Elrow, Juan Arnau Jr y su artífice, Juan Arnau. Victoria Fernández

Así, precedido por este gran bagaje, acabó surgiendo Elrow en Barcelona —de donde son ellos— como un pequeño matinal los domingos con un aforo de entre 300 y 500 asistentes.

Durante estos años la marca ha ido creciendo y "revolucionando" el concepto de festival, con experiencias inmersivas que combinan música electrónica, escenografías espectaculares y teatro de calle. Hasta que se ha posicionado como una de las grandes potencias del sector a nivel mundial.

El CEO de la firma señalaba que el coste de estos eventos puede rondar entre los 150.000 euros, los shows más pequeños, y los 7 millones de euros al día, el más caro, el de Monegros.

Una inversión para la que se requieren unas, en los más pequeños (de unas 5.000 personas) "un mínimo de confirmación de 6 meses para fabricar y trasladar el material, diseñar el espectáculo y hacer la campaña de marketing, promoción, contratación de artistas…". "Los más complejos, que son Monegros y los festivales de 35.000 personas que hacemos en Madrid o en Italia, nos requieren un esfuerzo de unos 11 meses", señalaban padre e hijo.

Elrow Town Madrid

En Madrid, de hecho, ya se ha consolidado como uno de los festivales que abren el verano. Fue en 2022 cuando llegó por primera vez a la capital para quedarse. Desde entonces todos los años ha celebrado un evento anual, siendo una de las fiestas más grandes de la música electrónica en la región.

Este año, además, será la única oportunidad de vivir este formato masivo en España. Serán 12 horas durante toda la jornada de este viernes en las que el recinto se transformará en una suerte de ciudad inmersiva en la que prima el arte y la música.

El festival Elrow Town en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz su edición de Madrid de 2025. Javier Bragado Elrow

Cada uno de los ocho escenarios tematizados propone una narrativa visual y sensorial distinta. Como gran novedad, el escenario principal estará protagonizado por un renovado Rowsmic Carnival, una versión revolucionada que nace con el objetivo de desdibujar definitivamente la frontera entre realidad y fantasía.

A su alrededor, convivirán universos tan diversos como Psychowdelic, con su estética alucinógena y surrealista; 240kmh, como sinónimo de pura adrenalina y velocidad; Rowcio, que fusiona tradición y fiesta en clave flamenca; ARCH Rowmph (OCB), con una identidad arquitectónica y artística única; La Avenida Desperados, que recrea un vibrante imaginario callejero; Jail, como una experiencia clandestina, y Pink Cathedral, siendo un espacio dedicado a la diversidad, la libertad y la autoexpresión.

Por su parte, el cartel reúne a nombres y DJs reconocidos como Paco Osuna, Luciano, Joris Voorn, Adrián Mills, Fatima Hajji, Archie Hamilton, Bastian Bux o De La Swing. Con la electrónica como base, se recorren diversos géneros, desde el techno hasta el house pasando por todas sus variaciones.

También se mezclará con el flamenco, la rumba y el espectáculo en vivo. Como gran novedad, esta edición contará con la actuación especial de Macaco, acompañado por Compinchados, El Sur, Jony El Navajas junto a Pablo Maes, Jota Rumba’s Band y Piratas Rumbversions.

Uno de los espectáculos de Elrow Town en su edición de Madrid de 2025. Javier Bragado Elrow

Por otra parte, aunque la música es el epicentro, el festival también integra otras experiencias complementarias. Una de ellas es Wash & Flash, un photocall surrealista en forma de lavabo gigante donde los asistentes pueden transformarse, maquillarse y disfrazarse antes de posar.

El Elrowfesionario también es una mezcla de confesiones, matchmaking y espectáculo. En este espacio, los asistentes podrán confesar sus pecados festivaleros, encontrar a su match o incluso iniciar una preboda simbólica que culmina con el veredicto de un maestro de ceremonias delirante.

'Aquí te pillo, aquí me caso' es una capilla temática donde cualquier flechazo puede convertirse en una boda exprés. Una celebración espontánea y divertida que transforma encuentros casuales en recuerdos épicos.

En El Despeine se ubicará una estación creativa donde maquillaje, glitter, neón y body paint convierten cada rostro en una obra de arte. A ello se suma Pink Cathedral, un templo de diversidad y celebración que combina música, performances y espectáculos de colectivos LGTBIQ+.

El festival Elrow Town en Madrid en ediciones pasadas. Toni Villen Elrow

Por su parte, The Jail propone una experiencia clandestina: una cárcel intervenida donde un agujero secreto conduce a una fiesta oculta dentro de la propia estructura. Y en Zoltarse, los asistentes podrán "crear su futuro" a través de mensajes simbólicos que invitan a soltarse y vivir sin límites.

También se suman juegos participativos como el tirón de la cuerda, karaoke loco o carreras de pelotas hinchables, reforzando el carácter lúdico y colectivo del evento.

Por ahora, ya están vendidas el 95% de las entradas. Estas cuestan unos 76 euros, aunque el Ayuntamiento de Torrejón ha informado de una promoción específica para los vecinos de la ciudad, con un 50% de descuento.

Asimismo, tras el cierre la fiesta continuará con el after party oficial en la discoteca Fabrik, donde la música seguirá durante toda la noche.