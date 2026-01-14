El Ayuntamiento estudia prohibir el uso de bengalas en locales de ocio para prevenir incidentes como el de Fanático

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir el uso de bengalas en locales de ocio tras el incendio en el restaurante Fanático. El borrador de la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios, que regulará estos materiales pirotécnicos, está bastante avanzado. El incidente en Fanático fue solventado por el propio local sin intervención de emergencias, aunque los clientes denunciaron una gestión irresponsable. La vicealcaldesa pide a los dueños de locales que sean especialmente cautelosos con elementos que puedan suponer riesgo para los clientes.

El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se llevan a cabo en locales de ocio en la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el objetivo de evitar incidentes como el registrado en el restaurante Fanático.

En concreto, la madrugada del pasado domingo se registró un incendio en este local del Paseo de la Castellana tras un espectáculo con bengalas en su interior. Debido a ello, hubo que evacuar a los clientes, que denuncian una gestión "irresponsable" y un trato "agresivo" por parte del personal tras el desalojo.

En cualquier caso, según han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid, no se trasladó aviso a los servicios de emergencias de la capital ni se requirió la presencia ni de Bomberos del Ayuntamiento o del Samur-Protección Civil. De esta forma, el incidente quedó solventado por los responsables del propio local.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que el Ayuntamiento ha solicitado "toda la información" sobre lo ocurrido. Asimismo, ha adelantado que el equipo de José Luis Martínez-Almeida trabaja en la Ordenanza de Prevención de Incendios, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el fin de regular el uso de materiales pirotécnicos en locales.

Según ha indicado, esta limitación debe ser estudiada para que no afecte a otro tipo de eventos. "No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios. El camino parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de espectáculos puede tener sentido. Quizá no en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada", ha señalado Sanz.

La delegada también ha hecho un llamamiento a los dueños de los establecimientos para que cumplan con la normativa, una vez aprobada, sobre los materiales ignífugos. Así, les ha recomendado que tengan "especial cuidado" con estas situaciones.

"Que sean especialmente cautelosos y precavidos con la utilización de cualquier cuestión que pueda provocar un riesgo para sus clientes y para cualquier ciudadano", ha concluido la vicealdesa.