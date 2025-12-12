El edificio Metrópolis ya tiene fecha de apertura: será un club privado con más de 6.000 m2 de restaurantes y un hotel

Las claves nuevo Generado con IA El edificio Metrópolis reabrirá en enero de 2026 como Club Metrópolis, un club privado internacional con hotel boutique y siete espacios gastronómicos. El proyecto es liderado por el Grupo Paraguas, fundado por Marta Seco y Sandro Silva, y busca posicionarse como referencia en la hospitalidad de lujo. La reforma del edificio ha supuesto una inversión de 23,5 millones de euros, financiada en un 60% mediante crédito bancario y un 40% por los promotores. La demanda para acceder al club ha sido tan alta que el cupo de membresías ya está completo y existe una lista de espera antes de su apertura.

El emblemático edificio Metrópolis inicia una nueva era y se convierte en uno de los estrenos más esperados de la capital. Y es que el 21 de enero de 2026 Metrópolis renace convertido en Club Metrópolis, el nuevo proyecto del Grupo Paraguas, concebido como un club privado internacional que redefine la hospitalidad y el arte de vivir Madrid.

Su apertura se producirá exactamente 115 años después de la fecha de su inauguración, en 1911.

Tras más de cinco años de trabajo, esta joya arquitectónica de la ciudad, en la confluencia de la Gran Vía y la calle Alcalá, albergará un club privado, un hotel boutique de 19 habitaciones y siete espacios gastronómicos que conforman uno de los destinos más singulares de la ciudad.

La expectación generada por Club Metrópolis ha provocado que, antes de la apertura al público, el cupo de las solicitudes de membresía esté cubierto y ya se haya activado la lista de espera.

El deseo de formar parte de la comunidad internacional de Club Metrópolis es indiscutible. Con su exquisita manera de entender la hospitalidad, el objetivo del club es liderar el circuito internacional de espacios privados de referencia -de Londres a Nueva York- con el inconfundible sello del Grupo Paraguas.

Con esta apertura, el Grupo Paraguas -fundado por Marta Seco y Sandro Silva- consolida su liderazgo en la nueva hospitalidad internacional, llevando su pasión por el detalle, la excelencia y la autenticidad a uno de los edificios más fotografiados de Madrid.

El edificio Metrópolis, inaugurado en enero de 1911, destaca por su emblemática cúpula coronada por la Victoria Alada, símbolo del skyline de la ciudad.

El edificio se encuentra en la 'zona zero' de la fiebre hotelera que vive la capital: Alcalá con Gran Vía y junto a Canalejas. Ahí, otras grandes marcas, como Four Seasons o JW Marriot, ya hacen negocio con sus cinco estrellas atrayendo a clientes 'prime'. Y en la misma zona también abrirán otras grandes firmas hoteleras: Nobu (del productor de cine Meir Teper y el chef japonés Nobu Matsuhisa) o Nômade, la cadena de lujo impulsada por Antonio de la Rúa, expareja de Shakira.

Detrás del nuevo Metrópolis está una conocida empresa de restauración asentada en la capital: el Grupo Paraguas. De la mano de Sandro Silva y Marta Seco, la compañía es dueña de restaurantes como Ten Con Ten, Ultramarinos Quintín, Amazónico, o Aarde.

La reforma del histórico inmueble se ha costeado en un 40% con fondos de los promotores, mientras que el 60% se ha cubierto con financiación bancaria. En total, darle una nueva vida al edificio les costará 23,5 millones de euros. Una inversión que Silva y Seco calculan recuperar en el duodécimo año de actividad.