Shakira confirma dos fechas más: suma 11 conciertos en su estadio de Madrid y supera el récord de Bad Bunny

Las claves nuevo Generado con IA Shakira suma dos fechas más a su gira en Madrid, alcanzando 11 conciertos y superando el récord de Bad Bunny. Las presentaciones se realizarán en el Estadio Shakira, ubicado en el recinto Iberdrola Music, con aforo para 50.000 personas. Las entradas para los nuevos conciertos salen a la venta este viernes y ya se han vendido más de 450.000 para las fechas iniciales. El evento, con formato de festival, incluirá gastronomía, exposiciones y actividades culturales, y será una experiencia inédita en España.

Shakira ya ha superado a Bad Bunny en la capital. Cuando creíamos que los 10 conciertos programados para este año por el cantante puertorriqueño eran ya una cifra elevada y difícil de superar, ha sumado la colombiana dos fechas más a las que estaban programadas para el próximo mes de septiembre como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Esto suma la cantidad total de 11 conciertos en lo que se llamará el Estadio Shakira, que se ubicará en el recinto Iberdrola Music de la capital.

Finalmente, al añadir estas dos fechas nuevas a las nueve previamente anunciadas, la residencia de conciertos ocupará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre. De esta manera, regresa a los escenarios madrileños por todo lo alto tras un tiempo de pausa en su carrera.

Además, este anuncio se produce justo el mismo día en el que han salido oficialmente las entradas a la venta de las nueve primeras fechas. Hace apenas unas horas, de hecho, que se pusieron a la venta en las páginas web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Para estos dos nuevos conciertos, las entradas se pondrán a la venta este mismo viernes a las 14.00 horas en los mismos canales. En caso de agotar todas, habría vendido cerca de 600.000 entradas. Por ahora, desde Live Nation, la promotora, ya afirman haber vendido más de 450.000 entradas para las primeras fechas en tan solo tres horas.

En el Iberdrola Music

Desde que se anunciara su nuevo proyecto en Madrid, los conciertos de Shakira han dado mucho de qué hablar en la capital.

Y es que para este evento dispondrá de su propia infraestructura en el espacio Iberdrola Music. Un estadio que está previsto que ocupe 70.000 metros cuadrados, con un aforo de unas 50.000 personas. En total, serán 26.688 asientos en grada, 25.000 de pie y alrededor de 3.000 en zona VIP.

Render del Estadio Shakira en Madrid. Live Nation

En cuanto al propio escenario, la obra estará diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group -el mismo que concibió el escenario de Adele World en Múnich-, y tendrá inspiraciones del mexicano Parque Macondo, el cual aparece en la obra Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

El precio de las entradas abarca un amplio rango de precios también. Se extiende desde los 181,50 euros para quienes quieran disfrutar del concierto en pista hasta los 1.000 euros para quienes prefieran experiencias VIP exclusivas.

El espectáculo tendrá una duración de 12 horas cada día, desde el mediodía hasta la medianoche. Una experiencia más parecida a un festival donde también habrá gastronomía, exposiciones, charlas, talleres, cine y literatura bajo el nombre Es Latina.

Y es que se trata de una producción que, según la propia Shakira, será "algo de otro mundo" y que "no se ha visto antes en España".

Un regreso a este país por todo lo alto, ya que hace ocho años que dio su último concierto. Además, serán 11 conciertos únicos en Europa con un formato visto pocas veces en el continente.