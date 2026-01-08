La "difícil" decisión de María e Irene, que cierran sus 3 famosas jugueterías tras 10 años en Madrid: "Ha sido durísimo"

Las claves nuevo Generado con IA María e Irene cierran sus tres jugueterías Casa de Fieras en Madrid tras 10 años, debido al cáncer diagnosticado al hijo de una de ellas. Casa de Fieras ofrecía no solo juguetes, sino también una zona de juegos, talleres, campamentos y celebraciones para familias y niños. Las fundadoras destacan el desgaste emocional vivido en los últimos dos años y la dificultad de mantener el ritmo del negocio junto a la situación personal. Anuncian la liquidación total de los productos y agradecen el apoyo de clientes y seguidores durante esta etapa de transformación personal y profesional.

Tras 10 años y con tres locales en Madrid, María e Irene han decidido echar el cierre al proyecto de sus vidas: Casa de Fieras. "Es una decisión muy difícil tomada desde el corazón", explican en una nota publicada en sus redes sociales para comunicar esta noticia.

En él piden "apoyo" en este proceso. "Aunque es ahora mismo muy duro y muy triste, sabemos que a la larga es lo mejor", aseguran. Se trata de una juguetería que nació en la calle Castelló 7B en 2016 como lugar en el que buscaban crear un espacio dedicado por entero a los niños y las familias.

"Queríamos que estuviera todo lo que nos hubiera gustado tener cuando empezamos en nuestra maternidad", se presentaban en su página web. Y es que María e Irene no solo son madres, también son psicólogas. Por lo tanto, esta tienda no solo vendía juguetes para los primeros años de la infancia, también contaba con una zona de juegos, "escuelita" con talleres, campamentos o celebraciones de fiestas.

Así, han llegado a tener tres tiendas: dos en Madrid (la segunda en la Avenida del Papa Negro, 107) y otra en Alcobendas (en la Plaza de la Moraleja). Sin embargo, se han visto obligadas a echar el cierre por un acontecimiento que le ha sobrevenido a una de ellas: el diagnóstico de cáncer de su hijo hace dos años.

"Desde entonces, nada volvió a ser igual. Han sido dos años durísimos de hospitales, tratamientos, miedo, incertidumbre, cirugías, efectos secundarios y mucho desgaste emocional", cuentan. Y aunque "las revisiones de lo importante van bien", siguen "conviviendo con las secuelas de todo el proceso" y "aún queda camino".

Por ello, y ante la inminente decisión sobre la renovación del alquiler del primer local, han optado por "abrir un nuevo capítulo" y clausurar tanto los locales físicos como la tienda online.

"Durante este tiempo hemos vivido en modo supervivencia, sosteniendo la vida, la familia y también nuestro negocio. Nunca perdimos la ilusión por Casa de Fieras, porque este proyecto ha sido siempre un motor y un refugio. Pero la vida a veces te obliga a parar. Renovar suponía comprometernos muchos años más a seguir al mismo ritmo, con la misma exigencia. Y entendimos que ahora mismo no podemos hacerlo", expresan.

Casa de Fieras

Llamada así al intentar reflejar, "de forma directa y con fuerza", el potencial de los niños, en su capacidad de crear cosas maravillosas. "Si les damos el espacio y la oportunidad para ello. Si les dejamos sacar la fiera que llevan dentro", añaden las propietarias.

"Hemos visto crecer a miles de niños, hemos acompañado a familias enteras y hemos llenado nuestros espacios de alegría, juegos, celebraciones, conversaciones y mucho amor. Hemos sido unas auténticas afortunadas, porque hemos logrado hacer de nuestra pasión nuestra profesión", se despiden con nostalgia.

Unas palabras que han conmocionado a sus seguidoras, muchas conocidas influencers con contenidos relacionados con la maternidad como Paula Ordovás o Crys Dyaz. "Aquí estaremos siempre", ha respondido la primera frente a la promesa de las fundadoras de "no desaparecer", sino "transformarse".

A partir de ahora -aunque todavía no se sabe la fecha exacta del cierre- pondrán todo en liquidación total.