El nuevo parque de Madrid con su propio dragón para los más pequeños: capacidad para 110 personas y 24 juegos

Las claves nuevo Generado con IA Usera contará con un nuevo parque infantil en la Plaza de las Tizas, tematizado con la figura de un dragón, en homenaje a la cultura china presente en el distrito. El parque tendrá capacidad para 110 personas y ofrecerá 24 juegos inclusivos, distribuidos tanto dentro como fuera de la estructura del dragón. La instalación servirá como conexión peatonal entre la Plaza del Hidrógeno y Madrid Río, con un recorrido de 1,7 km que incluirá nuevas zonas verdes y mobiliario. El plan urbanístico también contempla una escultura de oso panda de mármol y la construcción de arcos orientales, reforzando la identidad china de la zona.

El distrito madrileño de Usera tendrá un nuevo parque infantil. El pasado lunes comenzaron su instalación para los más pequeños. Este nuevo parque, ubicado en la Plaza de las Tizas, estará tematizado en forma de dragón, haciendo un guiño a la cultura china que predomina en Usera.

En un impulso por consolidar el distrito como 'el Chinatown de Madrid', el consistorio madrileño ha querido referenciarlo creando este parque infantil. Esta nueva construcción, con una capacidad máxima para 110 personas, está pensada para albergar a niños y niñas de todas las edades.

La construcción del parque está compuesta de dos módulos distintos: en primer lugar, la 'Cabeza del dragón', que contiene unas dimensiones de 14,02 x 19,7 metros y, por otro lado, la 'Cola del dragón', con un tamaño de 2,98 x 3,29 metros. Según los plazos, se estima que la construcción dure entre una semana y media o dos semanas aproxiamadamente.

Dentro del dragón

El parque infantil en forma de dragón no solo será característico por su forma poco común sino que, además, incluirá en su interior diferentes juegos para el entretenimiento de todos los niños y niñas que lo visiten.

Este nuevo espacio contará con 24 juegos distruibuidos en todo su perímetro, tanto dentro como fuera de la estructura del dragón. Además, la mayor parte de estas actividades serán inclusivas para que cualquier niño o niña pueda disfrutar en las mismas condiciones de adaptabilidad.

Parque del dragón de Usera Ayuntamiento de Madrid

El nuevo parque temático incluirá juegos a nivel de suelo como una semiesfera de granito, un panel en forma de laberinto y otro para la lluvia, columpios con cesta, una barra giratoria, un circuito de lianas y boyas, una cesta giratoria y, en la cola del dragón, una barra de bomberos, un rocódromo y unas escaleras.

También habrá juegos para los más pequeños dentro de la estructura del dragón cómo, por ejemplo: una red de suelo, otra barra de bomberos, dos paneles jugables, anillas, campanas, un tobogán, barras y una escalera de red.

Conexión peatonal con Madrid Río

El nuevo parque infantil servirá, además, como conexión peatonal. Se trata de un nuevo plan peatonal que se extenderá desde la Plaza del Hidrógeno de Usera hasta Madrid Río. En total, el recorrido contendrá 1,7 Kilómetros entre los cuales se ampliarán las zonas peatonales para favorecer el tránsito de los viandantes, se renovará el mobiliario y, además, se añadirán más zonas verdes.

Por otra parte, este nuevo recorrido también dispondrá de un nuevo alumbrado e, incluso, con la construcción de una escultura de un oso panda de mármol con unas dimensiones de 1 metro de alto y 500 kilos de peso. Esta escultura se une a los nuevos arcos orientales construidos en la Plaza del Hidrógeno y en la Calle Evangelios.

Construcción arcos orientales de Usera Ayuntamiento de Madrid

Esta rehabilitación de la zona de Usera se debe al plan de reforzar la identidad del distrito madrileño en torno a la cultura china ya que la mayoría de las personas chinas que viven en Madrid se ubican en Usera. Por ello, se pretende acercar la cultura china para ayudar a formar un nuevo espacio de identidad y respeto hacia la cultura oriental.

La superficie total que del recorrido transformado abarcará 63.000 m², extendiéndose por las calles Nicolás Usera, Andrés Arteaga, Amparo Usera, Mercedes Manjón, Pablo Ortiz, José Bielsa, Isidra Jiménez, Jaspe, Isabelita Usera, Andrés Arteaga, Calesas, Mirasierra, Vallandes, Antonio López y avenida del Manzanares, junto a las plazas de José Luis Hoys, Julián Marías, Tizas e Hidrógeno.