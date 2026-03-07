El arroz al dente de Arturo Valls que solo se puede comer 3 días en este castizo bar de Madrid: con más de 135 años de historia

Las claves nuevo Generado con IA El Café Comercial, bar con más de 135 años en Madrid, ofrece un arroz al horno valenciano impulsado por Arturo Valls. Este plato tradicional solo se sirve tres días a la semana y ya es uno de los principales atractivos del local. La receta, fiel a la tradición valenciana, incluye patata, morcilla, arroz, costilla de cerdo y caldo de cocido. Arturo Valls, socio del bar, busca trasladar la auténtica liturgia y sabor del arroz valenciano a la capital.

En pleno centro de Madrid, entre el bullicio del ir y venir de turistas y madrileños, hay un bar castizo con más de 135 años de historia donde la tranquilidad de su interior invita a detenerse ante tanto ajetreo.

Hablamos de Café comercial, un rincón culinario en plena glorieta de Bilbao que ha incorporado a su carta un plato muy especial impulsado por el actor y presentador Arturo Valls.

Se trata de la paella más famosa entre los valencianos, quienes no soportan lo que llaman 'un arroz con cosas'. Un arroz al horno que solo se puede comer tres días a la semana y que ya se ha convertido en uno de los grandes reclamos del local.

La idea surge de la estrecha relación que Valls mantiene con el mundo del arroz.

El valenciano lleva años asociado a la tradición de las paellas entre amigos y reuniones informales y "como yo veía a Bustamante con su colonia, a Belén Esteban con su gazpacho. Digo, ¿por qué no tener mi propia marca de arroz? Ya que se me asocia tanto al mundo de las paellas", comenta con humor a EL ESPAÑOL al recordar cómo empezó todo.

Sin embargo, más allá de llevar por bandera el verdadero grano de la albufera, el objetivo del conocido presentador era traer a Madrid una receta muy querida en Valencia y menos habitual fuera de allí.

Un plato tradicional, contundente y lleno de sabor que en su tierra forma parte de la cocina de siempre.

Un verdadero arroz valenciano. Cedida

"La paella tradicional sí que te la puedes comer en Madrid y en todo el territorio nacional, pero esta receta es menos conocida, tiene menos fama, a pesar de que a los valencianos puede que nos guste incluso más que la conocida paella", nos explica con orgullo.

Eso es precisamente lo que el conocido presentador ha querido llevar a este emblemático local, del que además es socio. Y es que la receta que se sirve en Café Comercial respeta la tradición y rechaza las reinterpretaciones que, según el actor, desvirtúan su verdadera esencia.

Nada de versiones modernas ni reinterpretaciones, "la receta es bastante canónica. Lleva patata, morcilla, arroz, costilla de cerdo y el caldo del cocido del día anterior, que es una receta también de aprovechamiento", señala Valls.

El resultado es un plato sabroso y reconfortante, de esos que invitan a comer sin prisa y a alargar la sobremesa, como si estuvieses en un domingo constante.

Arturo Valls junto a Carlos Moreno, chef del restaurante. Cedida

Sin embargo, no se sirve todos los días. En un principio se pensó para los miércoles, pero el éxito ha hecho que también se pueda disfrutar los sábados y domingos, días en los que muchos buscan precisamente ese tipo de comida para compartir un rato juntos.

"El fin de semana lo relacionas más al arroz. En Valencia el domingo es día de paella y la ciudad huele a paella valenciana", recuerda el actor.

Según detalla el chef, Carlos Moreno, el plato se prepara con una variedad concreta de arroz, elegida por su equilibrio entre sabor y textura. "La variedad Albufera es bastante versátil. Absorbe muy bien el sabor y también aguanta la cocción", explica.

Pero para Valls, lo importante es todo lo que ocurre alrededor de la mesa. "Me enamoré de la liturgia de la paella: el aperitivo, la cocina, la sobremesa. Me gusta la cocina como acto social", confiesa, reconociendo el verdadero objetivo de hacer llegar su arroz a todos.