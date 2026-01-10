El centro que llega a este lujoso barrio de Madrid para ser la zona de moda: 5,7 millones de euros y más de 2.260 m2

Las claves nuevo Generado con IA El barrio de Montecarmelo en Madrid estrenará un nuevo centro cultural de más de 2.260 m2 y un coste de 5,7 millones de euros. La instalación, ubicada en la avenida del Monasterio de Silos 57, contará con tres plantas, biblioteca, zonas de lectura, áreas infantiles y polivalentes. El centro ha sido diseñado priorizando espacios diáfanos y luminosos, y busca convertirse en un referente cultural y de actividades para el distrito de Fuencarral-El Pardo. La apertura está prevista para 2026 y la infraestructura ya está finalizada, a la espera de su acondicionamiento y puesta en marcha.

Madrid es una ciudad que se encuentra inmersa en una constante renovación y transformación. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando se han llevado a cabo más procesos de este tipo. Una política que ha sido impulsada de una manera de manera conjunta por el Ayuntamiento y por la Comunidad.

Por ello, de manera reciente se han podido ver muchos trabajos de renovación y transformación de infraestructuras, dando lugar a barrios casi nuevos por completo. Y en muy poco tiempo verán la luz grandes remodelaciones urbanas como las que se están llevando a cabo en la zona de Ventas o en las obras de la A-5.

Sin embargo, Madrid cambia a cada paso, transformando sus rincones para hacer de cada barrio un lugar mejor o una zona de moda. Y no siempre desde el punto de vista del ocio, sino también desde el plano deportivo o cultural. Esto es precisamente lo que va a suceder en uno de los barrios mejor considerados de la capital como es Montecarmelo.

Allí se va a abrir un importante centro disponible para realizar todo tipo de actividades, por lo que se va a convertir en un gran reclamo para la zona y para los barrios cercanos. Las obras de dicha infraestructura ya han finalizado y se está terminando de acondicionar, por lo que se espera que en apenas unas semanas pueda ser abierto al público para su uso y disfrute.

Las obras del nuevo centro han tenido un coste superior a los 5 millones de euros y han dado como resultado un edificio de varias plantas y más de 2.000 metros cuadrados. Ahora solo falta que este empiece a cobrar vida poco a poco.

¿Cómo será el nuevo centro de Montecarmelo?

Madrid y el barrio de Montecarmelo están de enhorabuena. Y es que en 2026 celebran una importante apertura. Se trata de la llegada del nuevo centro cultural que promete dar un aire fresco y renovado a uno de los barrios más llamativos de la capital de España.

Este estará situado en el número 57 de la avenida del Monasterio de Silos, perteneciendo al distrito de Fuencarral-El Pardo. Se trata de un centro disponible para multitud de actividades y que tendrá su propia biblioteca.

Dicha infraestructura, cuyas obras ya han finalizado, ha tenido un coste de 5,7 millones y contará con 2.262 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Primero, un sótano con garaje, salas de instalaciones, cuarto de limpieza y almacén.

Después, una planta baja con de acceso y consigna y con vestíbulo principal, sala de lectura, fondo de libros y de audiovisuales, sala de grupos, salas auxiliares, reprografía, zona de lectura, hemeroteca, aseos, zona de descanso, zona infantil y bebeteca y sala polivalente.

Y por último, una planta alta con otro vestíbulo, zona de lectura, comicteca, sala juvenil, sala de informática, comedor con cocina, aseos, despachos, sala de descanso y aula polivalente. En toda la construcción se han priorizado las salas diáfanas de grandes dimensiones, aprovechando así el limitado espacio disponible.

Este proyecto, que ha contado con el seguimiento del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, se ha definido como un "espacio extraordinario con una calidad magnífica y abierto a la gente". Además, su construcción está realizada para que desde el interior se pueda presenciar el exterior sin crear una situación de intrusión y pérdida de la intimidad.