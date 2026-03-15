Natalia, la madrileña por el mundo que es famosa en Australia por enseñar a hacer tortilla y paella: "Es mi icono"

La madrileña Natalia Martínez con una paella en uno de sus eventos de Atypical Spanish en Australia. Atypical Spanish

Las claves nuevo Generado con IA Natalia Martínez, madrileña residente en Melbourne, ha popularizado la tortilla de patatas y la gastronomía española en Australia a través de clases de cocina. Su proyecto, Atypical Spanish, ofrece experiencias culinarias, eventos y consultorías de viaje para australianos interesados en conocer España más allá de los estereotipos. Las clases incluyen platos como paella, gildas, sangría y tarta de queso, y recrean el ambiente familiar y social típico español. Natalia también desarrolla guías de viaje personalizadas para descubrir pueblos menos conocidos de España, con gran acogida en redes sociales.

Natalia Martínez (Arganda del Rey, 31 años) nunca imaginó que una tortilla de patatas acabaría cambiándole la vida.

Lo que empezó como un pequeño experimento doméstico en su casa de Melbourne se ha convertido, apenas un año después, en una marca que acumula decenas de miles de seguidores en redes sociales, clases de cocina llenas y hasta asesorías de viaje para australianos que sueñan con conocer España más allá de la paella y la sangría.

Su historia, dice ella misma, empezó "por una historia de amor". Martínez había estudiado Administración en Madrid y había trabajado en distintos sectores.

Evento de Atypical Spanish. Atypical Spanish

También pasó por McDonald's. Fue en ese momento en el que conoció a su pareja, también de Arganda, exjugador de fútbol.

"Nos conocimos en un cambio de temporada", recuerda. Él se marchó a jugar a Australia y la relación continuó a distancia durante nueve meses.

Finalmente, la madrileña decidió dar el salto. Se fue a Melbourne y empezó a teletrabajar. "Echaba muchísimo de menos España", explica.

Esa nostalgia fue, precisamente, el germen de su proyecto. Un día lanzó una idea aparentemente sencilla: ¿por qué no enseñar cocina española en casa?

Para ello creó un anuncio en una plataforma online y colocó también un carteles por Melbourne. "Me empezó a salir gente enseguida", cuenta.

Los primeros alumnos acudían directamente a su casa. Allí, en su cocina, empezó enseñando algo tan básico como una tortilla de patatas.

Lo que comenzó como un pasatiempo para ella se transformó en una actividad intensa en cuestión de semanas. Entre marzo y julio de 2024, las clases se multiplicaron.

Pronto empezaron a acudir también empresas interesadas en organizar actividades de team building. En esas sesiones, los australianos aprendían a preparar tortilla de patatas, pero también paella, gildas, sangría o tarta de queso.

Natalia Martínez. Atypical Spanish

Más que una clase de cocina, aquello acababa pareciéndose a una reunión española. "Poníamos música española, nos tomábamos un vermut o una sangría mientras cocinábamos… era como un domingo en casa con la familia", describe.

La experiencia sorprendía a los participantes. "Me decían los australianos: 'aquí no estamos acostumbrados a conectar a través de la comida'. Y para nosotros, los españoles, la comida es justo eso, una forma de unirnos".

Sin quererlo, ahora ha puesto de moda la tortilla de patata en Melbourne. "Mucha gente ha empezado a cocinarla en su casa", apunta.

Algo similar ocurrió con las gildas, que hasta hace poco era prácticamente desconocido en Australia. Según Martínez, cada vez más restaurantes y cocineros empiezan a incorporarlo.

Ese impulso llevó a la argandeña a dar un paso más y crear su propia marca: Atypical Spanish, para demostrar que "la gastronomía española es mucho más que paella, fiesta y emborracharse".

En sus clases de cocina consigue una "inmersión en España", pero sin salir de Australia. Por eso, la Embajada de España en Australia pronto les invitó a realizar uno de sus eventos en Sídney.

Además de las clases de cocina —que cuestan unos 170 dólares australianos (unos 104 euros)— también organizan caterings y eventos gastronómicos.

En paralelo, las redes sociales han impulsado su crecimiento. En apenas un año, su cuenta ha superado los 24.000 seguidores.

Pero Atypical Spanish sigue evolucionando. En los últimos meses, Martínez ha empezado a desarrollar otra de sus grandes pasiones: viajar por España, especialmente por pueblos poco conocidos.

A raíz de ello lanzó miniguías sobre destinos españoles que han alcanzado más de un millón de visualizaciones. El interés fue tal que decidió crear un nuevo servicio: consultorías de viaje personalizadas.

Por unos 90 dólares la hora, ayuda a diseñar itinerarios por España alejados de las rutas más masificadas. "España también está en los pueblos", defiende. "Si vas a Madrid está perfecto, pero sal de Plaza Mayor. Ve a los sitios de tapeo donde vamos los madrileños".

Mientras tanto, Natalia sigue haciendo lo que empezó como un simple pasatiempo: enseñar a hacer tortilla de patatas para dar a conocer la cultura española.

"Es mi icono", admite, ". Además, les quitamos el mito de que España es solo fiesta, vino barato y paella con chorizo", dice entre risas.