El último adiós de los actores de la Loca Academia de Policía tras 20 años en la Warner: "Lo veía de niña y ahora lo cerramos"

Los actores de Loca Academia de Policía en el Parque Warner en sus últimas funciones. I.G.

Las claves nuevo Generado con IA El espectáculo Loca Academia de Policía en Parque Warner Madrid se despide tras más de 20 años y más de 10.000 funciones. El show, conocido por sus acrobacias con coches y motos, ha contado con más de 150 especialistas y ha sido visto por unos 15 millones de visitantes. Alba Bermúdez y Rubén Trujillo, protagonistas del espectáculo, destacan la emoción, el humor y la fidelidad del público a lo largo de los años. La compañía Stuntmanshow Productions, responsable del espectáculo, ha realizado hasta 300 pases al año y utilizado cerca de 500 vehículos en su historia.

Entre los miles de asistentes de las funciones de Loca Academia de Policía en el Parque Warner este mes de diciembre se palpa una intensa mezcla de emociones. Está la ilusión de vivirlo una vez más, pero también la pena de saber que son los últimos coletazos que da el espectáculo.

El lunes 5 de enero será el día que se apaguen las luces y caiga el telón de una de las funciones más aclamadas por el público del parque. Un show que ha marcado generaciones durante más de 20 años.

"Yo lo veía de pequeña porque vivo aquí al lado y he venido a la Warner desde que tenía uso de razón. Quién me diría que ahora lo estaría cerrando", exclama a Madrid Total Alba Bermúdez, llena de nostalgia. Es una de las actrices y especialistas que hace de este espectáculo uno de los más emocionantes de España. "Es que no hay otro igual", dice.

Con 29 años, lleva casi una década haciendo de Nicki, la malvada protagonista del show, líder de la banda de los 'cacos'. Con motos derrapando, coches a dos ruedas, vehículos que vuelan o camiones haciendo caballitos, la historia basada en las películas del mismo nombre cuenta en una media hora la persecución entre policías y ladrones por el robo de una preciada joya. Todo ello mezclado con un divertido toque de humor.

Esa es la base, aunque el espectáculo ha ido modificándose a lo largo de estos años. Y es que en más de dos décadas ha dado tiempo para que se incorporen nuevos trucos, se ideen increíbles acrobacias y se retiren otras que ya quedaban desfasadas. "La pirotecnia y todos los efectos han avanzado muchísimo también".

Alba Bermúdez y Rubén Trujillo son Nicki y Harris en el espectáculo Loca Academia de Policía del Parque Warner en Madrid. I.G.

Así lo asegura Rubén Trujillo, pues es el que mejor lo puede contar. Y es que ha sido testigo de todos estos años. Intérprete del capitán Harris, otro de los protagonistas de la trama, es quien aporta el toque de comedia que termina de redondear el show.

Se trata del actor y especialista más veterano del equipo de 12 que compone Loca Academia de Policía. Se incorporó en 2005, apenas tres años después de la creación del espectáculo, que nació junto con la inauguración del parque en 2002.

"He cerrado muchos espectáculos [en el Parque Warner]. Algunos se han acabado simplemente porque eran solo de una temporada o porque no terminaban de cuajar con el público. Pero es la primera vez que cierro uno que está totalmente arriba. Te vas con mucha pena, pero también con mucho orgullo", confiesa.

Los motivos, por lo tanto, son desconocidos incluso para ellos, como aseguran tanto Alba como Rubén. "Supongo que es el ciclo de la vida y que hay que renovarse", dice Rubén.

70 ruedas a la semana

Lo que sí es cierto es que es uno de los espectáculos más longevos del parque, algo poco habitual en este tipo de producciones. "Lo llenamos hasta cuando llueve. A lo mejor en el parque hay mil personas y las mil se meten a ver el show", añade Alba. Un aforo que ronda cerca de los 3.000 asistentes.

La empresa contratada por el Parque Warner para realizar el espectáculo de Loca Academia de Policía -y otros como Gotham City- es Stuntmanshow Productions. Esta compañía, como señalan en su página web, es una de las más importantes en especialistas de cine y acción con coches en Europa. Con de cerca de 200 profesionales y 25 años de experiencia, ofrece espectáculos similares en Mirabilandia (en Italia), en Movie Park (en Alemania) o en Taman Mini (en Indonesia).

Una de las acrobacias del espectáculo Loca Academia de Policía. Parque Warner

Los comienzos de Rubén y Alba fueron parecidos. Ambos empezaron -tras sus estudios académicos en escuelas de arte dramático- siendo los actores que interpretan a los superhéroes o personajes de otros espectáculos del parque como Arma Letal, en el caso de Rubén.

Este último, además, cuenta con un currículum fuera de este proyecto bastante extenso. De hecho, ha participado en series tan conocidas como Centro Médico, Los hombres de Paco, Física o Química, La que se avecina o El Internado. "La última que he hecho es Atasco, que ahora está en Prime", dice, refiriéndose a la miniserie de 2024.

Con unos 300 pases al año -a veces, en épocas de alta demanda, con hasta cuatro en un día-, llega a su fin con más de 10.000 funciones a lo largo de su existencia. Así, han sido unos 15 millones de visitantes los que han disfrutado de esta experiencia, tal y como apuntan desde el Parque Warner.

En todo este tiempo, por su pista han pasado más de 150 especialistas de primer nivel internacional y casi 500 vehículos. Desde la organización del espectáculo apuntan un uso de unos 30 coches por año. "Los aprovechamos hasta el final. Y si se rompe, reutilizamos las piezas que estén bien", agrega Alba.

Rubén Trujillo con su 'motillo' del espectáculo. I.G.

Las que más sufren, sin duda, son las ruedas, con un gasto de una media de 70 por semana. "Por temporada son unas 1.000". Tras la pista, tienen un taller mecánico para cualquier percance o revisión.

Su mantenimiento es diario e, incluso, entre función y función. Sobre todo, para los frenos. Además, son coches sin ningún tipo de truco, como aseguran. "Cuanto más trucaje, más problemas dan", afirman. "Son de serie. Lo único que le cambiamos es el freno de mano, que lo ponemos hidráulico". Asimismo, explican que suelen usar BMW, por su "resistencia".

Uno de los momentos del espectáculo de Loca Academia de Policía. Parque Warner

Aun así, aunque las medidas de seguridad "se tienen mucho en cuenta", en ocasiones admiten que han ocurrido accidentes. "El 90% de las veces que pasan cosas así el público no lo nota. Estamos muy acostumbrados a salvar ese tipo de situaciones", dice Rubén.

"Para dedicarse a esto hay que tener mucha confianza en tus compañeros, en ti mismo y vocación. Que te guste la adrenalina. Porque el factor riesgo está. Aunque el motorista sepa hacer una acrobacia con los ojos cerrados, la moto puede fallar o el suelo puede tener gravilla", expresa Alba. "A veces entro tanto en esta rutina que no soy consciente de a lo que nos exponemos todos los días", se suma su compañero.

Un público fiel

Nicki y Harris, los personajes de Alba y Rubén, son los dos protagonistas y, por tanto, los más queridos por el público. "Vino una vez una niña vestida igual que yo. Su madre le había hecho el mismo mono negro, se había cortado el flequillo...", dice ella. "No puedo salir por el parque, aunque vaya con mi ropa normal, porque ya tengo una cola de gente pidiéndome fotos".

"Todos los días nos escriben, nos mandan vídeos... Son muchísimos los padres que nos dicen que sus hijos se saben los diálogos o que se levantan por las mañanas diciendo que quieren venir a ver a Harris o a Nicki", explica Rubén.

La pista y escenario de Loca Academia de Policía. I.G.

"Una vez me vino un hombre de 30 años pidiéndome una foto y luego sacando el móvil para enseñarme una que tenía conmigo cuando era pequeño. O gente que antes venían con sus padres y ahora vienen con sus hijos". Para él, el secreto de tanto furor entre el público es la "buena mezcla de acción y comedia".

La última semana, aunque "muy triste", la recordarán siempre con emoción. "No hemos parado de hacernos fotos. El teléfono no para de sonar". Todo para culminar este lunes. "Va a ser un día caótico. No sé si haremos algo especial, pero ya hay muchísima gente que nos está escribiendo para traernos detalles, para despedirse...".

"Durante más de 20 años, Loca Academia de Policía ha sido uno de los espectáculos más queridos del parque. Queremos que estas últimas semanas sean un homenaje a la risa y a la espectacularidad del show, invitando a todos a sentir el rugido de sus motores una última vez", ha señala Javier Guarido, director general de Parque Warner, en un comunicado.

Además, promete una novedad "muy pronto" que, aunque nunca podrá sustituir lo que ha causado Loca Academia de Policía, "seguirá sorprendiendo a los visitantes y les hará vivir un auténtico día de cine".