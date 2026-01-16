El imperio de Íñigo Onieva tras fundar un club privado que cobra 2.000 € por entrar: sus negocios en Madrid

Vega Members Club, así se llama el nuevo club privado que Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, abrirá en Madrid. Este se une a los otros dos negocios que tiene en la capital: un restaurante y una discoteca

Este nuevo club nace con la intención, según adelantó Íñigo Onieva a El Español, de "implantar un verdadero concepto de club de miembros, como los que son habituales en grandes capitales como Londres, París o Nueva York".

Además, el empresario madrileño añade: "Es un modelo cada vez más necesario en el estilo de vida de Madrid, donde este formato se ha consolidado internacionalmente como la forma más habitual de ocio, socialización, conexión y gastronomía para determinados públicos".

El nuevo 'Vega Members Club'

Íñigo Onieva inaugurará Vega Members Club en el próximo mes de febrero y estará situado en la Calle de Lagasca, 88.

Este nuevo club de miembros contará con una entrada muy restrictiva, con la intención de convertir el nuevo Vega Members Club en un espacio exclusivo.

De hecho, para poder acceder al nuevo club de Íñigo Onieva, necesitarás una invitación de alguno de sus fundadores o la recomendación de alguno de ellos.

Además, la membresía tendrá un coste anual entre 1.500 y 2.400 euros, sumada a una entrada que se sitúa entre los 1.000 y los 2.000 euros, distribuidas entre las distintas categorías.

Algunas de estas opciones serán para menores de 35 años, cónyuges o corporativas. También habrá una membresía vitalicia que incluirá el acceso con acompañantes.

Por otra parte, el nuevo Vega Members Club contará con varios espacios donde los clientes podrán socializar de una forma distendida y relajada. Estas zonas abarcan desde áreas de trabajo o salas de reuniones hasta espacios gastronómicos.

Otro de los requisitos de la nueva empresa del marido de Tamara Falcó será la prohibición del uso de teléfonos móviles en el interior, no solo por respetar la privacidad de sus asistentes, sino, también, para favorecer la interacción entre los mismos.

Según adelantó el empresario madrileño a El Español hace unos meses, el objetivo de la creación de este nuevo club responde a "la necesidad de que la capital cuente con un espacio capaz de integrar vida social, relaciones profesionales, experiencias y ocio en un entorno exclusivo y conectado con el pulso económico, social y creativo de la ciudad".

Los negocios exitosos de Íñigo Onieva

El nuevo Vega Members Club se unirá a la lista de los exitosos negocios con los que cuenta Íñigo Onieva.

La discoteca Lula Club, ubicada en plena Gran Vía, es uno de los locales más exitosos del marido de Tamara Falcó.

El club es conocido por ser un punto de encuentro de distintas celebridades que buscan disfrutar de la noche madrileña y, también, por haber sido el lugar donde se publicaron las fotos de la supuesta infidelidad Íñigo Onieva a Tamara Falcó en 2023.

Por otra parte, el yerno de Isabel Preysler, cuenta, también, con el restaurante Casa Salesas. Este espacio gastronómico fue puesto en marcha por el empresario madrileño junto a dos socios: Iván Espinosa de los Monteros, ex-portavoz de Vox en el Congreso, y el empresario andaluz José Luis López, apodado "El Turronero".

El local está ubicado en el cruce entre las calles Fernando VII con la Calle Regueros y posee una cocina similar a los antiguos restaurantes, Tatel y Totó, que tenía previamente en su poder tras su salida del grupo Mabel Hospitality en 2023.

Entre los socios de estos restaurantes destacaban grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal o Pau Gasol entre otros.