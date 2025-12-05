Es cero turístico, pero los hermanos Casanova han abierto su cadena de hamburguesas en un pueblo de 580 personas

Juan y Andrés Casanova en una de sus cocinas de Pink's. Pink's

Podrán considerarlos temerarios o quizá audaces, pero lo cierto es que ninguna cadena de hamburguesas se había atrevido hasta ahora a abrir en un municipio de solo 580 habitantes en la Comunidad de Madrid.

Los hermanos venezolanos Andrés y Juan Casanova han inaugurado este verano el decimoquinto local de Pink's en un lugar hasta ahora inimaginable para la marca.

La popular cadena de smash burgers —que desde 2022 arrasa en Madrid ofreciendo únicamente 200 unidades diarias de una sola receta, que se agota en pocas horas— ha decidido instalarse en un enclave muy alejado de las zonas urbanas más concurridas.

El nuevo establecimiento de Pink's abrió en Rozas de Puerto Real, un pequeño municipio situado casi en la frontera con Castilla y León, al pie de la sierra de Gredos, en el suroeste madrileño. El año pasado contaba con 580 habitantes censados.

A la limitada oferta hostelera de la localidad —reducida al Bar de Moe y al restaurante Casa Antonio, además de los espacios para comidas de la piscina municipal y la bodega No me acuerdo, ambos a las afueras— se ha sumado en los últimos meses esta conocida cadena madrileña de hamburguesas.

Cuando la propuesta llegó al alcalde, Javier Vedia, este la respaldó desde el primer momento, convencido de que atraería movimiento al municipio y contribuiría a renovar la percepción de lo rural.

El objetivo de este nuevo Pink's no ha sido competir por ser el más innovador ni por ofrecer el producto más sofisticado, sino demostrar que la marca presta servicio allí donde otros no llegan, especialmente a las urbanizaciones de la sierra cercanas al pueblo.

La cadena de hamburguesas viral que abre en un pueblo de Madrid de 600 habitantes: sus 'smash' se agotan en horas

Por ello, este local situado casi en el límite con Ávila no responde a una estrategia comercial convencional, aseguraban desde la cadena de hamburguesas cuando hicieron la inauguración.

Además, es un ejemplo de eficiencia operativa: está funcionando con un único empleado apoyado por un sistema autosuficiente de toma de pedidos que agiliza el servicio sin renunciar al trato cercano característico de la marca.

Según señala la empresa, esta innovación ha convertido al establecimiento en el Pink's más eficiente hasta la fecha.

Rozas de Puerto Real, de raíces árabes y con tradición ganadera y agrícola, es hoy un tranquilo enclave de la Sierra Suroeste de Madrid que conserva su esencia y su entorno natural. Destacan la Iglesia de San Juan Bautista con su torre románica del siglo XII, la fuente de los Cuatro Caños, el antiguo lavadero y la fuente de las Pimpollas, de origen árabe. Y, desde hace unos meses, también cuenta con la cadena de hamburguesas Pink's.