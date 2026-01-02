Los 16 distritos de Madrid que celebran su propia cabalgata de Reyes: una cuenta con 50 años de vida y 1.500 participantes

Las claves nuevo Generado con IA Dieciséis distritos de Madrid celebran su propia cabalgata de Reyes, además de la tradicional del centro el 5 de enero. La Cabalgata Participativa de Hortaleza destaca por sus 50 años de historia y la implicación de más de 1.500 participantes y entidades vecinales. Los desfiles incluyen carrozas, pasacalles, espectáculos y reparto de caramelos, implicando a miles de niños y voluntarios en barrios como Chamartín, Usera, Tetuán y Carabanchel. Algunos distritos, como Fuencarral-El Pardo y Vicálvaro, organizan varias cabalgatas en distintos barrios, sumando actividades familiares y musicales para los asistentes.

El colofón de las Navidades en la capital es la tradicional cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. La cita este año será como todos los anteriores: la tarde del 5 de enero en las calles del centro de la ciudad. Sin embargo, aunque menos conocidas, durante los días previos a ella algunos distritos también hacen su propio desfile de bienvenida a los Tres Magos de Oriente.

En concreto, son 16 de los 21 que conforman Madrid los que, paralelamente, celebrarán la llegada de Sus Majestades a la ciudad para llenar las casas de magia, ilusión y, como no, regalos. Sobre todo para los más pequeños.

Así, una de las más importantes y tradicionales, sobre todo, para los vecinos de la zona es la de Hortaleza. Y es que lleva organizándose desde 1974 con participación de entidades del barrio como AMPAS o asociaciones vecinales (más de 30). De hecho, por ello fue bautizada como Cabalgata Participativa.

Muchos de ellos llevan meses preparándose para la ocasión, con reuniones semanales y la colaboración en la construcción de las carrozas. Otros tantos voluntarios también se encargan de velar por la seguridad del recorrido.

Ya es una costumbre que compite con la principal, pues ambas se realizan el mismo día y a la misma hora (a las 18.00 horas). En esta ocasión, la comitiva estará formada por ocho carrozas y más de veinte pasacalles en los que desfilarán 1.500 personas.

Cabalgata Participativa de Hortaleza de 2022. Sandra Blanco Asociación Vecinal Villa Rosa

El trayecto que seguirá este desfile comenzará en la plaza Santos de la Humosa para recorrer diversas calles de los distintos barrios del distrito y terminar en la antigua explanada del polideportivo Luis Aragoné, donde está previsto que acabe sobre las 21.30 horas.

Por su parte, el Ayuntamiento también organiza otras dos en los barrios de Valdebebas y Sanchinarro los días 2 y 3 de enero.

Los otros distritos

La primera zona en comenzar con su cabalgata este año será Chamartín. La que abrirá esta agenda festiva tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 17.00 horas. Comenzará en la avenida de Pío XII y llegará hasta el parque de Berlín.

Este año se alcanzará un récord de participación con más de 1.300 niños -45 % más que en 2025- además de músicos, entre otros artistas, como informan desde el Ayuntamiento (quienes organizan el desfile). Además, se repartirán 6.000 kilos de caramelos.

Un grupo de personas asiste a la Cabalgata de Reyes de 2022 del distrito de Chamartín en Madrid. Alberto Ortega / Europa Press

El Escuadrón de la Policía Municipal de Madrid abrirá la comitiva, seguida de malabaristas y dos monociclos jirafa, además de 17 comparsas. El recorrido, de 3,2 kilómetros, sigue este año el hilo conductor 'Chamartín, una Navidad de Cuento', inspirado en personajes como el Mago de Oz, Peter Pan o Hansel y Gretel.

En el desfile, una charanga de músicos y dos carrozas temáticas, El Metro y Silvestre, precederán a Melchor, Gaspar y Baltasar. En el parque de Berlín, bajo una carpa, los Reyes Magos recibirán a los niños, que podrán degustar chocolate caliente acompañado del tradicional roscón.

Los distritos de Usera, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Moncloa-Aravaca desfilarán este domingo 4 de enero. El primero saldrá a las 17.00 horas del Centro Cultural San Fermín y recorrerá diversas calles hasta llegar a la explanada de la Junta Municipal a las 20.00 horas.

El de Tetuán empezará en el número 107 de la calle Bravo Murillo a las 18.00 horas y también terminará en la Junta de Distrito. Ahí habrá también un espectáculo especial para los más pequeños.

En Carabanchel comenzará a las 17.30 horas en la calle Los Morales, con fin a las 20.30 horas en la Glorieta Marqués de Vadillo, donde habrá un espectáculo infantil y un acto de recepción de los Reyes Magos.

Moratalaz celebrará su desfile a las 17.30 horas con salida de la calle Corregidor Diego de Valderrábano y final en la Fuente Carrantona, donde los Reyes Magos bajarán de sus carrozas para recibir en sus tronos a los niños del distrito.

Cabalgata de Reyes de Vicálvaro (foto de archivo de 2023). Ayuntamiento de Madrid

En Ciudad Lineal empezará a las 17.30 horas en la Avenida del Marqués de Corbera y, como es habitual, terminará en la Junta Municipal. Por su parte, en San Blas-Canillejas se organiza una de las más animadas. A las 17.30 horas saldrá desde la calle San Román del Valle con fin en el Centro de Servicios Sociales Torre Arias.

Ahí ocurrirá uno de los momentos más especiales de la noche, pues los Reyes Magos recibirán las llaves de oro del distrito. En total, serán ocho carrozas, un tren mágico, una banda de música, batucada, majorettes, malabares, charanga de animación, pasacalles infantiles y coral navideña. Además, se prevé una gran afluencia de hasta 18.000 asistentes.

Y en Moncloa-Aravaca el séquito de Sus Majestades desfilará a partir de las 18.30 horas desde las inmediaciones del Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche. Estará animado por pasacalles temáticos que incluirán actuaciones circenses, zancudos, malabaristas y sorprendentes números de ilusionismo.

En la plaza de la Corona Boreal, a las 19.00 horas, habrá un espectáculo musical para los niños que esperan la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Allí, los Reyes Magos recibirán en una carpa las cartas con sus deseos.

En Villa de Vallecas será a las 17.30 horas con salida de la calle Rayo Vallecano de Madrid. A su fin, en la plaza Juan de Malasaña, los más pequeños podrán acercarse a entregarle sus cartas a los Tres Magos de Oriente.

En su anexa, Puente de Vallecas, la cabalgata será al día siguiente, coincidiendo con la principal. Saldrá del Jardín Campo de la Paloma y terminará en el 42 de la Avenida de la Albufera. Tras finalizar el pasacalles, se celebrará el tradicional Baile de Reyes, con orquesta en directo, roscón de nata y cotillón para todos los públicos.

Cabalgata de los Reyes Magos de Villa de Vallecas en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Madrid

Por otro lado, el distrito de Fuencarral-El Pardo cuenta con cuatro cabalgatas distintas en cinco de sus barrios: Las Tablas (el 3 de enero a las 17.30 horas), de Montecarmelo al Barrio del Pilar (el 4 de enero a las 17.30 horas), El Pardo (el 5 de enero a las 17.00 horas) y Fuencarral (el 5 de enero a las 17.30 horas).

El resto de los distritos tendrán este momento tan especial el mismo lunes 5, víspera del Día de Reyes. Así, Villaverde cuenta ese mismo día con dos espectáculos y dos cabalgatas simultáneas (a las 17.30 horas y a las 18.00 horas).

En concreto, a las 12.00 horas el Centro Sociocultural Marconi acogerá la actuación Cómo ser un buen paje real y después, a partir de las 13.00 horas, celebrarán la Recepción de Los Reyes Magos. Por la tarde, el ciclo de teatro en la calle de Navidad concluirá con la representación del musical La Cenicienta, en la Plaza de Los Pinazo a las 20.00 horas.

Al igual ocurrirá en Vicálvaro, donde también se organizarán dos desfiles durante toda la tarde. El de El Cañaveral será a las 16.00 horas, mientras que pasa por las zonas de Valdebernardo, el Casco Histórico del distrito y Valderrivas será a las 18.30 horas.

En Barajas será a las 18.00 horas desde el Parking Parque Juan Carlos I, con fin en la Plaza Mayor de Barajas a las 20.30 horas. Diversos espectáculos esperarán ahí a los asistentes con música para toda la familia, baile y la posterior llegada de los Reyes Magos.

Para concluir, el distrito de Latina también celebrará este evento de llegada de Sus Majestades de Oriente a las 17.00 horas con salida del Paseo de Extremadura. El recorrido en este caso será de casi ocho kilómetros, en el que participarán alrededor de 2.000 personas.