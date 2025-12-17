Menús para llevar y especiales para Navidad desde 25 euros: los ocho restaurantes de Madrid que debes tener en cuenta

Comida de empresa, cena con amigos, Nochebuena y Nochevieja en familia... La Navidad está llena de buenos momentos alrededor de una mesa. De hecho, las cenas de Navidad en grupo suponen el 31% de las reservas del mes de diciembre a nivel nacional, según los datos de The Fork.

Para saber elegir bien, Madrid Total recopila una lista variada, con precios desde los 25 hasta los 185 euros, y llena de novedades gastronómicas como menús especiales, a medida y una nueva apertura:

La Casa de Manolo Franco

La Casa de Manolo Franco en Valdemorillo luce una estrella Michelin desde el pasado año. El cocinero Manu Franco, antes periodista especializado en F1, dirige junto a su mujer, Carolina Martínez, un restaurante de alta cocina en lo que fue el bar familiar del chef. Estas fiestas han preparado varios menús especiales en los que vivir un día de Navidad, Año Nuevo o Reyes en la Sierra de Madrid: 'Abrir los ojos...'.

Como todos sus menús, los platos coinciden con un momento del día. Para el desayuno, comienza con capuchino de calabaza, castañas asadas y anís, entre otros entrantes; para seguir por un paseo por el campo que incluye platos tan elaborados como Tomillo de invierno: guiso de jabalí, queso manchego, pan tostado, yema de huevo de codorniz, emulsión de tomillo salsero y sopa cremosa de tomillo poleo y cantueso.

Tomillo de invierno de La Casa de Manolo Franco. La Casa de Manolo Franco

De almuerzo degustarás bocados como su arroz cremoso de paletilla de cordero, erizo, hierbabuena y demi glace de espliego; de merienda, pan con chocolate, sal y aceite de oliva virgen extra, para luego pasar a la cena, una lubina glaseada, pil pil de cava y escabeche de carabinero a la brasa. Dentro de sus tres postres, no falta su emblemático bosque de invierno en Valmayor. El precio de este menú especial es de 150 euros (52 euros más con maridaje).

Amets Gastroteka

Se ha cumplido un año desde que el chef Diego Sánchez abrió Amets Gastroteka en el barrio de Conde Duque (calle Limón, 15). Después de haberse formado en el Basque Culinary Center y pasado por algunos de los mejores restaurantes de alta cocina de todo el mundo, como Piazza Duomo (tres estrellas Michelin) en Italia; desarrolla su creatividad en su restaurante con platos de autor y raíces vascas.

Tartar de vaca madurada, holandesa de tuétano y brioche tostado de Amets. Amets

Estas Navidades, está preparando menús a medida bajo petición. Solo tienes que darle presupuesto y desde 55 euros el chef elabora menús degustación e incluso catas maridadas en exclusiva para sus clientes, que pueden incluir platos de temporada de Amets como el tartar de vaca madurada, holandesa de tuétano y brioche tostado; los txipirones en su tinta, velo de sepia, chipotle, perejil y arroz frito; o el pollo de bresse relleno de setas y trufa, puré de boniato y vainilla, terrina de sus patas e interiores.

Cuadra del salvador

Plato de La Cuadra del Salvador.

Ubicado en el barrio de Las Cortes, el restaurante La Cuadra de Salvador, a casi un año de su apertura, es un steakhouse especializado en carnes con certificación USDA Prime, que incorpora sutiles guiños a sus raíces peruanas, con platos tradicionales.

Los platos que no te puedes perder según su chef, Vicente Aliaga, son las mollejas crocantes, bañadas en miel de rocoto y jengibre, puré y encurtido de zanahoria, toda una armonía de aromas; sus nigiris con entraña prime con salsa parrillera a base de rocoto, la empanadilla casera de ají de gallina o los clásicos torreznos con puré de tubérculos andinos con pesto de perejil y huacatay

Sus menús para grupos elegidos para estas Navidades resumen la esencia de su cocina y de su filosofía: menú cocktail (60 euros). Menú raíces (80 euros) y menú fuego (125 euros). El broche del final de estas fiestas tan especiales será la Nochevieja en la que estará disponible su carta con las uvas de la suerte.

Kabuki

Kabuki Madrid ha estrenado su nuevo Brunch Navideño, una cita disponible todos los domingos hasta el próximo 4 de enero, incluido. Una propuesta de cuatro actos por un precio de 65 euros por persona.

Además, este fin de año, propone un menú que combina técnica, producto mediterráneo y delicados guiños mexicanos en una cena diseñada por el chef Alejandro Durán para despedir el 2025 con elegancia y mucho sabor. El menú empieza con un sakizuke a la altura de la noche, una serie de pequeños bocados (katsusando, gyoza de cerdo, ostra ponzu, plátano tempura, mejillón y la icónica senbei pastor), además de una sección de sushi, sashimi y otsukuri y otros platos como costilla teriyaki de Black Angus. Su precio es de 185 euros por persona, con uvas de la suerte y brindis incluidos, y un maridaje opcional de 110 euros.

Surtido de marisco de Kabuki.

Para quienes prefieren recibir el nuevo año en un ambiente íntimo, Kabuki lleva su experiencia gastronómica más allá de la sala con una propuesta gourmet de Fin de Año en Casa.

Vaca Nostra

Este restaurante, que abrió hace 12 años, fue el primero de Madrid con cámara de maduración propia. Reconocido por su trabajo con carnes autóctonas españolas y razas internacionales seleccionadas, presenta sus menús especiales de Navidad: dos propuestas pensadas para comidas de empresa, encuentros familiares o celebraciones entre amigos que buscan una experiencia gastronómica con sello propio.

Platos de carne de Vaca Nostra. Vaca Nostra

Sus menús navideños de grupos, de 55 y 75 euros por persona, incluye platos como las croquetas de txuleta, mollejas a la brasa con lima asada y lomo de vaca Frisona Gallega 800 gramos con patatas y pimientos de Padrón.

Armando

Para estas fiestas, Madrid acoge un nuevo restaurante que merece la pena probar. El escalope Armando comenzó a servirse en La Ancha en los años 70, pasando después a otras casas de Familia La Ancha, en 2020 conquistó los hogares con su versión a domicilio y hoy, como homenaje a las cosas sencillas y al buen comer, Armando abre su primer restaurante en el número 9 de la calle Carranza, en Madrid.

Escalope de huevos a baja temperatura con trufa de Armando. Armando

Nino Redruello, cuarta generación de Familia La Ancha, ha abierto un restaurante en el número 9 de la calle Carranza en el que solo se sirven escalopes: el clásico (40 centímetros de cerdo Duroc), baby, de pollo, de mar (emperador) o vegetal (de berenjena), y cada uno puede 'armarse' a gusto del comensal gracias a los complementos 'sobre tu escalope', como los huevos a baja temperatura con trufa, y a las guarniciones 'con tu escalope'. El precio medio es de 25 euros.