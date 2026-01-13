Las discotecas de Madrid, en guerra con Almeida tras la ola de cierres por los aforos: un 84% "son superiores a su licencia"

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha clausurado varias discotecas por superar el aforo permitido, lo que ha generado un conflicto con los empresarios del ocio nocturno. Los empresarios denuncian que los aforos de licencia asignados por el Ayuntamiento son mucho menores que la capacidad real de evacuación de los locales. Según un estudio de Noche Madrid, el aforo de seguridad de los locales es, de media, un 84% superior al aforo de licencia. Las asociaciones del sector critican que las sanciones y precintos se aplican de forma arbitraria y sin que exista un riesgo real para la seguridad de los clientes.

Clausuraron la Sala Cool, luego Cocó y hace unos meses Teatro Barceló. El cierre de discotecas madrileñas por superar el exceso de aforo es una batalla constante entre el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida y los empresarios del ocio nocturno, que lo ven una medida injusta porque aseguran que sus locales realmente no incumplen la normativa.

"En el marco del conflicto provocado por la Agencia de Actividades de la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a consecuencia de su campaña de precintos y sanciones económicas desorbitadas contra el sector del ocio y la hostelería, la Plataforma por el Ocio denuncia el inmovilismo del Ayuntamiento y el agravamiento de esta crisis", anunciaban este martes en un comunicado la asociación de los empresarios del ocio nocturno Noche Madrid.

En este contexto, el sector retoma su ofensiva informativa para poner de manifiesto las contradicciones existentes entre los aforos de licencia que, de forma arbitraria, el consistorio asigna a los locales, sin tener en cuenta su capacidad de evacuación ni las condiciones reales de seguridad de los establecimientos públicos de la ciudad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anterior, Noche Madrid denuncia la necesidad de reforzar el descontento del sector sobre la injusta amenaza que suponen los expedientes sancionadores y los precintos por superaciones de aforo, que nada tienen que ver con la capacidad real de evacuación de los locales de ocio y hostelería, el sector ha elaborado, a modo de ejemplo, una "tabla comparativa" con las diferencias entre el aforo de licencia asignado por el Ayuntamiento de Madrid y el aforo de seguridad de los establecimientos, calculado por técnicos competentes y cualificados, e incluso por la propia Agencia de Actividades dependiente del Ayuntamiento, determinado en función de criterios objetivos de seguridad y capacidad de evacuación.

Esta tabla que evidencia, según Noche Madrid, la "injusticia y desproporción que supone la crisis de los aforos provocada por la Delegación de Urbanismo y que refleja la gravedad de una situación que debería encontrar su inmediata solución mediante la definición de indicadores objetivos para el cálculo de los aforos, aplicando exclusivamente criterios de seguridad, y mediante la puesta en marcha de la revisión de todos los aforos de los establecimientos ubicados en el Distrito Centro y en las diferentes zonas de protección acústica de la ciudad".

A partir de una muestra representativa de locales de ocio y hostelería de Madrid se ha elaborado una tabla que constata la profunda discrepancia existente entre los aforos de licencia y el aforo de seguridad, entendido como la capacidad real de evacuación de los establecimientos.

En este sentido, el aforo de licencia medio de los locales incluidos en la muestra es de 329,3 personas y, sin embargo, el aforo de seguridad de estos establecimientos asciende a 604,7 personas.

Los aforos de seguridad "son un 84% superiores al aforo de licencia", asegura su estudio, por lo que queda claro que la superación de los aforos de licencia no supone ningún riesgo para las personas, teniendo en cuenta que la capacidad de evacuación de los locales es casi el doble del aforo de licencia.

La tabla muestra que en el 60,8% de los casos el aforo de seguridad es más del doble que el aforo de licencia y que, en ocasiones, la capacidad de evacuación del local es hasta un 213% superior al aforo de licencia.

En el caso de los locales más pequeños, cuyo aforo de licencia es inferior a las 100 personas, la divergencia entre el aforo de seguridad y el aforo de licencia es aún mayor, alcanzando un 250,7%, ya que el valor medio de los aforos de licencia en estos locales es de 63,1 personas frente a las 158,2 personas que permite su capacidad real de evacuación.

Con respecto al caso más frecuente, aquel en el que el Ayuntamiento de Madrid asigna a un local un aforo de licencia de 400 personas, el aforo de seguridad real es de 810 personas, lo que supone un incremento del 202,5%.

Así, una vez más, las asociaciones empresariales del ocio y la hostelería de Madrid reiteran su denuncia sobre la injusticia provocada por la enorme diferencia existente entre el aforo de licencia y el aforo de seguridad de los establecimientos y, lo que resulta aún más grave, sobre la arbitrariedad e irregularidad que supone aplicar con toda su severidad el régimen sancionador a establecimientos que, supuestamente, ponen en peligro la seguridad de las personas cuando los datos demuestran que no es así.

En este contexto, resulta inconcebible que se sigan acumulando expedientes sancionadores que provocan precintos y multas que arruinan a las empresas sin causa justificada, machacando de forma injusta a las pymes del sector del ocio, la gastronomía y los espectáculos y perjudicando gravemente la imagen de marca de la ciudad de Madrid.