La 'muerte anunciada' del restaurante de Ricardo Sanz en el Wellington: su estrella Michelin entra en preconcurso

Las claves nuevo Generado con IA El restaurante Ricardo Sanz Wellington, con una estrella Michelin, ha entrado en preconcurso de acreedores tras una caída en la clientela. Ricardo Sanz, pionero de la alta cocina japonesa en España, abrió el local en 2000 y es reconocido como 'maestro de grandes maestros' del sushi en Madrid. El chef señala que la proliferación de restaurantes japoneses en Madrid ha hecho insostenible el mercado local, comparándolo con grandes ciudades como Nueva York o Londres. El grupo gastronómico de Ricardo Sanz continúa su expansión, con nuevos proyectos en Canarias y planes para llegar a Ibiza.

La 'muerte anunciada' del restaurante con una estrella Michelin Ricardo Sanz Wellington ha llegado. Lamentablemente, el local ubicado en el lujoso hotel de la calle Velázquez, cada vez recibía menos clientela y en los círculos gastronómicos ya se comentaba que corría el riesgo de cerrar.

Finalmente, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL y ha adelantado OKDiario, el restaurante con el nombre del conocido chef se encuentra en un procedimiento preconcursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid.

El restaurante del hotel Wellington que entra en preconcurso de acreedores tendrá que negociar con sus acreedores para intentar resolver sus problemas de pago para no ir a un concurso de acreedores formal.



Al frente del restaurante está el madrileño Ricardo Sanz, el primer chef de España en obtener una estrella Michelin con un restaurante de cocina internacional; además, es reconocido como 'maestro de grandes maestros' del sushi en la capital y el creador de la fusión japo-cañí. El local abrió en el año 2000 y empezó llamándose Kabuki, hasta que Ricardo y su socio, José Antonio Aparicio, rompieron lazos, y llegó a ser pionero de la alta cocina japonesa en España.

En una entrevista que realizó Ricardo Sanz con este diario hace, aproximadamente, seis meses, el chef confesó que el ritmo de aperturas de locales de restauración en la capital era cada vez mayor. "Se han vuelto locos abriendo restaurantes japoneses y Madrid no es Nueva York, ni Londres ni París. Me parece una exageración. Es insostenible", contaba.

Hace cinco años, Ricardo Sanz fundó su propio grupo gastronómico, un proyecto que se ha consolidado con tres restaurantes: Ricardo Sanz Wellington, Khyosi Las Cortes y Kai by Ricardo Sanz (Estepona), además del concepto más informal Kai Beach en Estepona.

En la actualidad, el grupo está en plena expansión en Canarias con Oka, el restaurante que firmará en el renovado Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz (Tenerife), donde ofrecerá su cocina en un entorno de hotel de lujo, y en un futuro espera tener también presencia en Ibiza.