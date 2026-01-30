Fecha confirmada: llega a Madrid el outlet más buscado con ropa de marcas como Dior y Gucci a precios de ganga

Las claves nuevo Generado con IA Madrid acoge el primer market de moda vintage con marcas exclusivas como Gucci, Dior y Loewe a precios de outlet en el centro comercial Arturo Soria Plaza. El evento se celebra el viernes 30 y sábado 31, con prendas de Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Levi’s y Burberry, entre otras, desde 25 euros. Habrá una cuidada selección de bolsos de lujo, piezas únicas y artículos vintage, además de música en directo con DJs y una amplia oferta gastronómica en las terrazas del centro. La iniciativa, organizada por From The Block Vintage, busca combinar moda de calidad, ocio y gastronomía en un ambiente joven y exclusivo.

Si no tienes plan para este fin de semana, quizás deberías dejar de buscar. Y es que Madrid, la ciudad de las mil y una oportunidades, estrena como cada día una manera de pasárselo bien y, además, darle un empujón final a esas rebajas a las que tanto partido se suele sacar en el mes de enero.

Estas fechas son inmejorables para encontrar eso que llevábamos buscando durante todo el invierno. Ese jersey, ese abrigo o ese bolso. Y sin embargo, lo hallaremos a un precio casi imposible de imaginar. Además, se trata de la excusa perfecta para pasar un rato agradable con amigos, la pareja o en familia, con buena música y una mejor oferta gastronómica.

El plan del que hablamos es el primer market de moda vintaje que se celebra en Madrid con las marcas más exclusivas, buscadas e inesperadas. Una oportunidad única para disfrutar de la ropa y de los complementos, pero a precios de 'ganga', imposibles de encontrar en tienda y casi imposibles de ver en entornos similares.

Además, para buscar estas oportunidades solo tendremos que ir a uno de los barrios más de moda de la capital, ya que este espectacular mercadillo en modo outlet se celebra en el Arturo Soria Plaza, el cual dará cabida este viernes 30 y este sábado 31 a uno de los eventos más esperados. Y que se convertirá en todo un éxito para encontrar esa oportunidad que no hemos sido capaces de hallar en tiendas.

Será una experiencia efímera, pero con artículos de primera categoría y piezas únicas. Una propuesta nunca antes vista en la capital, ya que también habrá oportunidad de disfrutar de un rato agradable al margen de la ropa, con actuaciones de DJs en directo que animarán el ambiente y con posibilidad incluso de tomar algo en sus terrazas y en sus puestos de comida.

¿Qué marcas y a qué precios podemos encontrar?

El nuevo market de moda que llega a Madrid ya es una realidad. Y su casa será el Arturo Soria Plaza, donde tendrá lugar un homenaje a las tendencias más vintage con las firmas más icónicas. Un proyecto que cuenta con la colaboración de From The Block Vintage y que ofrecerá dos días de disfrute y gusto por la ropa sin precedentes.

Los amantes de la ropa vintage, y de la moda en general, tienen una cita muy importante a partir de este viernes a las 10:00 horas, cuando abrirá sus puertas. Y lo hará de manera ininterrumpida hasta las 21:00 horas de la noche. Un espacio que no descansa desde el principio hasta el final y donde podremos pasar el día disfrutando de unas compras, pero también de buena música, fiesta e incluso rica comida.

Durante este fin de semana podremos encontrar en Arturo Soria Plaza una cuidada selección de prendas con identidad y en perfecto estado, muchas de ellas prácticamente nuevas, y a precios asequibles. Para todos aquellos interesados, la amalgama de marcas será muy amplia, aunque todas ellas de gran nivel y repercusión.

Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Levi’s, Barbour, Gant, Paul & Shark, Armani o Burberry, entre otras. Y los precios serán muy accesibles, oscilando entre 25 y 35 euros para artículos como sudaderas, camisas, polos, jerséis y pantalones, y entre 50 y 100 euros para abrigos, todos ellos de incuestionable calidad y durabilidad.

Además, el market ofrecerá una selección especial de bolsos vintage de marcas de lujo como Gucci, Dior y Loewe, con precios de referencia entre 450 y 900 euros, para los bolsillos más pudientes. También habrá disponible una selección de Levi’s 501, el modelo de pantalón más legendario y solicitado.

From The Block Vintage cuenta ya con 5 años de experiencia en este tipo de eventos, aunque será la primera vez que se celebre en un centro comercial, combinando piezas exclusivas con opciones más accesibles, adaptadas a un entorno de perfil premium-joven con gusto e interés por el lujo accesible.

"Arturo Soria Plaza es un centro muy ligado a su barrio y con un público que encaja perfectamente con nuestra forma de entender la moda: gente que valora el estilo, la calidad y las propuestas diferentes y únicas. Para nosotros era importante que nuestro primer market en un centro comercial fuese en un espacio que apuesta por experiencias y no solo por la compra tradicional"; explica Ignacio Arias Ferrari, responsable de From The Block Vintage.

Por último, desde el punto de vista del ocio y la gastronomía, el evento quedará amenizado por varias sesiones de DJs mientras el plan se completa con la oferta gastro del centro, que incluye tardeo, tapeo y vermú en sus terrazas. El resultado es una propuesta atractiva, completa y dinámica.

Las terrazas, tanto cubiertas como al aire libre, son ya un referente como punto de encuentro social y su oferta gastronómica ofrece las propuestas de Lateral, Sibuya, La Farruca, Clair de Lune o Ten Beach que conviven junto a rincones más privados como las terrazas secretas de La Txulapona o Casa Carmen.