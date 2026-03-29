Kalenn, el artista de la línea 118 de autobús al que habían visto 4 millones antes de sacar disco: "Me escribió Warner y me fichó"

El artista madrileño Kalenn, posando para una entrevista de El Español Sara Fernández

Las claves nuevo Generado con IA Kalenn, joven madrileño, ha pasado de grabar covers en TikTok a fichar por Warner Music gracias a su creatividad y autenticidad. La inspiración de Kalenn surge en los trayectos nocturnos del autobús 118 de Madrid, donde compone canciones basadas en vivencias propias y ajenas. Las redes sociales, especialmente TikTok, han sido clave para que sus canciones lleguen a millones de personas antes de lanzar su primer disco. Su álbum, centrado en la experiencia emocional del viaje en autobús, busca conectar con quienes buscan desahogo a través de la música.

Madrid ha sido la musa de innumerables artistas, desde el asfalto canalla de Joaquín Sabina hasta la melancolía de Antonio Vega.

Sin embargo, para Kalenn, la inspiración no está en los bares de Malasaña ni en las plazas del centro, sino en el trayecto nocturno de la línea 118.

Kalenn es el nombre artístico de Francisco, un joven de la zona norte de Madrid que ha pasado de trabajar como azafato y estudiar audiovisuales a fichar por Warner.

Con las ideas tan claras como para presentarse en la discográfica con un proyecto diseñado por él mismo, Kalenn huye de los artificios.

No necesita carné de conducir para moverse por la industria: le basta con su tarjeta de transporte, sus cascos y esa capacidad de convertir una ruptura o una charla ajena en el autobús en una balada necesaria para el desahogo.

Tras una sesión de fotos junto a un autobús de la línea 118 de la EMT, eje central de su nuevo álbum, nos dirigimos a un restaurante cercano a las oficinas de Warner Music Spain.

El cantante madrileño Kalenn en un autobús de la EMT para EL ESPAÑOL Sara Fernández

Es un lugar que Kalenn conoce bien, donde ha pasado largas horas entre ensayos y composiciones.

Aquí descubrimos su historia y cómo un chico normal, sin padrinos musicales ni atajos, logra firmar con uno de los sellos discográficos más importantes del mundo.

P.-¿Cómo llega una discográfica tan grande como Warner a la vida de alguien con una 'vida tan normal'?

R.-Pues fíjate que yo subía covers a TikTok y me hablaron por Instagram diciendo: "Oye, somos Warner, estamos interesados en hablar contigo". Fue como muy, muy random.

P.- Y una vez dentro de una estructura así, ¿le permiten mantener esa visión tan personal que tiene de la música?

R.- De momento yo estoy bastante contento, es lo que te digo. Yo, por ejemplo, toda la idea del autobús la tenía en la cabeza, la reflejé toda en un Canva para que plasmara más lo que tenía en la cabeza, porque si no, a lo mejor no se hacían a la idea.

Entonces yo ya fui con el Canva de la tipografía que quería, la paleta de colores, el nombre del álbum, todo.

Para esto sí que tenía muy claro que quería que tuviese toda la verdad posible. Y como yo compongo en el autobús y todo, quería que tuviese esa verdad.

El artista madrileño Kalenn, durante una sesión de fotos para EL ESPAÑOL Sara Fernández

Madrid como inspiración

Para Kalenn, Madrid no es solo un punto en el mapa; es el centro de su universo personal y creativo. La ciudad que le ha visto crecer y con la que se ha inspirado.

Aunque tiene familia en Cádiz, confiesa que su vida está aquí, especialmente en la zona norte, donde disfruta de la calma necesaria para equilibrar el movimiento frenético de la ciudad.

P.-¿Qué es Madrid para usted y cómo influye en su forma de vivir la ciudad?

R.- Al final toda mi vida está en Madrid. Entonces Madrid es mi casa. A mí me gusta más la zona norte, que yo vivo, porque es más alejado, más relajado.

Pero también muchas veces se necesita el movimiento de la ciudad, el que hay más planes, hay más cosas que hacer, hay más personas que conocer.

P.- Y en medio de ese movimiento, el autobús 118 se ha convertido en su estudio de grabación improvisado. ¿Cómo surge esa importancia tan grande del bus en su vida?

R.- Yo no tengo el carné de conducir, entonces siempre he ido en autobús. Cada vez que tenías una ruptura o una mala experiencia o algo, volvía a casa en el autobús y eso me inspiraba para dejarlo ahí plasmado y escribirlo.

O veías alguna pareja que a lo mejor estaba discutiendo y tú ya te montabas la película. Decías: 'Venga, voy a escribir sobre eso'. No siempre como cosas tuyas propias.

Kalenn junto a un autobús de la EMT para EL ESPAÑOL Sara Fernández

El éxito en la era TikTok

Esa autonomía que Kalenn aplica al concepto del autobús se traslada también a su presencia digital. Para él, las herramientas que todos llevamos en el bolsillo son la clave de que su música hoy cruce fronteras.

P.- ¿Cree que este camino y el éxito que está teniendo serían posibles sin las redes sociales?

R.- No, yo creo que no. Quiero decir, ahora mismo todas las redes sociales... Yo estoy subiendo TikTok cada día promocionando mis canciones, sobre todo ahora el single de Dos desconocidos.

Si no fuese por las redes sociales, yo creo que sería un poco más complicado.

P.- ¿Cómo le hace sentir eso como artista? Al final tiene que saber hacer de todo, como editar vídeos. No puedes centrarte solo en cantar.

R.- Yo creo que está bien porque tocas muchos ámbitos según el día. Yo creo que es guay para nutrirte y para saber hacer un poco de todo.

Como ya he tocado todo el ámbito audiovisual, me gusta incluso editar vídeos... el color, todo. Pero a otras personas no sé si les gustará. A mí sí.

Conexiones que saltan la pantalla

Para Kalenn, el salto de la pantalla al escenario fue el momento en el que el 'síndrome del impostor' dejó paso a la realidad.

Lo que empezó como vídeos en una habitación, se convirtió en personas de carne y hueso que viajan kilómetros para escuchar las paradas de su autobús musical.

P.- ¿Cuándo se dio cuenta de que esto era real y no solo números en una pantalla?

R.- Al final lo ves todo a través de una pantalla y parece que no es real, que son números. Tienes un poco el síndrome del impostor, de decir: "¿Esto me está pasando a mí?".

Pero cuando das el primer concierto, que fue en enero del año pasado, y ves que viene gente de Sevilla o de Ceuta, te das cuenta de que esto es real, que hay gente de carne y hueso detrás.

Kalenn durante la entrevista para EL ESPAÑOL Sara Fernández

P: ¿Qué recibe de esa gente que va a verte y que siente tu música como algo propio?

R.- Me dan muchos regalos, como pulseras o retratos, y me dicen que mi música les sirve de autoayuda.

Al final, lo que yo escribí para desahogarme en el autobús, ahora le ayuda a otras personas. Eso es lo más importante.

P.- ¿Qué le diría a alguien que tiene ese mismo sueño pero no se atreve a arrancar?

R.- Pues yo creo que al final, aunque tú empieces con muchas ganas y muy motivado, ver que no haces números muy rápidamente o que vas muy lento, te vienes abajo.

Pero al final yo creo que con pico pala, pico pala, pico pala se consigue. Por intentarlo... yo prefiero intentarlo a no quedarme con la espinita de no haberlo intentado.

Que no se diga que no lo han intentado. Yo creo que ahora mismo todos tenemos una herramienta en el móvil que es TikTok, que parece que no, pero te puedes hacer tu huequito de la noche a la mañana si eres insistente.

Última parada

Después de recorrer su historia, desde los trayectos nocturnos en la línea 118 hasta los despachos de Warner, Kalenn tiene claro qué es lo que ofrece al mundo en este primer trabajo.

No es solo una colección de canciones, es una invitación a compartir un viaje emocional.

El artista madrileño Kalenn, durante una entrevista para EL ESPAÑOL Sara Fernández

P.- ¿Por qué cree que la gente debería subirse a este autobús y escuchar su álbum?

R.- Bueno, yo creo que tiene un poco de todo. Tiene baladas, tiene música más animada... pero yo creo que se tienen que sentir identificados con alguna parada 100%.

Y sobre todo para desahogarte. "Desahogarte" yo creo que es la palabra. Cuando vives una experiencia buena o mala, cuando escribes la canción es como "la dejo aquí reflejada", ya pase lo que pase, pues ahí se queda.

Y el que le ayude a otras personas... pues es muy importante. Yo diría eso: para desahogarte te vale.