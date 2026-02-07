2.500€ de entrada, conciertos privados y 'pescaíto' propio: así será la caseta de Bertín Osborne en la Feria de Abril de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Madrid acogerá en mayo y junio la 'Feria de Abril' bajo el nombre de 'Madridlucía', un evento que recreará la tradicional fiesta sevillana en el recinto Iberdrola Music Madrid. Bertín Osborne tendrá su propia caseta exclusiva en la feria, con acceso preferente para socios que paguen una entrada de hasta 2.418 euros e incluirá pescaíto, conciertos privados y desfiles de moda flamenca. El recinto contará con 400 casetas, cada una de 100 metros cuadrados y un coste de 55.000 euros, ofreciendo decoración típica, barra equipada y pulseras de acceso para los asistentes. La feria será 100% renovable y ofrecerá actividades, música, gastronomía y una gran cena de gala inaugural con la presencia de celebridades y socios de las casetas principales.

Madrid cuenta ya los días para la llegada del que promete ser el evento del año. Aunque todavía es pronto para saber cuál será el resultado, lo que se puede afirmar sin temor a equivocarse es que sin duda es el que más expectación ha generado. Pero no solo en este activo 2026, sino en muchas décadas. Y es que en tan solo unos meses aterrizará en la capital 'Madridlucía'.

Para quienes todavía no estén del todo informados y situados, este es el nombre que ha recibido el gran espectáculo que pretende recrear la Feria de Abril de Sevilla, pero llevada hasta la capital de España. Un evento que ya se celebró en la ciudad hace décadas y que ahora va a tener una reedición con la esperanza de instaurarse y establecerse como una de las ferias más importantes del año.

'Madridlucía' se va a celebrar entre los meses de mayo y junio de este año en el Iberdrola Music Madrid, un recinto abierto de 200.000 metros cuadrados en el que se van a disponer hasta 400 casetas, intentando recrear con la mayor fidelidad posible el ambiente tan único de la Feria. Sin embargo, habrá una serie de cambios en pro de aumentar la comunidad.

Uno de ellos será eliminar el tradicional albero, dando paso a un césped artificial más limpio y cómodo. Sin embargo, los promotores de este impresionante evento intentarán recrear lo mejor posible la grandeza y el ambiente de esta fiesta tan reconocida mundialmente, viendo este escenario como una oportunidad y como un homenaje, sin perder el respeto por una celebración tan arraigada en la costumbre andaluza.

Además, poco a poco se van conociendo cada vez más detalles ilustres de esta gran fiesta. Uno de los últimos ha sido la asociación del primer rostro popular al festejo. Se trata de Bertín Osborne, quien tendrá su propia caseta en la Feria, las cuales tienen un coste aproximado de unos 55.000 euros cada una de ellas.

¿Cómo será la caseta de Bertín Osborne en Madridlucía?

Bertín Osborne ha sido una de las primeras personas con peso público en posicionarse al lado de 'Madridlucía'. Tanto es así que ya ha anunciado que estará presente en la Feria de Abril madrileña, donde tendrá su propia caseta. Se trata de la Caseta Club, la cual tiene abierto el plazo para poder hacernos socio.

Su acceso exclusivo requiere una reserva de la condición de socio, la cual tiene un precio especial de 1.999 euros. Superada esta oferta, volverá a su precio original de 2.418,79 euros. Con esta reserva tendremos entrada preferente a la propia caseta, así como acceso al tradicional 'pescaíto' para 2 personas, el cual se celebrará a partir del 20 de mayo.

Dicha caseta asegura una experiencia social reconocible, siendo una de las más deseadas de toda la Feria. Además, contará con una programación de actividades propias, con desfiles de moda flamenca y conciertos privados. Con este pack de socio tendremos, por si fuera poco, 8 pulseras de acceso continuo durante los 5 días para poder repartir con nuestros amigos.

Y es que esta caseta se mantendrá activa desde el 20 al 24 de mayo. Para poder completar el trámite de acceso será necesario rellenar un formulario a través de la página web. Después, los organizadores del evento y de la propia caseta se pondrán en contacto con los solicitantes.

¿Cómo será la Feria de Abril de Madrid?

Sin embargo, si queremos ir más allá, también podemos tener nuestra propia caseta. Una de las 400 que habrá en este increíble recinto que funciona de manera de 100% renovable. Lo malo es que cada una cuesta unos 55.000 euros. Así podremos tener asegurada nuestra pequeña parcela en este brutal recinto que se asemejará mucho al ubicado en el barrio de los Remedios de Sevilla.

Y es que 'Madridlucía' contará con su propia portada, su calle del Infierno y con todos y cada uno de los rincones en los que no faltará la música, el baile, las palmas y el buen ambiente, regado todo de la mejor bebida y aderezado por la gastronomía típica más deliciosa.

Además, cada módulo tendrá 100 metros cuadrados y el concepto de reserva es de 1.000 euros por periodo. Sin embargo, cada una de ellas incluye decoración con ambiente típico, iluminación, sonorización completa, mobiliario, barra equipada, luz y agua, limpieza en zonas comunes y 400 pulseras de acceso continuo durante los 5 días.

Por último, como gran evento de presentación se celebrará una espectacular cena de gala inaugural a la que está previsto que acudan importantes personalidades públicas. A ella también podrán acceder los socios y promotores de las principales casetas.