La decisión más "difícil" de Lanas Sixto, la tienda de 98 años de Madrid que adelanta su cierre: "Queríamos llegar a 100"

Las claves nuevo Generado con IA Lanas Sixto, tienda emblemática de lanas y material para tejer en la calle Atocha de Madrid, cierra tras 98 años de actividad y cuatro generaciones familiares. La decisión de cerrar se debe a la jubilación de los propietarios, quienes expresaron que querían alcanzar el centenario pero han tenido que adelantar el cierre. El cierre ha generado una oleada de mensajes nostálgicos y de agradecimiento por parte de clientes, que recuerdan el legado y la historia del negocio. En sus últimos meses, la tienda realizó liquidación de productos y agradeció a la clientela fiel que la acompañó durante casi un siglo.

Casi llega a pertenecer a uno de los comercios de Madrid que ya cuentan con el distintivo de 'centenarios'. Sin embargo, ha tenido que echar el cierre tras 98 años de historia y cuatro generaciones de una misma familia al frente del negocio.

Se trata de uno de los locales más míticos de una céntrica calle de la capital. Dedicado a la venta de lanas y materiales para tejer, era de los más queridos y frecuentados por los amantes más fieles del punto o crochet.

Su nombre era Lanas Sixto y estaba en el número 9 de la calle Atocha desde el 1927. El pasado 31 de diciembre, antes de la llegada del nuevo año, echó el cierre después de anunciar durante los últimos meses su cese inminente y, por lo tanto, la liquidación de sus productos.

El motivo, como explican en sus redes sociales, es la jubilación de sus propietarios. "Ha sido una decisión muy meditada y tomada de manera consensuada en familia, siendo un equipazo hasta el último día", han publicado en su cuenta de Instagram, donde han subido un carril de fotografías de todos los años que han pasado por la conocida tienda.

Califican la decisión de "difícil", puesto que esperaban "llegar mínimo a los 100 años", pero "por circunstancias se ha adelantado". "Decimos adiós a una etapa muy importante en nuestras vidas. Tenemos una mezcla de sentimientos encontrados que van desde la tristeza hasta la felicidad, porque dejamos atrás muchas cosas, pero nos quedamos con lo vivido y lo que nos queda por vivir en esta nueva etapa", han añadido.

El negocio

Hace cuatro generaciones ("y una quinta en camino") que Sixto Calzado, un antiguo empleado de la tradicional mercería Pontejos, abrió las puertas al público de este local que se encuentra en el mismo lugar donde ha permanecido desde entonces en la calle Atocha.

"Me gustaría dar las gracias a mis bisabuelos y abuelos que, estén donde estén, seguro que nos están viendo y están orgullos de lo que hemos conseguido. También a mis padres. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Son mi ejemplo a seguir en todos los aspectos. Gracias por estos 14 años trabajando juntos", reza el texto publicado por los actuales propietarios.

Los últimos meses de existencia, la tienda se ha dedicado a agradecer a sus clientes más fieles que han acudido a aprovechar los descuentos por liquidación y decir adiós a quienes les han acompañado tantos años.

En sus publicaciones de despedida, el negocio ostenta centenas de comentarios llenos de nostalgia de quienes han pasado por su escaparate o comprado en su mostrador alguna vez. "He acompañado a mi madre muchas veces a vuestra tienda. Me tejió muchas prendas con vuestra lana. Y ahora que ella nos dejó en septiembre, cada vez que me pongo algo tejido por ella, la siento conmigo. Para mí es un legado muy valioso. Gracias por tanto", dice una usuaria de nombre Laura.

"Han sido muchos años de esfuerzo, constancia, dedicación e ilusión y podemos decir que hemos hecho historia. Esa historia que quedará siempre en nuestros corazones y esperamos que en los vuestros también. Os vamos a echar mucho de menos", concluyen desde Lanas Sixto.