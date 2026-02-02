El imperio de Jhosef Arias, de "quedarse sin papeles" a ser el chef con más restaurantes peruanos en España

Jhosef Arias se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la gastronomía peruana en España. El chef, orgullosamente "peruanazo", está al frente del grupo de restauración especializado en cocina andina con mayor presencia en el país, con varios conceptos activos en Madrid y nuevas aperturas en el horizonte.

Si hace más de una década nos remontamos, el Grupo Jhosef Arias desvela una historia de crecimiento que contrasta con los orígenes humildes de su fundador. Criado en San Juan de Lurigancho, un distrito periférico de Lima, Arias recuerda que procede de "una familia muy humilde, sin políticos ni dinero". Sus inicios, asegura, fueron desde cero.

Tras formarse como cocinero en Perú y pasar por cocinas madrileñas de prestigio, como la del Hotel Meliá, su vida dio un giro inesperado. "Me quedé sin papeles y me iban a deportar", contó en una entrevista a EL ESPAÑOL. Fue entonces, en 2013, cuando decidió apostar por su primer proyecto gastronómico, Piscomar, junto a su mujer, Fiorela Ávalos. Tenía solo 22 años y, aunque soñaba con abrir un restaurante, reconoce que no pensaba hacerlo tan pronto.

Amazónico, sushi nikkei peruano de Hasaku. Grupo Jhosef Arias

Hoy, aquel primer paso ha dado lugar a un grupo con ocho conceptos activos: Piscomar, su cebichería de pescados y mariscos; Callao 24, un homenaje a su madre y a la cocina criolla peruana; Hasaku Cuzco, el restaurante de cocina chifa y nikkei que sustituyó al antiguo Humo Cuzco; Humo Hermosilla, su marca de pollerías; Humo Market Pacífico centrado casi por completo en el reparto a domicilio, aunque con un pequeño espacio para quien quiera comer allí; ADN, un punto de venta de cocina de mercado y pollería peruana; la escuela de cocina y showcooking Boldkitchen; y el Catering Peruano con la firma del chef.

Además, el grupo ya prepara nuevas aperturas. "Se vienen más proyectos. Continuamos la expansión en Chamberí este año", aseguran desde la compañía.

Con una plantilla que ronda las 110 personas, los restaurantes del grupo sirven cada mes a más de 14.000 clientes, contando únicamente las reservas. El ticket medio oscila entre los 15 y los 35 euros, según el concepto elegido.

A su vez, llama la atención que solo un 10% de su clientela sea peruana: "El 80% es público nacional. Adaptamos los gramajes a la cultura mediterránea para que puedan pedir más platos y compartir", explica Arias.

El chef Jhosef Arias. Grupo Jhosef Arias

En pleno auge de la gastronomía peruana en Madrid, la competencia se ha multiplicado, algo que el chef valora de forma positiva. "Es una barbaridad, pero eso demuestra que los que llevamos más de diez años aquí hemos hecho bien las cosas. Cada vez hay más interés por nuestra cocina", afirma.

Por otro lado, los restaurantes del Grupo Jhosef Arias forman parte de La Tribu, un sello que agrupa a locales fieles a la cocina peruana tradicional y con buena reputación. Arias, como embajador gastronómico, defiende una visión más amplia de Perú: "No todo es ceviche, causa o pisco sour. Perú es costa, sierra y selva. Hay platos milenarios que merecen ser conocidos", señala, mientras reivindica elaboraciones como la carapulcra.

Con la vista puesta en el futuro, el grupo no descarta salir de Madrid y explorar otras ciudades como Barcelona o Sevilla. "Es una aventura divertida. Nunca pensé que crecería tanto", concluye Jhosef Arias, que celebrará este año el decimocuarto aniversario del grupo.