Ni Chinchón ni Patones, este es el pueblo más bonito de Madrid para una escapada: a solo 1 hora y con la mejor ruta por la sierra

Las claves nuevo Generado con IA La Hiruela es considerado uno de los pueblos más bonitos de Madrid, ideal para una escapada y ubicado a solo una hora de la capital. Este pequeño municipio destaca por su entorno natural privilegiado, sus calles empedradas y su ambiente tranquilo, lejos de las masificaciones turísticas. Ofrece rutas de senderismo como la Senda de los Oficios y la Senda de Fuente Lugar, ideales para disfrutar de la sierra madrileña. La Hiruela cuenta con vestigios históricos como su antiguo molino harinero y una plaza principal, San Miguel, desde donde parten rutas accesibles para todas las edades.

Aunque no lo parezca, la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los rincones más turísticos de España. En los últimos años, los diferentes municipios alrededor de la capital se han convertido en una opción perfecta para realizar un viaje. O mejor dicho, una escapada. Y es que el hecho de estar tan cerca unos de otros incluso ofrece la posibilidad de visitar varios de una vez.

Por ello, cada vez figuran más en la mente de todos municipios como Chinchón o Patones de Arriba. O incluso otros pueblos como Buitrago de Lozoya o Aranjuez. En muchos de ellos, su monumentalidad llama la atención. En otro, su carácter medieval. Y en la mayoría, el poder de la naturaleza que los rodea, ofreciendo un entorno tranquilo y especial para pasar unos días de descanso.

Un pueblo cuya popularidad ha ido ganando enteros en los últimos años y que se ha convertido en una opción ideal para esas escapadas es La Hiruela. Y es que este pequeño rincón de la sierra nos permite saciar casi todos los intereses que tienen los turistas cuando buscan un pueblo de Madrid.

Lo primero, un entorno natural privilegiado y casi único que nos permitirá hacer rutas preciosas disfrutando de la sierra de Madrid. Por otro lado, es ideal para disfrutar de las típicas calles empedradas y estrechas que crean un entorno tan propio de estos municipios. Y en general, porque es este pueblo, que no está muy masificado, es un remanso de paz, ideal para desconectar, sobre todo si llegamos desde una gran ciudad.

Además, se encuentra muy cerca de Madrid, ya que en tan solo una hora podremos llegar hasta sus principales calles y plazas para gozar con sus maravillas autóctonas. Y es que, poco a poco, La Hiruela se va colando entre los planes más atractivos de los viajeros que intentan recorrer los rincones más bonitos de la región.

¿Qué ver en La Hiruela?

La Hiruela es un pueblo situado en la zona norte de la Comunidad de Madrid cuyo topónimo es conocido por pertenecer a uno de los municipios menos habitados de la región. De hecho, de manera oficial se sitúa en torno a los 90 habitantes. Sin embargo, el movimiento que registran sus calles nos hace pensar que serían muchos más

Aunque la realidad es que no está para nada masificado, lo que lo hace todavía más interesante, ya que es perfecto para pasar un día o un fin de semana saboreando la sierra y la calma. La Hiruela formó parte de las provincias de Segovia y Guadalajara hasta que en el año 1838 se integró de manera definitiva en la Comunidad de Madrid.

Sus calles y rincones guardan vestigios de épocas pasadas como su antiguo molino harinero, el cual centró una de sus principales actividades comerciales durante años. Sin embargo, hoy por hoy, buena parte de su movimiento se centra en el turismo y en las amplias capacidades que ofrece para llevar a cabo rutas de senderismo, disfrutando del clima fresco de la sierra.

A sus montañas se puede llegar, principalmente, a través de cuatro caminos que permiten conocer y disfrutar la montaña madrileña. Por ello, es ideal para una escapada con la familia o incluso con amigos. Aunque el plan perfecto no deja de ser un viaje íntimo de pareja.

Dentro de esos bonitos parajes, uno de los más importantes es el que conduce por la Senda de los Oficios. Allí podemos encontrar un túnel de vegetación increíble. Tanto es así que parece mentira que estemos a solo una hora de Madrid. Aunque no es la única, ya que otros caminos como la Senda de Fuente Lugar también ofrecen vistas y experiencias similares.

Además, todo el pueblo ofrece la posibilidad de viajar con mayores y pequeños, ya que no tiene accesos complicados. Y no supone grandes complicaciones para llegar en coche. Todos los caminos están abiertos a los visitantes durante todo el año, aunque se organizan rutas y visitas guiadas cada cierto tiempo para conocer más en profundidad las entrañas y entresijos de La Hiruela, un pueblo repleto de historia y misterio.

Uno de los puntos más bonitos e interesantes del municipio es la plaza de San Miguel, desde donde nacen también multitud de rutas. Casi todas ellas ofrecen itinerarios de unos 5 kilómetros, por lo que son bastante accesibles. Además, suelen ser rutas circulares con zonas en las que podemos parar a comer disfrutando de vistas maravillosas.