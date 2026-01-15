Los 20 restaurantes de 'El Patillas', el rey de los quioscos que da 3.500 comidas al día: ya sirve en el café de Plaza España

Render del Café Cervantes de Plaza España y El Patillas, su actual propietario. Montaje E. E: Ayuntamiento de Madrid / Cultura Commodore

'El Patillas' se ha convertido en una auténtica referencia de la hostelería en Madrid y en buena parte de España. Detrás de este apodo, que hace honor a las espesas patillas que enmarcan su cara y que luce con orgullo, está Juan Ramos, creador y motor del Grupo Casa Remigio, un proyecto gastronómico que, casi tres décadas después de su origen, reúne restaurantes, quioscos, cafés y beach clubs que sirven a más de 3.500 comensales al día distribuidos entre Madrid y la costa gaditana.

Su nombre está íntimamente ligado a Madrid Río, donde se ha ganado a pulso el sobrenombre de "rey de los quioscos". No en vano, seis de los locales del grupo se concentran junto al río Manzanares, convirtiendo este pulmón verde de la capital en uno de los grandes escenarios de su éxito. Pero la historia de Casa Remigio va mucho más allá del río y dibuja una expansión que arrancó en Chamberí y acaba frente al mar en Tarifa.

Todo comienza en 1996, en el número 61 de la calle Modesto Lafuente. Allí abrió Casa Remigio, un pequeño restaurante con apenas seis mesas que pronto se hizo tremendamente popular. La fama que adquirió fue inmediata y marcó el inicio de una expansión constante.

Tras la taberna original llegaron otros locales en Chamberí como El Gandul, Retinto, Casa Patillas y El Botinero, consolidando la presencia del grupo en uno de los barrios con más tradición hostelera de la capital. A estos se sumarían con los años otros cafés y restaurantes repartidos por Madrid, hasta alcanzar los ocho locales urbanos con los que cuenta actualmente el grupo.

El punto de inflexión llegó en 2012 con la apertura del Café del Río, el primer quiosco del grupo junto al Manzanares. A partir de ahí, la filosofía de Casa Remigio cambió para siempre: terrazas, espacios al aire libre y enclaves privilegiados en zonas verdes se convirtieron en la seña de identidad del grupo. Hoy, además del Café del Río, Casa Remigio gestiona otros cinco quioscos en Madrid Río, lo que lo proclama como el gran dominador gastronómico de la zona.

El grupo fue sumando espacios en otros enclaves naturales de Madrid como el Retiro, la Casa de Campo o la Dehesa de la Villa. Precisamente en este último gran parque se encuentra una de las incorporaciones más recientes: La Taberna de Casa de Campo, una amplia terraza junto al lago que pertenecía anteriormente al Grupo Triciclo.

Otro de los proyectos más ambiciosos del grupo en Madrid es el Café de Cervantes, en plena Plaza de España. Tras permanecer vacío desde la reforma de la plaza en 2021, el disputado quiosco —conocido por algunos madrileños como el 'búnker'— fue adjudicado al Grupo Casa Remigio.

El espacio abrió finalmente el pasado 7 de enero como un homenaje a la cultura madrileña y a la figura de Miguel de Cervantes. Inspirado en El Quijote, el nuevo café propone una experiencia que mezcla literatura, historia y gastronomía castiza, con dos amplias terrazas y una cuidada arquitectura artesanal que aspira a convertirse en un nuevo icono de la plaza.

Pero si Madrid es el origen y el corazón del grupo, Andalucía es su gran salto al mar. Casa Remigio cuenta con siete locales en la provincia de Cádiz, repartidos entre El Puerto de Santa María, Rota, Vistahermosa y Tarifa.

Allí, 'El Patillas' ha replicado su fórmula de éxito en forma de chiringuitos y beach clubs, siempre en primera línea de playa y con una propuesta gastronómica que mantiene el sello del grupo: cocina tradicional, mediterránea y sin artificios, pensada para disfrutar sin prisas.

A pesar de la diversidad de conceptos —quioscos, terrazas, cafés, restaurantes o beach clubs—, todos los locales del Grupo Casa Remigio comparten una misma esencia. La cocina es reconocible, de raíces castizas y producto bien tratado, y los espacios buscan integrarse en el entorno, ya sea un parque madrileño, en plena Plaza de España o una playa gaditana.

Juan Ramos, que también llegó a hacerse con la dirección del histórico Mayte Commodore antes de que pasara a manos del Grupo Trocadero, siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

Aunque no se ha ocultado durante estas casi tres décadas, 'El Patillas' rehúye los focos y rara vez concede entrevistas. Por eso nunca ha accedido a hablar con EL ESPAÑOL. Su imperio, sin embargo, habla por él.

Hoy, con más de 20 locales abiertos, el fundador de Casa Remigio puede presumir de haber pasado de una pequeña taberna de Chamberí a convertirse en uno de los grandes nombres de la hostelería madrileña y andaluza, pasando por los quioscos de Madrid Río a los beach clubs de Cádiz.