Shakira anuncia que se "construirá un estadio" para los conciertos de Madrid en su gira: "No se ha visto antes en España"

Las claves nuevo Generado con IA Shakira ha anunciado que construirá un estadio especial en Madrid para sus conciertos, llamado 'Estadio Shakira'. La artista promete una producción nunca antes vista en España como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. La cantante colombiana actuará en Madrid varios días al final de su gira, marcando su regreso a España tras su separación y problemas fiscales. Shakira batió recientemente el récord de asistencia en el Zócalo de México con más de 400.000 personas en un concierto gratuito.

La cantante internacional Shakira ha confirmado que su actual gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' pasará por España. Además, ha anunciado que lo hará con una serie de conciertos en Madrid para lo que "construirá un estadio".

"Va a ser algo de otro mundo", ha declarado la artista ante "una producción que no se ha visto antes en España". Así aparece en el pequeño aperitivo que RTVE ha publicado de la entrevista que le ha realizado Henar Álvarez para el programa Al cielo con ella.

En el fragmento publicado en redes, la colombiana sí ha confirmado que su paso por España en concierto se ha reservado para el final de la gira, que actuará "más de dos días" y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado 'Estadio Shakira'.

Shakira ha atendido a este espacio de entrevistas español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su gira por América.

Son escasas las entrevistas que concede, pero ya a finales de 2024 confirmó a GQ sus deseos de actuar en España, lo que representaría su vuelta al país tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

"España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable", dijo entonces.

Al margen de algunas actuaciones en galas de premios y otros eventos, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 'El Dorado World Tour', en la que cantó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Coliseo de A Coruña, el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao) y el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.