Los mejores (y más raros) roscones de Reyes en Madrid: el nuevo de Cervantes o el de Dabiz Muñoz con Peta Zeta

La Navidad tiene un sabor especial gracias a una tradición que se repite cada año: el roscón de Reyes. Este dulce es mucho más que un postre: es un símbolo de celebración y de reunión, y una de las tradiciones navideñas más esperadas con su propia legión de seguidores acérrimos.

Cuentan que su origen se remonta a una celebración pagana, las saturnales romanas, que festejaban el fin del solsticio de invierno. Aquellas tortas redondas, rellenas de higos y dátiles, han evolucionado con el paso de los siglos.

En la Comunidad de Madrid, no paran de crear nuevos sabores que significa que el roscón de Reyes no deja de evolucionar. A continuación, los mejores y más raros para probar el Día de Reyes.

El nuevo roscón de Cervantes

Este año, Plademunt. El Restaurante Imaginario de la ciudad Complutense, ha creado el roscón de Alcalá de Henares. El nuevo dulce está inspirado en la costrada alcalaína y no solo eso, irán acompañados de las figuras más representativas de la historia y la ciudad.

El Maestro Malagón, el humorista e ilustrador gráfico José Rubio Malagón, ha diseñado los regalos que esconde dentro. La tradicional figura de los tres Reyes Magos ha sido sustituida por una de Don Quijote, Sancho Panza o el propio Miguel de Cervantes. Además, la clásica haba del roscón ha sido reinterpretada y sustituida por una albacea.

Los muñecos cervantinos que decoran el roscón de Plademunt. Plademunt

"Hemos sustituido el haba por la vacía cervantina", cuenta a EL ESPAÑOL el chef Iván Plademunt, creador de este novedoso roscón que pesa medio kilo y lleva crema diplomática y almendras garrapiñadas. Tiene un precio de 30 euros.

El Mejor de Madrid

El roscón de Doble Uve, de Paloma Silvestrin, obrador ubicado junto al parque de El Retiro, en la calle Antonio Arias, 5, ha sido elegido estas Navidades como Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid, en una cata a ciegas presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca. Su roscón, que ya se puede comprar en su obrador o pedir a través de su página web, pesa 500 gramos y cuesta 30 euros.

El roscón de Doble Uve.

Una colaboración sublime (y picante)

Genaro Celia y Agustín Mikielievich, de Insurgente, el conocido puesto del Mercado de Chamberí, se une esta temporada navideña a Paloma Silvestrin, del obrador artesano Doble Uve, ganador del Mejor Roscón de Reyes de Madrid 2025, para crear un roscón muy especial: fiel a la masa clásica, pero con un relleno goloso, viajero y sorprendente, donde el dulce de leche se equilibra con un sutil picante de ají amarillo.

Genaro Celia, Paloma Silvestrin Bossio y Agustín Mikielievich.

Este roscón estará disponible hasta el 6 de enero, en formato de un kilo (40 euros) en la tienda de Doble Uve y en Insurgente en formato individual (7,5 euros), con unidades limitadas al día.

"Sin sabores raros"

La experta en gastronomía Clara P. Villalón vuelve al roscón de Reyes con una colaboración especial junto a las tiendas Supernormal, donde ya vende un roscón clásico y artesanal pensado para respetar la tradición.

"Es un roscón de toda la vida, sin sabores raros ni condimentos extra: solo naranja y almendra, pero con una masa superesponjosa, de esas que se te quedan en la boca como una nube", explica Villalón.

Roscón de Supernormal y Clara P. Villalón. Clara P. Villalón

El roscón es de tamaño único (850 gramos, para 6-8 personas) y tiene un precio de 39,90 euros. Se vende natural, con la opción de añadir nata aparte para rellenar en casa. La producción es limitada y se elabora en el obrador de Supernormal, desde donde se distribuye a sus tres tiendas. Se puede comprar por encargo en Supernormal y estará disponible hasta el 8 de enero.

Praliné roses

La reconocida pastelería francesa de Eric Kayser, propone dos roscones: uno elaborado con masa dulce aromatizada con flor de azahar, cáscara de naranja, almendras y azúcar perlado, con un exquisito praliné roses con nata en su interior. El roscón entero está disponible en tamaño mediano desde 21 euros y grande desde 42 euros.

Roscones de Maison Kayser. Maison Kayser

Por otro lado, está el de masa dulce, aromatizada con flor de azahar, mantequilla, masa madre, cáscara de naranja, almendras, azúcar perlado y naranjas confitadas. Los precios van desde los 17 euros (450 gramos) hasta los 39 euros (un kilo y con nata). Igualmente disponible en porciones en los locales (4,90 euros), y también en UberEats y Glovo.

Tarta de queso

El Roscón de Tatel–Cheesecake Edition by John Torres. Tatel

Estas fiestas, Tatel Madrid presenta una propuesta inédita: el Roscón Tatel–Cheesecake Edition by John Torres, una reinterpretación creada junto al maestro pastelero John Torres, reconocido por elaborar uno de los mejores roscones artesanales de Madrid.

El roscón podrá adquirirse en exclusiva en Tatel del 1 al 6 de enero, en unidades limitadas pensadas para quienes viven la Navidad a través de los sabores. Para los que no quieran esperar, este roscón podrá descubrirse antes como postre en el Mercado Tatel. Y entre ellos podría encontrarse una ficha dorada. Quien la descubra será premiado con un menú degustación para dos personas con maridaje.

El de Dabiz Muñoz

El chef tres estrellas Michelin vuelve a darle una vuelta de tuerca al roscón con dos propuestas que reinterpretan el postre tradicional desde su universo más creativo.

La más llamativa es el Rosconut Pinky Fantasía, pensado para impactar tanto visualmente como en boca. En su interior lleva una chantilly de hierba limón, fresca y aromática, combinada con piruletas de frambuesa que aportan un punto ácido. La glasa rosa con Peta Zetas suma un efecto chispeante y divertido, mientras que los merengues crujientes rematan el conjunto con ligereza y textura.

La segunda propuesta es Rosconut La Merienda de la Infancia, un roscón de corte más nostálgico que juega con sabores reconocibles como galletas remojadas en leche y barquillo caramelizado. Ambos roscones tienen un precio de 49 euros.

Japonés

En Ikigai Velázquez, esta tradición se reinventa gracias al chef Yong Wu Nagahira, que ha buceado en sus grandes influencias japonesas y francesas, creando un roscón de reyes con inspiración japonesa y relleno de toffee de miso. Una edición especial de tan solo 100 unidades.

Roscón de Ikigai. Ikigai

Este roscón se elabora diariamente bajo pedido, y también está disponible como postre en el restaurante. La base es un pan brioche ligero, esponjoso y aromático, que sirve de marco para el relleno de nata con el toffee de miso, inspirado en el caramelo salado tradicional de la pastelería francesa.

En lugar de la sal habitual, Nagahira incorpora miso, un ingrediente clásico de la cocina japonesa, que aporta un delicado toque salino y un profundo umami. "Queríamos capturar la elegancia del caramelo salado francés, pero darle un punto más asiático que sorprenda", explica Yong.

Gyozas de roscón

Para celebrar sus primeras Navidades, Gozas, en Joaquín María López, 10 (Chamberí), rinde homenaje al clásico roscón de Reyes con una creación única: una gyoza de roscón.

Gyozas de roscón de Gozas. Gozas

Con crema pastelera aromatizada con naranja, limón y azahar, textura de almendra y azúcar perlado, y decoración con fruta escarchada, cada bocado evoca la tradición navideña española. El ritual se completa con un pack especial que incluye salsa de chocolate, el haba y la sorpresa, para que la experiencia sea tan auténtica como deliciosa.

Una receta de más de ocho décadas

Para muchos madrileños, los roscones de Rodilla son un clásico de su infancia, pues lleva haciéndose en Madrid desde hace más de ocho décadas, cuando Antonio Rodilla, en 1939, ideó la receta que a día de hoy se elabora en el obrador de esta conocida marca forma artesanal.

Al estilo tradicional, cubiertos con almendras, frutas escarchadas, azúcar y aromatizados con toques de agua de azahar, los roscones los hacen de 350 y 750 gramos, de distintos tipos, a elegir entre el clásico y el relleno de nata.

Roscones de Rodilla. Rodilla

Hasta el 7 de enero, además de disfrutar de los clásicos de siempre, los clientes de Rodilla podrán llevarse un regalo adicional: un labial de una colección de tres tonos exclusivos de la marca Met, diseñados por el prestigioso maquillador David Francés, disponible por cada compra superior a 20 euros en locales Rodilla seleccionados.

Roscón Burger

Tras su éxito en las pasadas fiestas, TGI Fridays vuelve con una fusión irresistible que une lo clásico con lo inesperado: el roscón Burger. Una propuesta donde lo dulce y lo salado se encuentran para crear una experiencia de sabor única.

La carne cien por cien Angus viene acompañada de pan de roscón decorado con frutas escarchadas, crema de turrón, bacon caramelizado en la clásica salsa Whiskey-Glaze, queso Cheddar, pepinillos y cebolla morada.

Además, como todo roscón, viene con sorpresa: desde la tradicional haba hasta una invitación para la próxima visita a los restaurantes TGI Fridays. Están disponibles hasta el 11 de enero en todos los restaurantes de la cadena.

De pistacho

"Cuando empezamos a hacer roscón, mucha gente nos decía que por qué no tenía esas frutas de color rojo y verde que suele tener el Roscón, y nuestra respuesta siempre era la misma: esas frutas suelen ser industriales y químicas y nosotros queríamos confitar nuestra propia fruta. Por eso optamos por hacer nuestro roscón solo con nuestra naranja confitada. Creo que ese fue el detonante por el que nuestro roscón empezó a ser famoso. Era diferente, fresco, tierno y llevaba una fruta que la gente no dejaba en el plato", recuerda sobre su conocido dulce el equipo de Madreamiga en un comunicado.

Como novedad, Madreamiga este año cuenta con una nueva versión –además del original–: el roscón de pistacho. Está elaborado con pistacho cien por cien nacional y relleno de una suave crema de pistacho y chocolate blanco.

Roscón de pistacho de Madreamiga. Madreamiga

En cuanto a los formatos, Madreamiga cuenta en su versión original con una opción de 500 gramos –que tiene un precio de 29,5 euros–, y una opción de 800 gramos –disponible por 38,5 euros–; y la versión de pistacho, de 500 gramos, por 34,50 euros. Para aquellos que prefieran disfrutarlo con relleno, los clientes pueden adquirir con sus roscones mangas de nata o pistacho elaboradas en el propio obrador para rellenar ellos mismos las porciones que deseen.