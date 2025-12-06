Es cero turístico, pero el mejor balneario para una escapada en Navidad está a 30 minutos de Madrid: "Le pongo 5 estrellas"

Madrid es un lugar que destaca por ser una de las ciudades con mayor movimiento del mundo. Su ambiente cautiva a todos aquellos que lo conocen, ya sea de mañana, tarde o noche. Y es que basta con dar un paseo por la capital para entender todo su esplendor, alucinando con sus luces, su ruido y el bullicio que se genera entre sus calles y bares.

Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que Madrid es mucho más que una simple ciudad. Sus atractivos no se reducen solo al ámbito más urbano, sino que tienen un mundo completamente por descubrir con desplazamientos muy cortos. Una lista casi infinita de lugares que visitar y disfrutar, por ejemplo, en fechas tan señaladas e importantes como estas.

Madrid tiene infinidad de rincones a los que hacer una escapada idílica, ya sea en pareja, con familia o con amigos. Pero sin duda alguna, lo que más apetece hacer ahora que se acerca el invierno y que se aproximan las Navidades son planes tranquilos y en los que podamos evadirnos del frío que hace fuera, salvo que nuestra pasión sea el esquí.

Por ello, uno de los planes más demandados es buscar zonas de balnearios y aguas termales, perfectas para relajar el cuerpo y la mente y, a la vez, mantenernos calientes y protegidos de las bajas temperaturas. Cierto es que estos centros, lo más habitual, es encontrarlos cerca de municipios de sierra en regiones como Galicia, Cataluña o Asturias.

Pero aunque mucha gente no lo sepa, estos enclaves tan buscados también se pueden encontrar a solo unos minutos de Madrid. De hecho, muy cerca de la capital, y alejado de las aglomeraciones turísticas, tenemos uno de los balnearios más completos de toda España. Se trata de las impresionantes Thermas de Griñón.

¿Qué ofrece este balneario?

Lo primero, se trata del centro ideal para todos aquellos que vivan en Madrid, o cerca, y que no quieran perder varios días. Este centro se puede visitar en el día, ya que está a tan solo 30 minutos de la capital de España. Más concretamente, en la carretera de Torrejón de la Calzada a Griñón.

Es el balneario más grande de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, una parada obligatoria para miles de madrileños cada año. Y es que cada vez son más las miles de personas que realizan allí una pequeña escapada invernal. Pero eso sí, el hecho de que permanezca casi escondido hace que sea el destino perfecto al no estar saturado de visitantes.

Cuenta con 3.200 metros cuadrados destinados a la relajación y la calma en diferentes formas, consolidándose como uno de los lugares más idílicos para los amantes de todo lo rural. Una forma de descanso diferente y que cada vez es más buscada en nuestro país debido a su riqueza geológica y a la presencia habitual de aguas mineromedicinales con propiedades terapéuticas.

Este recinto dispone de varios puntos de gran interés. Recomiendan empezar por sus piscinas de aguas frías y calientes, las cuales son muy buenas para activar la circulación y conseguir que nuestros músculos se relajen. Otra zona de interés es la parte de las termas con sus aguas cristalinas, replicando el color del Mediterráneo en algunas zonas de España e Italia.

Aunque estas no son las únicas aguas replicadas, ya que también se han creado las condiciones necesarias para asemejar un baño aquí al que podríamos darnos en el Cantábrico o en el Mar Muerto, con sus condiciones de flotabilidad y bienestar propias.

Después, hay varios circuitos llenos de contrastes con piletas con contracorriente para trabajar algunas zonas del cuerpo de manera específica como el abdomen. Y como novedad, este balneario presenta un flotarium, un espacio más propio del futuro en el que se puede flotar de manera natural para aumentar la relajación.

Por si fuera poco, cuenta con varios jacuzzis en forma de trébol en los que poder disfrutar de una jornada idílica entre sus envolventes burbujas. Sin embargo, lo más impactante de las Thermas de Griñón es su espacio para tonificar nuestro cuerpo, la conocida como la cascada de hielo, perfecta para mejorar nuestra circulación y activar nuestro sistema linfático.

Este es un espacio perfecto, no solo para una escapada de ensueño, sino para cuidar nuestro cuerpo a la par que pasamos un rato en grande. Lo bueno que tiene este lugar es que sus atractivos no solo están relacionados con el agua. Por ejemplo, también dispone de servicio de haloterapia, una práctica natural que consiste en respirar aire saturado con micropartículas de sal mineral.

Y para terminar, Griñón no solo nos ofrece sus termas, sino que se trata de un rincón que merece la pena visitar con varios puntos de interés como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el Convento de las Clarisas de la Encarnación.

Con todo esto que tiene para ofrecer, no es de extrañar que casi todos sus clientes queden encantados tras disfrutar de sus servicios y beneficios. "Ha sido una experiencia muy buena", decía Rafa. Por su parte, Isabel Díaz decía que "el spa está muy bien y es completo". Y en el caso de Gerardo Bustos, resumía así su experiencia: "Le pongo 5 estrellas".