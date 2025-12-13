El outlet casi desconocido de Madrid ideal para tus regalos de Navidad: marcas como Loewe o Gucci al 60% de descuento

No por repetirse muchas veces, algo deja de ser verdad o mentira. Sobre la ciudad de Madrid se dicen muchas cosas. Unas buenas y otras malas. Pero si algo nunca muta es que en la capital de España se puede encontrar todo aquello que imaginemos. Eso es así por la gran variedad de tiendas que hay. Nunca se acaban las oportunidades.

Y por si fuera poco, la imaginación sigue fluyendo a la hora de crear e inventar nuevos negocios. Cuando pensamos que ya está todo inventado llega un nuevo giro de guion. O una vuelta a algo ya inventado que supone un soplo de aire fresco. Eso es lo que viene sucediendo en los últimos años con el negocio de los outlets.

Madrid se ha convertido en la ciudad de muchas cosas. De la fiesta, de los mejores bares y restaurantes, de la Navidad más bonita y, ahora también, de los mejores outlets que podamos imaginar. Y es que estas tiendas que antaño eran denostadas porque se creía que solo vendían taras suponen en muchos casos la fuente principal de compras de muchas personas.

Sobre todo en estas fechas tan señaladas donde hay mucho que comprar y en las que el bolsillo no llega para todo. Por ello, en muchas ocasiones, un outlet es la mejor solución. Lo que muchas personas no saben es que los outlets no son solo el lugar donde encontrar productos de segunda mano o de bajo valor. También hay un gran negocio alrededor de los outlets de lujo.

El caso más significativo lo tenemos en la calle Marqués de la Ensenada número 2, en pleno distrito Centro. Y es que allí se encuentra el outlet más espectacular que podamos imaginar. Una tienda repleta de primerísimas marcas con descuentos absolutamente increíbles y que atrae a su público bajo el eslogan "compre lujo para hombre y mujer".

¿Cómo es el outlet del lujo de Madrid?

Los negocios de outlet se han puesto de moda en España. Pero principalmente, en Madrid y en la Comunidad. Todo el entorno de la región se ha convertido en el festival de este tipo de tiendas que cada vez son más demandadas. Los increíbles precios hacen que los madrileños, y las personas llegadas desde municipios cercanos, se lancen como locos a por estas oportunidades.

En muchas de estas tiendas podemos encontrar productos por tan solo 1 euro. O incluso menos. Y es que los precios suelen bajar hasta límites que en muchas ocasiones cuesta creer. Por ello, este tipo de establecimientos son a veces la mejor opción para comprar ese regalo que en otros momentos nos suele tirar para atrás.

Sin embargo, una ciudad tan grande como Madrid hace que las oportunidades sean infinitas. Y que los tipos de negocios sean también muy variados. Por ello, incluso en el universo de los outlets, un concepto que parece cerrado, se puede innovar de muchas maneras.

Es lo que sucede con la tienda Ekseption 2, conocida en la capital de España como el outlet del lujo tanto para hombres como mujeres. Una tienda con productos increíbles de firmas tan importantes como Balenciaga, Chloé, Celine, Ferragamo, Givenchy, Gucci o Loewe, pero a precios de absoluta ganga. Y es que muchos de ellos cuentan con descuentos de hasta el 60%.

Por ello, se presenta como la tienda perfecta para comprar nuestros regalos de "Navidad y Reyes". Primeras marcas punteras en el sector, pero a precios absolutamente irresistibles. Y todo dentro de un escenario amplio y elegido con muy buen gusto.

La tienda "consta de dos plantas y en su oferta incluirá también firmas de cosmética natural y objetos para el hogar". Además, también podremos buscar bellas piezas de cerámica. "La planta superior queda destinada a piezas vintage de segunda mano con el objetivo de dotarles de una nueva vida, y mantendrá el output de las colecciones de Velázquez, 28".